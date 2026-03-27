Victor Ponta/ Foto: Instagram
Nationala

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 21:04
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 21:04
  • Victor Ponta (53 de ani), fostul premier al României, a fost prezent în tribunele stadionul Beșiktaș Park la duelul Turcia - România (1-0) din semifinala barajului pentru CM 2026.

Cu câteva ore înaintea partidei, politicianul a postat un videoclip pe paginile sale personale, în care părea că îi este greu să-și aleagă favorita.

Victor Ponta, îmbrăcat cu ambele tricouri la meciul Turcia - România

În imaginile publicate de Ponta apareau un fular cu evenimentul petrecut la Istanbul și cele două tricouri ale combatantelor.

„Ai, ai, ai, ai. Greu, greu, greu, greu. Bu akșam cok cok cok zor (n.r. din turcă, „în seara asta e foarte, foarte, foarte greu”)”, a spus fostul președinte al PSD.

În cele din urmă, Ponta a ales tricoul României: „Totuși, bu akșam (n.r. din turcă, „în seara asta”)”

Cu toate acestea, într-o fotografie postată la InstaStory, politicianul a fost surprins purtând și tricoul Turciei pe dedesubt.

Victor Ponta, derapaj după ce a fost criticat: „De proști nu îmi pasă”

Mai mulți internauți l-au criticat pe Ponta pentru gestul său, iar acesta a avut un mesaj ferm pentru contestatari.

„Dacă ați văzut și filmul, și poza postată, atunci mesajul a fost clar (sigur, pentru cei care mă cunosc și pentru ceilalți oameni inteligenți)!

Eu apreciez și țin foarte mult la Turcia, dar, de data aceasta, evident că am ținut cu România! Este un mesaj pentru oamenii inteligenți și pentru cei care apreciază și respectă alte popoare, de care ne leagă atâtea lucruri.

De proști, de hiene și de „heringi”, sincer, nu îmi pasă deloc, iar «balele» de la gura lor, când mă înjură, mă amuză foarte tare”, a fost mesajul postat de Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

FOTO. Turcia - România 1-0

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Ponta și legătura cu Turcia

În anul 2015, pe vremea când era prim-ministru, Ponta s-a întâlnit cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, prilej cu care a vorbit de relația dintre cele două țări.

„Vreau să reafirm faptul că relațiile dintre cele două țări reprezintă pentru România un parteneriat cu totul și cu totul special, un parteneriat strategic, un parteneriat politic.

Avem coordonare și consultare pe principalele teme de politică externă, un parteneriat militar în cadrul NATO și un parteneriat economic extrem de important.

Suntem două țări care avem atât de multe interese comune și niciun fel de lucru care să ne despartă în această regiune. Turcia reprezintă un prieten și un partener special”, spunea Ponta, potrivit Agerpres.

  • Cei doi aveau să se reîntâlnească și în anul 2024.

turcia baraj cupa mondiala romania victor ponta
Top stiri
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Campionatul Mondial
09:51
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Citește mai mult
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Stranieri
27.03
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Citește mai mult
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
27.03
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
B365
26.03
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Citește mai mult
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share