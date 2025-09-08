CFR nu se oprește  Ardelenii au anunțat transferul unui fost atacant din Premier League » Este cel mai mare marcator din istoria țării sale 

Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul celor de la CFR Cluj, a anunțat transferul lui Islam Slimani (37 de ani), atacant cu 40 de meciuri jucate în Premier League.

După ce l-a transferat pe Kurt Zouma, CFR Cluj continuă întăririle. La formația ardeleană va ajunge Islam Slimani, golgheterul all-time al naționalei Algeriei.

Islam Slimani semnează cu CFR Cluj

Anunțul venirii atacantului algerian în „Gruia” a fost făcut chiar de către finanțatorul clubului, Ioan Varga. Acesta a anunțat și că Emmanuel Dennis nu va mai ajunge la Cluj.

„(n.r. Emmanuel) Dennis a început să facă licitație cu noi, spunând că are oferte și din alte părți, ceea ce mie nu-mi place. Motiv pentru care am renunțat la el. Ar fi trebuit să fie luni aici, la Cluj, să semneze, dar eu, personal, am renunțat la el.

O să vină Slimani, cu care m-am înțeles deja. Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj. Astea sunt mutările pe care le-am făcut pe final de mercato și care cred că vor ajuta echipa să se bată la titlu”, a declarat Ioan Varga, citat de fanatik.ro.

Islam Slimani, 40 de meciuri jucate în Premier League

De-a lungul carierei sale, Slimani a evoluat la două echipe din cel mai puternic campionat al lumii, Leicester și Newcastle. Acesta a jucat 40 de meciuri pentru cele două în Premier League, reușind să înscrie 8 goluri.

De asemenea, Slimani a mai evoluat la formații precum Cheraga, Belouizdad, Sporting CP, Fenerbahce, AS Monaco, Lyon, Brest, Anderlecht, Coritiba, Mechelen și Westerlo.

500.000 de euro este cota lui Slimani, conform Transfermarkt

Cel mai important trofeu cucerit de Slimani a fost Cupa Africii în anul 2019. La nivel de echipe de club, algerianul are două trofee cucerite alături de Sporting, cupa și supercupa Portugaliei.

Cu 46 de goluri înscrise la nivel internațional, Slimani este cel mai bun marcator din istoria Algeriei. Pe locul secund se află Baghdad Bounedjah cu 34 de reușite.

