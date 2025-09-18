Polițiști pe străzi și forțe antirevoltă Cum vor fi primiți fanii FCSB la meciul din Europa League: parcare la 4km distanță + așteptați la fabrica de bere

Oficialii din Deventer îi așteaptă pe suporterii celor de la FCSB să viziteze orașul, înaintea duelului cu Go Ahead Eagles.

Forțele de securitate vor fi sporite pentru debutul campioanei României în faza grupei Europa League.

FCSB va juca, în faza principală a Europa League, joi, 28 septembrie, de la ora 19:45, pe stadionul De Adelaarshorst (capacitate 10.400), împotriva celor de la Go Ahead Eagles.

Primire călduroasă pentru fanii lui FCSB la Deventer: „Este o mare sărbătoare”

Suporterii celor de la FCSB sunt așteptați de oficialitățile din Deventer, pentru a vizita orașul înaintea meciului cu Go Ahead Eagles.

„ Îi vom primi pe fanii români la fabrica de bere DAVO din oraș. Este în afara centrului orașului, dar, totuși, situată central ”, a spus Bart Ellenbroek, manager al centrului orașului Deventer, potrivit oost.nl.

Suporterii „roș-albaștrilor” care vor veni la meci cu mașina vor trebui să parcheze în curtea complexului sportiv De Scheg, la 3.7 kilometri distanță de arena pe care se va disputa partida, a transmis Ellenbroek, conform sursei menționate anterior.

Ron Konig, primarul orașului Deventer, a asigurat că efectivul forțelor de ordine va fi sporit pentru a asigura ordinea în oraș.

„Desigur, suntem familiarizați cu exemple din alte orașe unde lucrurile au mers prost și, da, vor fi mai mulți polițiști pe străzi și forțe antirevoltă.

Dar cred că nu ar trebui să plasăm fotbalul într-un colț unde, în proporție de 95%, nu-și are locul.

Presupunem că este o mare sărbătoare a fotbalului. În plus, suntem obișnuiți să organizăm evenimente mari în Deventer”, a spus Ron Konig, potrivit oost.nl.

Stadionul De Adelaarshorst, al celor de la Go Ahead Eagles. FOTO facebook.com/StadiumGallery

Go Ahead Eagles nu a mai ajuns în faza grupei unei competiții continentale din sezonul 1969-1970.

FCSB, al doilea an consecutiv în faza grupei Europa League

Deși prestațiile din campionat ale celor de la FCSB nu sunt mulțumitoare, clubul pregătit de Elias Charalambous a reușit calificarea în faza grupei Europa League, alături de alte 35 de formații.

Pentru a accesa fazele eliminatorii ale competiției, campioana Superligii ar trebui să încheie grupa în primele 24 de echipe.

Programul celor de la FCSB în faza grupei Europa League:

25 septembrie, Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB

2 octombrie, FCSB - Young Boys (Elveția)

23 octombrie, FCSB - Bologna (Italia)

6 noiembrie, Basel (Elveția) - FCSB

27 noiembrie, Steaua Roșie Belgrad (Serbia) - FCSB

11 decembrie, FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie, Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

29 ianuarie, FCSB - Fenerbahce (Turcia)

