Gică Craioveanu (58 de ani), fost internațional român, a analizat mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani) la conducerea echipei naționale.

România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, în urma înfrângerii cu Turcia, scor 0-1.

Selecționerul se află la final de mandat și va mai conduce reprezentativa într-un singur meci, amicalul cu Slovacia, programat pe 31 martie, la Bratislava.

Gică Craioveanu, dezamăgit de Mircea Lucescu

Fostul atacant, care a evoluat la Real Sociedad, Villarreal și Getafe, a spus că se aștepta la schimbări evidente în stilul de joc al naționalei, odată cu revenirea lui Mircea Lucescu.

„ Nea Mircea ne-a promis o echipă diferită, nu înțeleg. O echipă care să câștige prin posesie. Nea Mircea pleacă și lasă echipa națională într-un ocean de dubii.

Eu n-am înțeles nimic. În ce joc s-a văzut ce ne-a promis? Un meci decent a fost cu Austria. Eu am așteptat și nu am văzut nicio schimbare și nici copii promovați”, a declarat Craioveanu, conform digisport.ro.

Craioveanu a subliniat că unicul câștig notabil al mandatului ar fi convocarea mijlocașului Vlad Dragomir, fotbalist legitimat la Pafos.

„Singurul plus pentru mine este Vlad Dragomir. Jucător adus de el (n.r. selecționat de Mircea Lucescu).

Pentru ce joci cu U21 la cluburi? Să-i promovezi să joace la echipa națională. Cu ce under am jucat. Ce beneficiu?

Nu vreau să fiu critic cu nea Mircea. Eu sunt născut la Hunedoara, ceea ce a făcut el acolo... îl respect, dar a greșit. Eu zic pe argumente, nu pe altceva”, a mai declarat fostul atacant.

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbal, a preluat echipa națională a României în 2024, după plecarea lui Edward Iordănescu, cel care reușise să califice selecționata la Euro 2024.

Sub comanda lui Iordănescu, România a încheiat grupa pe primul loc la acel turneu final, fiind eliminată ulterior de Olanda, scor 0-3. Mircea Lucescu avea misiunea să califice România la Campionatul Mondial din 2026.

17 meciuri a adunat Lucescu pe banca naționalei României în mandatul actual, în care a obținut 11 victorii, o remiză și 5 înfrângeri

Cu Mircea Lucescu pe bancă, România a terminat neînvinsă grupa din UEFA Nations League, din care au făcut parte Cipru, Kosovo și Lituania, însă a început cu dificultăți campania de calificare la Cupa Mondială.

România a pierdut primul meci din grupă, 0-1 cu Bosnia și Herțegovina, rezultat care a complicat din start calculele calificării.

După alte rezultate nefavorabile pe parcurs, 1-2 cu Austria, 2-2 cu Cipru și 1-3 cu Bosnia, „tricolorii” au încheiat grupa pe locul al treilea, cu 13 puncte, în spatele Austriei și Bosniei.

Grație rezultatelor obținute în Nations League, „tricolorii” au primit șansa de a disputa barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, însă nu au reușit să treacă de Turcia.

