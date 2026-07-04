Surpriză uriașă la Wimbledon Iga Swiatek, campioana en-titre, eliminată în turul 3 de „Manny Pacquiao din tenis”

Alexandra Eala (21 de ani, #32 WTA) a oferit surpriza zilei la Wimbledon, în turul 3 de pe tabloul feminin.

Sportiva din Filipine a învins-o în două seturi pe Iga Swiatek (25 de ani, #3 WTA), campioana din 2025, scor 7-6(9), 6-2.

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Sezonul 2026 continuă să fie unul de coșmar pentru Iga Swiatek. Poloneza are 0 în dreptul turneelor câștigate, iar acest lucru nu se va schimba nici după turneul de Grand Slam disputat pe iarba londoneză.

Iga Swiatek, eliminată de Alexandra Eala de la Wimbledon 2026

Cecil Mamiit, un fost jucător din Filipine, spunea despre Alexandra Eala că ar putea deveni „Manny Pacquiao din tenis”, după ce aceasta se impunea în turneul junioarelor de la US Open 2022.

Alexandra Eala (Foto: IMAGO)

Eala a câștigat deja peste 2 milioane de dolari din premiile din tenis, însă se află în continuare în căutarea primului titlu WTA.

După ce a trecut de Renata Zarazua și Maya Joint (cea care a învins-o pe Serena Williams) în primele două runde ale competiției, Alexandra a obținut sâmbătă una dintre cele mai mari victorii ale carierei, chiar pe terenul central de la All England Club.

A câștigat primul set în fața polonezei Iga Swiatek după un tiebreak echilibrat, în care a salvat două mingi de set ale adversarei. A fost 11-9.

Eala a pornit ca din tun setul secund, a condus cu 4-0 și nu a mai putut fi prinsă din urmă de Swiatek. A triumfat după două ore și 15 minute de joc.

2-1 este scorul meciurilor directe dintre Alexandra Eala și Iga Swiatek. Precedentele întâlniri au avut loc în 2025: filipineza s-a impus la Miami, iar poloneza a câștigat la Madrid

Alexandra Eala, discurs emoționant

Eala a spus la interviul de pe teren că a reușit să o facă mândră pe micuța Alexandra, care nu se gândea în copilărie că va ajunge atât de departe.

Mă duceam să mă antrenez cu fratele și bunicul meu în fiecare zi după școală, cu pantofii și șosetele mele cu volane. Și cu obrăjorii mei dolofani. Pentru ea, asta înseamnă totul. Alexandra Eala, locul 32 WTA

Eala, cap de serie #29, este prima jucătoare din Filipine care ajunge în a doua săptămână a unui turneu de Grand Slam.

Va da în „optimi” peste Jasmine Paolini (30 de ani, #17 WTA), finalista din 2024, după ce italianca a trecut de Maria Sakkari (30 de ani, #43 WTA), scor 6-1, 6-2.

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