„Nu face cinste nimănui” Constantin Din, președintele FRH, reacție tranșantă la adresa lui Tadici: „E coleric!”

Constantin Din, 57 de ani, crede că Gheorghe Tadici e sancționat când e cazul, dar „scapă” la Comisia de Apel.

Gheorghe Tadici, 73 de ani, e acuzat de mai multe handbaliste că le terorizează psihic.

GOLAZO.ro a scris despre abuzurile pe care le face Tadici, relatate pe larg de tatăl handbalistei Francesca Bălan.

Comportamentul lui Gheorghe Tadici nu mai e un secret pentru nimeni. Abuzurile sale verbale, uneori fizice, sunt arhicunoscute în lumea handbalului.

Ultima „ispravă” a acestuia s-a întâmplat la sfârșitul partidei dintre HC Zalău și SCM Craiova, scor 29-29.

După fluierul final, Tadici, antrenorul fetelor de la HC, s-a dus glonț către arbitrii partidei, reproșându-le anumite decizii din timpul meciului. A fost atât de virulent, încât un membru al Poliției Locale a trebuit să intervină și să-l îndepărteze pe acesta, conform gsp.ro.

Incidentul vine în contextul în care Tadici este protagonistul unui nou scandal. Mai multe jucătoare, unele sub protecția anonimatului, l-au acuzat pe acesta de rele tratamente.

Constantin Din: „Tadici e coleric”

GOLAZO.ro a luat legătura cu președintele Federației Române de Handbal pentru a afla poziția acestuia față de scandalul în care e angrenat antrenorul Zalăului.

Bună ziua, domnule Din. Voiam să aflăm cum comentați acuzațiile aduse lui Gheorghe Tadici. Am înțeles că au venit plângeri la FRH pe numele său.

Domnul Tadici e un antrenor coleric pe care îl știți de atâta vreme. La Federația Română de Handbal, din ce informații am eu, nu sunt reclamații concrete. Sunt doar niște mail-uri anonime legate de comportamentul domnului profesor în interiorul clubului.



Or noi, de fiecare dată când au fost lucruri nesportive semnalate pe căi oficiale, că persoana în cauză s-a numit Tadici sau altfel, am luat măsurile necesare conform regulamentelor pe care le avem. Prin comisiile Federației Române de Handbal, bineînțeles.

Dacă sunt lucruri concrete, iar comisiile sunt anunțate, conform regulamentelor ele dezbat și iau decizii pe măsură. Constantin Din, președinte FRH

Eu am vorbit cu două sportive care au dorit să-și păstreze anonimatul pentru că mi-au spus foarte clar, și vă citez aici, „Tadici are federația la degetul mic și dacă ne dăm numele nu vom mai juca niciodată handbal în România”.

Nu cred că se ajunge acolo. Cum adică are federația la degetul mic? Eu, de când sunt președinte aici, de fiecare dată când Tadici a avut un comportament nesportiv a fost sancționat de comisie. Repet, conform regulamentelor pe care le avem.

Fetele nu s-au referit la dumneavoastră, ci la mulții prieteni pe care îi are domnul Tadici în Federație și mă refer la membrii comisiilor.

Noi nu putem să intervenim atâta vreme cât sunt lucruri anonime. Deci trebuie făcute niște lucruri concrete, clare, dovedite și atunci se pot lua măsuri așa. Nu avem comisie de genul ăsta să ne ducem noi și să facem anchetă în interiorul clubului. Când sunt meciurile organizate în FRH și domnul Tadici are un comportament nesportiv, e sancționat.

Constantin Din: „Nu face cinste nimănui”

Bun, dar pe Tadici îl vedem cum se manifestă la meciurile televizate. Nu e greu de imaginat ce fel de comportament are în vestiar.

Are un comportament vulcanic, e clar, și uneori, probabil, că depășește partea sportivă. Dar când o depășește și e sancționat.

Când a fost sancționat ultima oară?

Nu știu pe dinafară acest lucru.

Bun, dar un caz, nu ultimul, în care a fost sancționat? Măcar unul.

Nu știu, sunt destul de multe. Dar, într-adevăr, o Comisie de Disciplină sancționează, dânsul face apel, se duce la Comisia de Apel. Aici cine știe ce mai constată, că nu sunt îndeplinite anumite proceduri, și tot așa. Dar nu cred că face cinste nimănui să ai un comportament așa cum se spune că îl are domnul Tadici.

Apropo și de scandalul cu Camelia Voinea de la gimnastică. Nu credeți că totuși ar trebui să depășim metehnele astea ale trecutului și să începem să ne comportăm și noi profesionist cu sportivii?

Păi, v-am spus puțin mai devreme. Altfel nu se poate, din punctul meu de vedere, așa ceva nu-și are locul. Nu doar pe arenele sportive sau în vestiare, nici în viață de zi cu zi. Și până la urmă e o chestie de educație și ar trebui să nu ne bucure că avem un comportament de genul ăsta (n.r. ca al lui Gheorghe Tadici). Și, bineînțeles că nu are cum să fie acceptat de nimeni.

12 ediții de Campionate Mondiale și Europene de handbal a achiziționat Pro TV

Constantin Din: „Aș fi vrut să le văd pe ProTV”

Voiam să vă mai întreb despre decizia ProTV de a transmite meciurile naționalei de handbal feminin pe platforma voyo.ro. Foarte mulți fani se plâng de faptul că ei nu vor putea să vadă meciurile decât dacă-și fac abonament (n.r. 5.99 euro pe lună).

Îi înțeleg. Și eu aș vrut să le văd pe ProTV, la o oră de audiență maximă. E firesc să ne dorim, de-aia avem și noi un parteneriat cu ProTV-ul pentru meciurile din campionatele noastre. În acel contract s-a stabilit că meciurile vor fi transmise pe Pro Arena, pe canalul lor de sport.

Dar pentru echipele naționale nu s-a putut acest lucru pentru că nu FRH deține dreptul de a vinde pachetul de televizări?

Exact. Drepturile de televizare le deține Federația Europeană sau Federația Internațională. Depinde de competiții. Deci federațiile naționale n-au niciun fel de implicare în drepturile de televizare. Nici nu-s consultate. Federația Europeană și Federația Internațională aleg fiecare câte o firmă, deci au vândut drepturile unei firme, și acea firmă vinde mai departe celor interesați. În România a fost interesat trustul ProTV.

Dar sponsorii echipelor naționale nu sunt deranjați că vizibilitatea lor e mai redusă. Voyo are spre 200.000 de abonați. ProTV-ul face audiențe de milioane de telespectatori.

Acești parteneri sunt vechi și cunosc foarte bine care este regula jocului în sport. Când am semnat contractul de parteneriat, noi nu le-am promis cifre de acest gen, la televizări. Bineînțeles că și sponsorii și-ar dori să aibă vizibilitate cât mai mare. Dar asta e... de la dorință până la putință e diferență.



Faptul că am adus această competiție în România, Campionatul European de handbal feminin, reprezintă și pentru sponsorii noștri o imagine mult mai bună. Adică să compensează cu prezența pe platforma de streaming.

