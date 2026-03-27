Victor Ponta (53 de ani), fostul premier al României, a fost prezent în tribunele stadionul Beșiktaș Park la duelul Turcia - România (1-0) din semifinala barajului pentru CM 2026.

Cu câteva ore înaintea partidei, politicianul a postat un videoclip pe paginile sale personale, în care părea că îi este greu să-și aleagă favorita.

Victor Ponta, îmbrăcat cu ambele tricouri la meciul Turcia - România

În imaginile publicate de Ponta apareau un fular cu evenimentul petrecut la Istanbul și cele două tricouri ale combatantelor.

„Ai, ai, ai, ai. Greu, greu, greu, greu. Bu akșam cok cok cok zor (n.r. din turcă, „în seara asta e foarte, foarte, foarte greu”)” , a spus fostul președinte al PSD.

În cele din urmă, Ponta a ales tricoul României: „Totuși, bu akșam (n.r. din turcă, „în seara asta”)”

Cu toate acestea, într-o fotografie postată la InstaStory, politicianul a fost surprins purtând și tricoul Turciei pe dedesubt.

Victor Ponta, derapaj după ce a fost criticat: „De proști nu îmi pasă”

Mai mulți internauți l-au criticat pe Ponta pentru gestul său, iar acesta a avut un mesaj ferm pentru contestatari.

„Dacă ați văzut și filmul, și poza postată, atunci mesajul a fost clar (sigur, pentru cei care mă cunosc și pentru ceilalți oameni inteligenți)!

Eu apreciez și țin foarte mult la Turcia, dar, de data aceasta, evident că am ținut cu România! Este un mesaj pentru oamenii inteligenți și pentru cei care apreciază și respectă alte popoare, de care ne leagă atâtea lucruri.

De proști, de hiene și de „heringi”, sincer, nu îmi pasă deloc, iar «balele» de la gura lor, când mă înjură, mă amuză foarte tare”, a fost mesajul postat de Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Ponta și legătura cu Turcia

În anul 2015, pe vremea când era prim-ministru, Ponta s-a întâlnit cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, prilej cu care a vorbit de relația dintre cele două țări.

„Vreau să reafirm faptul că relațiile dintre cele două țări reprezintă pentru România un parteneriat cu totul și cu totul special, un parteneriat strategic, un parteneriat politic.

Avem coordonare și consultare pe principalele teme de politică externă, un parteneriat militar în cadrul NATO și un parteneriat economic extrem de important.

Suntem două țări care avem atât de multe interese comune și niciun fel de lucru care să ne despartă în această regiune. Turcia reprezintă un prieten și un partener special”, spunea Ponta, potrivit Agerpres.

Cei doi aveau să se reîntâlnească și în anul 2024.

