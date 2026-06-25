Iese din circuit! Stadionul din România pe care nu se vor mai juca meciuri din Liga 1 în stagiunea viitoare

Pentru prima dată, după două sezoane, un stadion din România nu va mai găzdui meciuri în noua stagiune din Liga 1.

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Țintarul noului campionat va fi stabilit vineri, 26 iunie, iar prima etapă se va disputa în weekend-ul 18-19 iulie.

Fără meciuri la Clinceni în sezonul 2026-2027 din Liga 1

În ultimele două sezoane, stadionul din Clinceni a găzduit meciurile celor de la Unirea Slobozia, care în stagiunea trecută l-a împărțit cu Metaloglobus, dar și cu Inter Ilfov, formație ce evoluează în Liga 3.

Ulterior, ialomițenii s-au mutat pe arena „1 Mai”, care fusese indisponibilă de la promovarea echipei, întrucât s-a aflat în proces de renovare.

Stadionul din Clinceni/ Foto: Wikipedia

La finele stagiunii 2025/2026 , atât Unirea Slobozia, cât și Metaloglobus au retrogradat în Liga 2, după ce au terminat play-out-ul pe ultimele două locuri.

Astfel, pentru prima dată din sezonul 2023/2024, stadionul din Clinceni nu va mai găzdui meciuri din elita fotbalului românesc.

Stadionul din Clinceni, chin pentru granzii din Liga 1

În ultimele două sezoane, au existat numeroase nemulțumiri din partea formațiilor de top din Liga 1 privind condițiile de desfășurare a meciurilor de pe arena din Ilfov.

De-a lungul timpului, au fost efectuate mai multe modificări, însă problemele au persistat.

FOTO. Zona mixtă a stadionului din Clinceni la partida Unirea Slobozia - FCSB 0-2

Stadionul de 4.502 locuri a fost inaugurat în anul 2011 și renovat în anul 2019, odată cu promovarea defunctei Academica Clinceni.

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