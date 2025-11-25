Program Liga 1 Etapele #20 și #21 din Superliga + Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid
FCSB - Rapid foto: Sport Pictures
Superliga

Program Liga 1 Etapele #20 și #21 din Superliga + Când se joacă derby-ul FCSB - Rapid

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 17:00
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 17:13
  • Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #20 și #21 din Liga 1.
  • În runda #21, chiar înaintea sărbătorilor, va avea loc derby-ul dintre FCSB și Rapid. În tur, cele două echipe au remizat, scor 2-2.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele în format liveTEXT pe GOLAZO.ro, și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #20 a Superligii se va desfășura în perioada 12-15 decembrie, în timp ce etapa #21 va avea loc între 19 și 22 decembrie.

Programul etapei #20 din Liga 1

Vineri, 12 decembrie

  • Ora 20.30 CFR 1907 Cluj - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Sâmbătă, 13 decembrie

  • Ora 17.30 FC Argeș - FC Botoșani
  • Ora 20.30 FC Rapid - Oțelul Galați

Duminică, 14 decembrie

  • Ora 15.30 Petrolul Ploiești - Universitatea Cluj
  • Ora 17.45 Dinamo București - Metaloglobus București
  • Ora 20.30 FC Hermannstadt - Universitatea Craiova

Luni, 15 decembrie

  • Ora 17.30 Farul Constanța - UTA Arad
  • Ora 20.30 Unirea Slobozia - FCSB

Programul etapei #21 din Liga 1

Vineri, 19 decembrie

  • Ora 20.00 FC Botoșani - CFR 1907 Cluj

Sâmbătă, 20 decembrie

  • Ora 14.30 Metaloglobus București - Unirea Slobozia
  • Ora 17.00 Oțelul Galați - FC Argeș
  • Ora 20.00 UTA Arad - Dinamo București

Duminică, 21 decembrie

  • Ora 14.00 FC Hermannstadt - Petrolul Ploiești
  • Ora 16.30 Universitatea Cluj - Farul Constanța
  • Ora 20.00 FCSB - FC Rapid

Luni, 22 decembrie

  • Ora 20.00 Universitatea Craiova - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Clasamentul din Liga 1 după primele 17 etape

LocEchipaMeciuriPuncte
1.Rapid 1735
2.FC Botoșani1733
3.U Craiova1732
4.Dinamo1731
5.FC Argeș1727
6.Farul1726
7.Oțelul Galați 1724
8.U Cluj1723
9.UTA Arad1722
10.FCSB1721
11.CFR Cluj1719
12.Unirea Slobozia1718
13.Petrolul1716
14.Csikszereda1716
15.Hermannstadt1712
16.Metaloglobus178

