„Lucescu ne-a promis o echipă diferită" Gică Craioveanu, dezamăgit de selecționer după eșecul României: „Nu am văzut nicio schimbare. A greșit"

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 20:03
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 23:27
  • Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român, a analizat mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani) la conducerea echipei naționale.
  • România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, în urma înfrângerii cu Turcia, scor 0-1.

Selecționerul se află la final de mandat și va mai conduce reprezentativa într-un singur meci, amicalul cu Slovacia, programat pe 31 martie, la Bratislava.

Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!
Citește și
Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!
Citește mai mult
Blănuță s-a săturat Atacantul nu mai vrea să audă de Dinamo Kiev!

Gică Craioveanu, dezamăgit de Mircea Lucescu: „Ne-a promis o echipă diferită”

Fostul atacant, care a evoluat la Real Sociedad, Villarreal și Getafe, a spus că se aștepta la schimbări evidente în stilul de joc al naționalei, odată cu revenirea lui Mircea Lucescu.

Nea Mircea ne-a promis o echipă diferită, nu înțeleg. O echipă care să câștige prin posesie. Nea Mircea pleacă și lasă echipa națională într-un ocean de dubii.

Eu n-am înțeles nimic. În ce joc s-a văzut ce ne-a promis? Un meci decent a fost cu Austria. Eu am așteptat și nu am văzut nicio schimbare și nici copii promovați”, a declarat Craioveanu, conform digisport.ro.

Craioveanu a subliniat că unicul câștig notabil al mandatului ar fi convocarea mijlocașului Vlad Dragomir, fotbalist legitimat la Pafos.

„Singurul plus pentru mine este Vlad Dragomir. Jucător adus de el (n.r. selecționat de Mircea Lucescu).

Pentru ce joci cu U21 la cluburi? Să-i promovezi să joace la echipa națională. Cu ce under am jucat. Ce beneficiu?

Nu vreau să fiu critic cu nea Mircea. Eu sunt născut la Hunedoara, ceea ce a făcut el acolo... îl respect, dar a greșit. Eu zic pe argumente, nu pe altceva”, a mai declarat fostul atacant.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbal, a preluat echipa națională a României în 2024, după plecarea lui Edward Iordănescu, cel care reușise să califice selecționata la Euro 2024.

Sub comanda lui Iordănescu, România a încheiat grupa pe primul loc la acel turneu final, fiind eliminată ulterior de Olanda, scor 0-3. Mircea Lucescu avea misiunea să califice România la Campionatul Mondial din 2026.

a adunat Lucescu pe banca naționalei României în mandatul actual, în care a obținut 11 victorii, o remiză și 5 înfrângeri

Cu Mircea Lucescu pe bancă, România a terminat neînvinsă grupa din UEFA Nations League, din care au făcut parte Cipru, Kosovo și Lituania, însă a început cu dificultăți campania de calificare la Cupa Mondială.

România a pierdut primul meci din grupă, 0-1 cu Bosnia și Herțegovina, rezultat care a complicat din start calculele calificării.

După alte rezultate nefavorabile pe parcurs, 1-2 cu Austria, 2-2 cu Cipru și 1-3 cu Bosnia, „tricolorii” au încheiat grupa pe locul al treilea, cu 13 puncte, în spatele Austriei și Bosniei.

Grație rezultatelor obținute în Nations League, „tricolorii” au primit șansa de a disputa barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, însă nu au reușit să treacă de Turcia.

„Îți arată unde te afli” Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu”
Nationala
19:15
„Îți arată unde te afli” Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu”
Citește mai mult
„Îți arată unde te afli” Președintele lui Dinamo a fost prezent alături de antrenor la înfrângerea României cu Turcia: „Unele lucruri se spun public, altele nu”
Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”
Campionatul Mondial
18:59
Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”
Citește mai mult
Dilema lui Messi Ce spune selecționerul Argentinei despre decizia starului echipei: „Știți deja ce e în mintea mea”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Știrile zilei din sport
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Nationala
09:00
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Citește mai mult
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Superliga
11:29
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Citește mai mult
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Formula 1
12:36
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Citește mai mult
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Nationala
27.03
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Citește mai mult
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
15:53
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
15:17
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
13:13
Emoții mari cu Pușcaș FOTO. Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Mai multe știri de ultimă oră

Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
