Uluitoare dramă la 11 metri! FOTO. Olandezii și marocanii au transformat 5 penaltyuri și au ratat alte 5. Trei bare, autogol și paradă în picioare

Maroc a învins și s-a calificat în optimile de finală, după 1-1, 3-2 la loviturile de pedeapsă cu Olanda, în „16-imile” Mondialului. Ce s-a întâmplat la Monterrey!

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La capătul unui meci foarte intens, în care Olanda a deschis scorul (Gakpo 72), dar Marocul a egalat când nu se mai aștepta nimeni (Diop 90+1), s-a ajuns la penaltyuri, după o jumătate de oră la fel de încinsă în prelungiri.

Gol, Koopmeiners. Apoi, bară, Maroc! Și bară, Olanda!

Seria de la 11 metri a fost dramatică, ratând când unii, când ceilalți în momente uluitoare.

Primii au tras europenii. Koopmeiners știa că adversarii au un specialist, Bounou, unul dintre cei mai buni portari la loviturile de pedeapsă. Nu doar ai Africii, ai lumii.

Batavul a șutat tare și la colț. Marocanul a plonjat bine, însă nu a ajuns mingea. 1-0, Olanda.

A urmat El Aynaoui, care a vrut să rupă plasa. Balonul a lovit bara transversală și a sărit înapoi.

Justin Kluivert, intrat în minutul 113 special pentru penaltyuri, a fentat, l-a păcălit pe goalkeeper, care s-a dus în direcția opusă, dar fiul marelui atacant olandez a nimerit stâlpul din dreapta al porții lui Bounou.

Verbruggen a parat, dar și-a trimis mingea în poartă cu călcâiul

Atunci, alt episod halucinant. Verbruggen a ghicit direcția la șutul lui Rahimi.

Totuși, aproape inexplicabil, deși parase inițial, s-a răsucit, mingea i-a atins călcâiul și s-a întors spre poartă, oprindu-se în plasă. 1-1 după patru penaltyuri.

Weghorst nu a avut probleme. Excelent 11 metri, sus și tare. 2-1, Țările de Jos.

Talbi a egalat iar, 2-2. Marocanii nu au cedat.

5 lovituri de pedeapsă au fost transformate, alte 5 ratate la seria de penaltyuri de la Olanda - Maroc

Șut la un metru de poartă. Altă bară. Și paradă ca la handbal

Încă o execuție stupefiantă. Quinten Timber a tras pe lângă, la un metru de bară!

A urmat căpitanul magrebienilor, Hakimi. Și din nou bară, aceeași ochită de Kluivert.

Summerville, față-n față cu Bounou. Și marocanul, erou și la precedentul Mondial, 0-0, 3-0 la penaltyuri cu Spania în „optimi”, a apelat la un truc din handbal.

Marocanul Bounou a blocat mingea în picioare. Foto: Imago

Nu a plonjat, s-a deplasat în lateral și era în picioare chiar în fața mingii care se îndrepta undeva sub transversală. A respins cu mâna!

Saibari, precum Balint în finala de la Sevilla

Dacă Saibari transforma ultima lovitură, echipa sa învingea.

Și Saibari a marcat ca Balint în finala de la Sevilla '86 cu Steaua campioana Europei.

Explozia de bucurie a lui Saibari la golul calificării Marocului. Foto: Imago

3-2 la 11 metri, Maroc. S-a calificat și va juca împotriva Canadei în „optimi”.

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