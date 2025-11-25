Program Liga 1 Etapele #20 și #21 din Superliga + Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid

- Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #20 și #21 din Liga 1.
- În runda #21, chiar înaintea sărbătorilor, va avea loc derby-ul dintre FCSB și Rapid. În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #20 a Superligii se va desfășura în perioada 12-15 decembrie, în timp ce etapa #21 va avea loc între 19 și 22 decembrie.
Programul etapei #20 din Liga 1
Vineri, 12 decembrie
- Ora 20.30 CFR 1907 Cluj - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Sâmbătă, 13 decembrie
- Ora 17.30 FC Argeș - FC Botoșani
- Ora 20.30 FC Rapid - Oțelul Galați
Duminică, 14 decembrie
- Ora 15.30 Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj
- Ora 17.45 Dinamo București - Metaloglobus București
- Ora 20.30 FC Hermannstadt - Universitatea Craiova
Luni, 15 decembrie
- Ora 17.30 Farul Constanța - UTA Arad
- Ora 20.30 Unirea Slobozia - FCSB
Programul etapei #21 din Liga 1
Vineri, 19 decembrie
- Ora 20.00 FC Botoșani - CFR 1907 Cluj
Sâmbătă, 20 decembrie
- Ora 14.30 Metaloglobus București - Unirea Slobozia
- Ora 17.00 Oțelul Galați - FC Argeș
- Ora 20.00 UTA Arad - Dinamo București
Duminică, 21 decembrie
- Ora 14.00 FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești
- Ora 16.30 Universitatea Cluj - Farul Constanța
- Ora 20.00 FCSB - FC Rapid
Luni, 22 decembrie
- Ora 20.00 Universitatea Craiova - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Clasamentul din Liga 1 după primele 17 etape
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Rapid
|17
|35
|2.
|FC Botoșani
|17
|33
|3.
|U Craiova
|17
|32
|4.
|Dinamo
|17
|31
|5.
|FC Argeș
|17
|27
|6.
|Farul
|17
|26
|7.
|Oțelul Galați
|17
|24
|8.
|U Cluj
|17
|23
|9.
|UTA Arad
|17
|22
|10.
|FCSB
|17
|21
|11.
|CFR Cluj
|17
|19
|12.
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13.
|Petrolul
|17
|16
|14.
|Csikszereda
|17
|16
|15.
|Hermannstadt
|17
|12
|16.
|Metaloglobus
|17
|8