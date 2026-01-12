Simeone, mesaj pentru Vinicius și Perez Antrenorul lui Atletico Madrid regretă episodul din Supercupa Spaniei: „Cer scuze, nu iertare”

Diego Simeone (55 de ani), tehnicianul celor de la Atletico Madrid, le-a cerut scuze lui Vinicius și lui Florentino Perez, după episodul din semifinal a Supercupei Spaniei.

a Supercupei Spaniei. În prima repriză a confruntării dintre Atlético Madrid și Real Madrid (1-2), tehnicianul argentinian a încercat să-l enerveze pe starul brazilian.

Simeone s-a apropiat de fotbalist și i-a spus: „Florentino (n.r. - Florentino Perez, președintele lui Real Madrid) o să te dea afară, ține minte» ce-ți spun!”, iar tachinările au continuat și ulterior, gesturi pe care antrenorul a recunoscut că le regretă.

Diego Simeone, mesaj pentru Vinicius și Florentino Perez

Înaintea partidei cu Deportivo La Coruna, programată mâine, de la ora 22:00, antrenorul a abordat acest subiect în cadrul unei conferințe de presă.

„ Înainte de toate, aș vrea să le cer scuze domnului Florentino și domnului Vinicius pentru episodul pe care l-ați văzut. Nu este în regulă din partea mea să mă pun într-o astfel de situație și nu am procedat bine.

Le cer scuze, nu iertare. Nu mai am nimic de adăugat.

Echipa care câștigă este cea care merită să meargă mai departe, așa că nu mai este nimic de spus. Barcelona este o echipă foarte bună și a meritat să câștige”, a declarat Simeone, conform marca.com.

🚨🚨🎙️| Diego Simeone to Vinicius Jr during the game tonight: “Vini, Vini… Florentino Pérez will kick you out [of Real Madrid], remember I told you!"



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/z91366vzS4 — CentreGoals. (@centregoals) January 8, 2026

În minutul 81 al partidei, când brazilianul a fost înlocuit de Xabi Alonso, Simeone l-a abordat din nou, încercând să-l facă să creadă că huiduielile de pe stadion erau îndreptate spre el.

Vinicius, deja în afara terenului, a avut o reacție furioasă, iar între cele două bănci a izbucnit o mică ceartă.

Revoltat pe comportamentul omologului său, Alonso i-a a dat replica acestuia: „Vezi-ți de ai tăi, nenorocitule”.

Nu mi-a plăcut momentul. Cholo i-a spus ceva și astfel de lucruri depășesc spiritul pe care trebuie să-l ai față de colegi. Nu-mi place când li se vorbește așa colegilor. Nu orice este permis. Xabi Alonso, după meci

Întrebat despre declarațiile lui Xabi Alonso, care l-a acuzat de lipsă de fair-play, Simeone a spus: „Nu am nimic de adăugat”.

Diego Simeone a ajuns la un total de 765 de partide pe banca lui Atletico Madrid, de la numirea sa ca antrenor al echipei, în 2011.

Împotriva lui Real Madrid, Diego Simeone a disputat cele mai multe meciuri ca antrenor, nu mai puțin de 49, bilanțul fiind de 13 victorii, 15 remize și 21 de înfrângeri.

Pe locul următor se află duelurile cu Barcelona. Cholo Simeone a adunat 41 de partide, în care a obținut doar 6 victorii, 12 egaluri și a suferit 23 de înfrângeri.

