Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Virgil van Dijk/ Foto: IMAGO
Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 14:55
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 14:55
  • Virgil van Dijk (34 de ani), căpitanul celor de la Liverpool, a avut un mesaj pentru fanii campioanei Angliei, după rezultatele dezastruoase din ultima perioadă.

Conștient de perioada dificilă pe care o traversează echipa sa, fundașul central olandez apelează la răbdarea suporterilor, fiind încrezător că lucrurile vor reveni la normal.

Virgil Van Dijk: „Trebuie să creștem împreună, să ne susținem reciproc”

Într-un mesaj postat pe pagina personală de Instagram, olandezul le-a cerut fanilor să fie în continuare alături de echipă.

„Ne confruntăm cu unul dintre cele mai dificile momente ale călătoriei noastre, dar refuzăm să lăsăm acest lucru să ne definească. Vom trece peste asta. Cred în această echipă cu tot ce am.

Nimic nu ne-a fost dat vreodată, am luptat pentru tot, iar acest moment nu este diferit.

Nu vom ceda. Nu vom renunța. Fiecare provocare este o oportunitate. Trebuie să creștem împreună, să ne susținem reciproc și să arătăm puterea care zace în noi. Către fani, continuați să ne susțineți.

Avem nevoie unii de alții mai mult ca niciodată”, a transmis Van Dijk pe InstaStory.

Mesajul postat de Van Dijk / Foto: captura Instagram Mesajul postat de Van Dijk / Foto: captura Instagram
Mesajul postat de Van Dijk / Foto: captura Instagram

Liverpool, cel mai slab parcurs din 1953 încoace

Umilită de PSV, 1-4 chiar pe Anfield, Liverpool a ajuns la 9 înfrângeri în ultimele 12 meciuri din toate competițiile. Este cel mai slab parcurs al echipei de pe Anfield din 1953 încoace, adică de 72 de ani.

Pentru campioana en-titre a Angliei urmează un duel cu West Ham United, în deplasare, programat duminică, de la ora 16:05.

Presiunea este mare pe umerii echipei, dar și a lui Arne Slot. În cazul unui nou rezultat negativ, tehnicianul olandez riscă să fie demis de conducerea „cormoranilor”, la puțin peste un an de când a preluat echipa de la Jurgen Klopp.

Ultimele 12 rezultate înregistrate de Liverpool

  • 27 septembrie, Premier League: Crystal Palace - Liverpool 2-1
  • 30 septembrie, Liga Campionilor: Galatasaray - Liverpool 1-0
  • 4 octombrie, Premier League: Chelsea - Liverpool 2-1
  • 19 octombrie, Premier League: Liverpool - Manchester United 1-2
  • 22 octombrie, Liga Campionilor: Liverpool - Eintracht Frankfurt 5-1
  • 25 octombrie, Premier League: Brentford - Liverpool 3-2
  • 29 octombrie, Cupa Angliei: Liverpool - Crystal Palace 0-3
  • 1 noiembrie, Premier League: Liverpool - Aston Villa 2-0
  • 4 noiembrie, Liga Campionilor: Liverpool - Real Madrid 1-0
  • 9 noiembrie, Premier League: Manchester City - Liverpool 3-0
  • 22 noiembrie, Premier League: Liverpool - Nottingham Forest 0-3
  • 26 noiembrie, Liga Campionilor: Liverpool - PSV 1-4

