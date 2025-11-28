Steaua Roșie - FCSB, cât finala Champions League Meciul de la Belgrad a avut o cotă de piață care a depășit 25%: unu din patru televizoare deschise era pe meci +24 foto
Europa League

Steaua Roșie - FCSB, cât finala Champions League Meciul de la Belgrad a avut o cotă de piață care a depășit 25%: unu din patru televizoare deschise era pe meci

Dan Udrea
Publicat: 28.11.2025, ora 15:27
Actualizat: 28.11.2025, ora 17:15
  • Seara europeană de joi a propus 4 ore de transmisiuni de fotbal pe Digi Sport și Prima Sport, iar audiențele televiziunilor au fost excelente
  • Steaua Roșie - FCSB a înregistrat un rating egal cu cel al ultimei finale UEFA Champions League și o cotă de piață chiar peste serialul de la Pro TV: Las Fierbinți

Dacă a fost joi a fost zi de fotbal în cupele europene pentru România, prin intermediul celor două reprezentante care se află pe tabloul principal: FCSB și Universitatea Craiova. Cele două partide au fost transmise de Prima Sport și Digi Sport, iar partidele au fost:

Cum cele două partide au fost extrem de atractive, cu victorii la limită și cu o desfășurare a meciului care a avut suspans pe întreaga lui durată, audiențele înregistrate au fost foarte bune.

Disputa telespectatorilor a fost câștigată net de partida de la Belgrad. Care a înregistrat un rating excelent, de 6,7%, cumulat pentru cele două posturi (4,6 Digi, 2,1 Prima Sport). E fix nivelul pe care l-a avut și ultima finală UEFA Champions League, PSG - Inter 5-0, transmisă tot de cele două televiziuni.

Steaua Roșie - FCSB a avut și o cotă de piață remarcabilă, care a trecut de 25%. Ceea ce înseamnă că din totalul televizoarelor deschise în România, în intervalul 22:00 - 23:55, unu din patru era fie pe Digi Sport, fie pe Prima Sport. Cota de piață a meciului a depășit chiar și programul premium al Pro TV-ului, serialul Las Fierbinți, care joi a atins doar 23%.

În schimb, Universitatea Craiova - Mainz 1-0, chiar dacă a fost la distanță mare de disputa FCSB-ului, a avut cifre bune. Rating care a trecut de 5% și o cotă de piață ce a depășit 15%.

Cum meciul s-a jucat în prime-time, când sunt mult mai multe televizoare deschise, cota de piață, chiar dacă e mult mai mică decât în cazul FCSB-ului, are valoare mare ținând cont de acest context.

Toate aceste date sunt pentru publicul cu vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Audiența și cota de piață ale celor două meciuri

MECIRATING SHARE
Steaua Roșie - FCSB6,7%25,4%
Univ. Craiova - Mainz5,1%15,6%

Din nou, așa cum se întâmplă de fiecare dată când au loc meciuri de fotbal de interes, clasamentul celor mai urmărite programe TV pentru ziua de joi a fost un monopol Pro TV, întrerupt de fotbal.

Top cele mai urmărite programe TV joi:

  1. Pro TV
  2. Pro TV
  3. Pro TV
  4. Pro TV
  5. Steaua Roșie - FCSB
  6. Pro TV
  7. Univ. Craiova - Mainz
  8. Pro TV
  9. Kanal D
  10. Kanal D

Audiența bună înregistrată joi urcă meciul Steaua Roșie Belgrad - FCSB în top 15 cele mai vizionate meciuri de fotbal, transmise în România în tot anul 2015.

Pe podium continuă să fie România - Bosnia 0-1, FCSB - United 0-2 și România - Austria 1-0.

În schimb, exclusiv pentru acest sezon, cu start în luna iulie 2025, primele 3 meciuri ca audiență TV sunt: România - Austria 1-0 (octombrie), Bosnia - România 3-1 (noiembrie) și FCSB - Aberdeen 3-0 (august), toate transmise de canale generaliste: Antena 1, Prima TV și Pro TV.

