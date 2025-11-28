Rapid - Csikszereda 4-1 Giuleștenii au zdrobit nou-promovata și și-au asigurat primul loc în Liga 1 +38 foto
Rapid - Csikszereda/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Rapid - Csikszereda 4-1 Giuleștenii au zdrobit nou-promovata și și-au asigurat primul loc în Liga 1

alt-text Alexandru Smeu , Gabriel Neagu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 22:38
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 22:55
  • Rapid - Csikszereda 4-1. Giuleștenii înving clar și își repară moralul după eșecul din etapa trecută.
  • „Alb-vișiniii” au 5 puncte avans, dar și un meci în plus disputat față de locul secund ocupat de FC Botoșani.

Csikszereda a început partida arătând intenții ofensive, însă elanul ciucanilor a fost oprit de Grameni în minutul 10, care a înscris după ce a primit o pasă de la portarul Aioani.

Giuleștenii au preluat controlul ostilităților și au marcat din nou 17 minute mai târziu, după un contraatac lucrat de Petrila și Alexandru Dobre.

Elevii lui Robert Ilyeș au redus din diferență în minutul 37, când Marton Eppel a transformat o lovitură de la 11 metri.

Rapid a dominat repriza secundă și și-a creat multiple ocazii de a majora diferența pe tabelă. Golurile au sosit pe finalul partidei, când, într-un interval de 4 minute, Claudiu Petrila și Cristi Manea au marcat.

Galerie foto (38 imagini)

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Rapid - Csikszereda 4-1

  • Au marcat: Grameni '10, Dobre '27, Petrila '83 Manea '87 / Eppel '38

Min. 90+4 - Final de meci! Giuleștenii se impun

Repriza secundă a fost prelungită cu 4 minute!

Min. 87 - GOOOL RAPID! Claudiu Petrila execută un corner la prima bară, de unde Cristi Manea reia o lovitură de cap pe colțul lung și îl învinge pe Eduard Pap.

Min. 83 - GOOOL RAPID! Din propriul teren, Leo Bolgado pasează, în spatele fundașilor ciucani, către Claudiu Petrila. Extrema preia mingea în careu și șutează printre picioarele lui Eduard Pap. Palmeș a încercat să respingă balonul, dar nu a reușit.

Min. 76 - Claudiu Petrila șutează, dintr-o lovitură liberă de pe flancul stâng, dar Eduard Pap respinge.

Min. 71 - Gojkovic pasează către Claudiu Petrila, care șutează din prima atingere, de la aproximativ 25 de metri, pe spațiul porții. Eduard Pap intervine și respinge mingea în corner.

Min. 70 - Cristi Manea, aflat pe flancul drept, a centrat pe jos spre Elvir Koljic, care a șutat, însă mingea l-a lovit pe Eduard Pap.

Min. 63 - Tobias Christensen centrează, din lovitură liberă, către Leo Bolgado, aflat în apropierea careului de șase metri. Fundașul deviază balonul puțin peste poartă.

Min. 60 - Eduard Pap are probleme la nivelul gleznei și echipa medicală îi acordă îngrijiri.

Min. 59 - Csuros, aflat pe flancul drept, centrează pe jos în careul giuleștenilor, dar Lars Kramer respinge. Mingea ajunge la Anderson Ceara care șutează mult pe lângă poartă.

Min. 55 - Tobias Christensen centrează, din lovitură liberă, în careul ciucanilor. Eduard Pap a ieșit din poartă pentru a prinde balonul, dar mingea îi scapă din brațe și o îndepărtează de poartă cu piciorul. Goalkeeperul are nevoie de îngrijiri medicale.

Min. 46 - A început repriza secundă!

Min. 45+4 - „Centralul” Gabriel Mihuleac pune capăt primei reprize. Giuleștenii intră la cabine cu un gol avans.

Min. 45+3 - Jocul este întrerupt, întruct un suporter rapidist are nevoie de îngrijiri medicale.

Galerie foto (6 imagini)

Ambulanță pe teren la Rapid - Csikszereda FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Ambulanță pe teren la Rapid - Csikszereda FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Ambulanță pe teren la Rapid - Csikszereda FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Ambulanță pe teren la Rapid - Csikszereda FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Ambulanță pe teren la Rapid - Csikszereda FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+6 Foto
labels.photo-gallery

Prima repriză este prelungită cu 3 minute!

Min. 44 - Claudiu Petrila primește o pasă de la Grameni, centrează pe jos, dar Ferenczi respinge în corner.

Min. 38 - GOOOL CSIKSZEREDA! Marton Eppel șutează puternic, în colțul stâng al porții și îl învinge pe Aioani.

Min. 37 - PENALTY CSIKSZEREDA! Jebari a căzut în careu după un contact cu Leo Bolgado. Inițial, jocul a fost lăsat să continue, dar, după consultarea arbitrajului video, „centralul” Mihuleac a acordat penalty pentru oaspeți.

Min. 33 - Jebari șutează de la marginea careului, dar mingea trece pe lângă poartă.

Min. 27 - GOOOL RAPID! Claudiu Petrila preia balonul la mijlocul terenului, avansează și îi pasează lui Alex Dobre, aflat pe flancul drept. Extrema avansează spre poarta lui Eduard Pap, șutează pe colțul lung și înscrie.

Min. 26 - Grameni primește o pasă de la Aioani și în încercarea de a trimite mingea spre Cristi Manea, Jebari interceptează balonul. Fotbalistul ciucanilor îl driblează pe Grameni și șutează, dar nu prinde spațiul porții.

Min. 24 - Anderson Ceara avansează în flancul drept, intră în careu și șutează pe colțul scurt, dar Aioani prinde balonul.

Min. 17 - Claudiu Petrila îi pasează lui Elvir Koljic, atacantul nu reușește să șuteze, iar mingea ajunge în dreptul lui Alexandru Dobre, dar Palmeș respinge.

Min. 10 - GOOOL RAPID! Marian Aioani degajează până la mijlocul terenului, unde Constantin Grameni este scăpat din marcaj. Mijlocașul avansează spre poartă, șutează spre colțul stâng și îl învinge pe Eduard Pap.

Min. 10 - Paszka pasează către Anderson Ceara, care șutează de la aproximativ 35 de metri, dar mingea trece mult peste poartă.

Min. 5 - Paszka primește o minge la marginea careului giuleștenilor, șutează din voleu, dar Marian Aioani prinde balonul.

Min. 3 - Jebari încearcă o centrare în careu, dar Leo Bolgado respinge fără probleme.

Min. 1 - A început meciul!

Echipele de start:

  • Rapid: Aioani - Manea, Kramer, Bolgado, Bădescu - Christensen, Hromada, Grameni - Dobre, Koljic, Petrila
  • Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Ignat, Braun, Onea, Vulturar, Gojkovic, Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
  • Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Csikszereda: Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Vegh, Csuros - Anderson Ceara, Jebari, Bodo - Eppel
  • Rezerve: Simon, Kajan, Noveli, Toth, Bloj, Celic, Gal-Andrezly, Dusinszki, Szabo, Bakos, Szalay, Gergely
  • Antrenor: Robert Ilyes
  • Arbitru: Mihuleac Gabriel. Asistenți: Vişan Florian Alexandru, Necula Mihaita. Arbitru VAR: Colţescu Sebastian. Arbitru AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Superbet Arena - Giulești 

Galerie foto (9 imagini)

Rapid - Csikszereda, înainte de meci Rapid - Csikszereda, înainte de meci Rapid - Csikszereda, înainte de meci 2.jpeg Rapid - Csikszereda, înainte de meci 3.jpeg Rapid - Csikszereda, înainte de meci 4.jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Constantin Gâlcă: „Așteptăm cu nerăbdare acest meci”

Antrenorul de la Rapid consideră că meciul cu Csikszereda este o ocazie bună pentru ca echipa să își revină după eșecul usturător cu CFR Cluj, scor 0-3.

„Un meci pe care îl așteptăm cu nerăbdare, pentru că venim după o înfrângere dureroasă. Întâlnim un adversar care vedem că a crescut în joc, a avut rezultate pozitive. Sunt mult mai bine decât la începutul campionatului.

Noi, la această partidă, avem nevoie de un meci bun, cu o atitudine bună. Trebuie să demonstrăm, iar ăsta e un moment prielnic pentru noi, pentru că venim după această înfrângere, unde n-am făcut un joc bun, n-am putut să marcăm.

Trebuie să demonstrăm că meciul de la Cluj că a fost doar un accident”, a declarat Constantin Gâlcă la conferința de presă.

Robert Ilyeș, despre meciul cu Rapid: „De ce să nu putem face o surpriză?”

Fost jucător la Rapid, Ilyeș consideră că elevii săi pot obține un rezultat pozitiv în Giulești.

„După ultima victorie (2-1 cu Unirea Slobozia) se vede și în vestiar atmosfera. De fapt, tot timpul după victorie se simte conexiunea grupului.

Am meritat victoria din toate puncte de vedere. Ne-a dat încredere și mergem să jucăm la fel de bine și să facem un rezultat pozitiv cu Rapid.

Meciul tur a fost, cum să spun, un meci echitabil. Au fost niște greșeli în defensivă care au făcut diferența. Sper să nu mai greșim la fel.

Dacă o să fim foarte bine organizați și pregătiți pentru atmosfera ce ne așteaptă, pentru că știu ce înseamnă Giuleștiul, dacă suntem conectați la miza jocului, de ce să nu putem face și noi o surpriză?”, a spus Ilyes la conferința de presă.

Cele mai interesante informații înainte de Rapid - Csikszereda

  • 21 septembrie 2025, Rapid - FC Hermannstadt 1-2: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni pe teren propriu în sezonul 2025-2026, în rest au cinci victorii și două rezultate de egalitate, scrie lpf.ro.
  • Ciucanii au luat patru puncte din cele șapte deplasări din ediția în curs, 0-0 cu UTA Arad și 2-0 cu FC Hermannstadt.
  • Partida va fi una specială pentru Robert Ilyeș, care a jucat în tricoul giuleștenilor timp de cinci sezoane (2001-2006), fiind campion cu Rapid în ediția 2002-2003.
  • 12.634 spectatori / meci este media înregistrată de giuleșteni pe teren propriu în campionatul actual, locul 3 la acest capitol.
  • Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regular curent, pe 25 iulie 2025, FK Csikszereda - Rapid 0-2 (Jakub Hromada, Claudiu Petrila).
  • 27 dintre cei 30 de jucători utilizați de ciucani au debutat în Superligă pe durata acestui sezon, printre care și brazilianul Anderson Ceara, care este fotbalistul cu cele mai multe goluri marcate din afara careului mare în ediția 2025-2026 (trei reușite).
  • 14 goluri a marcat Alexandru Dobre în anul calendaristic 2025, ierarhie în care este depășit doar de Louis Munteanu (15 goluri).

rapid bucuresti LIVE rapid Robert Ilyes costel galca csikszereda superliga
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share