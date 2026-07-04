Hamilton, învins acasă Kimi Antonelli a câștigat cursa sprint de la Silverstone, după o luptă de foc cu pilotul britanic. Cum arată clasamentul în prezent
Kimi Antonelli (centru), Lewis Hamilton (stânga), Lando Norris (dreapta). Foto: IMAGO
Formula 1

Hamilton, învins acasă Kimi Antonelli a câștigat cursa sprint de la Silverstone, după o luptă de foc cu pilotul britanic. Cum arată clasamentul în prezent

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 17:53
  • Kimi Antonelli (19 ani) s-a impus în cursa sprint a Marelui Premiu din Marea Britanie, după ce a plecat de poziția a doua a grilei.
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Tânărul pilot italian și-a consolidat astfel prima poziție în clasament, după un duel aprig cu veteranul Lewis Hamilton (41 de ani), care a concurat în fața propriilor fani, în țara natală.

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Kimi Antonelli, victorie în cursa sprint de la Silverstone

Hamilton a fost cel care a plecat din pole-position în urma calificărilor de vineri, însă italianul a reușit să-i sufle victoria spre final, pilotul Ferrari terminând cursa la 2,74 secunde în spatele lui Antonelli.

Este prima victorie la Silverstone pentru tânărul pilot de la Mercedes, în Formula 1, după ce în urmă cu doi ani câștiga acolo pentru prima dată, însă în Formula 2, informează lequipe.fr.

Plecat de pe poziția secundă, Antonelli a dus o luptă intensă cu Hamilton, având în vedere experiența pe care britanicul o are, mai ales când vine vorba de circuitul din Marea Britanie.

Podiumul a fost completat de campionul mondial Lando Norris, care a fost urmat de George Russell, câștigătorul ultimei curse, în Austria.

Charles Leclerc, colegul lui Hamilton, s-a clasat pe 5, în timp ce Max Verstappen a terminat abia pe 6, după un start slab de cursă.

Cum arată clasamentul piloților în acest moment

  • 1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 179 puncte
  • 2. George Russell (Mercedes) - 136 puncte
  • 3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 132 puncte
  • 4. Lando Norris (McLaren) - 85 puncte
  • 5. Charles Leclerc (Ferrari) - 83 puncte
  • 6. Oscar Piastri (McLaren) - 82 puncte
  • 7. Max Verstappen (Red Bull) - 76 puncte
  • 8. Isack Hadjar (Red Bull) - 42 puncte
  • 9. Pierre Gasly (Alpine) - 41 puncte
  • 10. Liam Lawson (Racing Bulls) - 31 puncte

Calificările pentru cursa cea mare au loc sâmbătă, de la 18:00, în timp ce duelul va avea loc duminică, de la 17:00.

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