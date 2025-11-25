Chivulete, atacat de Balaj Arbitrul VAR a fost taxat dur pentru gafa din meciul UTA - U Cluj: „Blochează locul!” +6 foto
Andrei Florin Chivulete. Foto: Sportpictures
Superliga

Chivulete, atacat de Balaj Arbitrul VAR a fost taxat dur pentru gafa din meciul UTA - U Cluj: „Blochează locul!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.11.2025, ora 17:00
alt-text Actualizat: 25.11.2025, ora 17:01
  • Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1, a criticat dur greșeala comisă de Andrei Florin Chivulete (39 de ani) în meciul UTA – U Cluj 0-2.

În partida de sâmbătă, Marius Coman a deschis scorul în minutul 24, în urma unui corner. Reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid, însă, în decursul zilei de duminică, Comisia Centrală a Arbitrilor a transmis că golul trebuia validat.

Licitația pentru stadion,  anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!”
Citește și
Licitația pentru stadion, anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!”
Citește mai mult
Licitația pentru stadion,  anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!”

Cristi Balaj, după gafa lui Chivulete: „Vassaras se încăpățânează să-l țină pe lista FIFA

„Bîrsan a arbitrat bine la UTA – U Cluj. A fost o intervenție VAR în minutul 31, când golul a fost anulat eronat. Din păcate, e o greșeală impardonabilă în cabina VAR unde au fost Chivulete și Antonie. Încerc să-mi găsesc cuvintele, să fiu elegant, din păcate consider că cei doi nu sprijină arbitrajul românesc în acest moment.

Chivulete nici nu mai primește delegări internaționale și totuși Kyros Vassaras se încăpățânează să-l țină pe lista FIFA. Blochează locul unui arbitru care probabil ar avea perspective. Până și cei de la UEFA s-au lămurit de el.

Am văzut multe situații în care a greșit și a arbitrat în continuare. Ăsta este motivul pentru care lipsește acea contrare și dorință de a nu greși. Nu că a avut un interes, nu punem la îndoială calitatea morală a lor.

Sunt flower-power, «mai lasă-mă să te las, pentru că și dacă am greșit nu se întâmplă nimic». Sancțiunea este la cel mic nivel”, a declarat Balaj, conform fanatik.ro.

Să mai stai și 6 minute să faci o analiză greșită. Felicitări arbitrului asistent care a acordat gol. Și felicitări și celor de la CCA pentru faptul că au venit rapid cu acel comunicat care a detensionat în mare măsură atmosfera Cristi Balaj, fost arbitru

Comisia Centrală a Arbitrilor: „Golul trebuia validat”

Precizările făcute de CCA, potrivit frf.ro:

  • După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.
  • Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.
  • După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat.

Partida a fost condusă la centru de Marcel Bîrsan, asistat de Mihăiță Necula și Cosmin Vătămanu. În camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Andrei Antonie (asistent).

FOTO. Golul anulat al lui Marius Coman în UTA Arad - U Cluj 0-2

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj

Galerie foto (6 imagini)

Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj Gol anulat UTA Arad, în meciul cu U Cluj
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!
Europa League
16:02
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!
Citește mai mult
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită!
CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor
Handbal
15:41
CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor
Citește mai mult
CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Cristi Balaj liga 1 u cluj uta arad andrei chivulete
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
11:35
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Înot
11:00
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
Citește mai mult
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Liga Campionilor
11:19
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Citește mai mult
„Patru prostuți”  O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:44
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
13:16
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului.  Tragere la sorți ca la tenis
14:10
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter
13:21
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Top stiri din sport
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Superliga
25.11
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
Citește mai mult
Ce urmează cu „Legea Novak” Decizie majoră într-un proces-cheie pentru sportul românesc: „Politică de stat”
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Campionatul Mondial
25.11
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Citește mai mult
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor  CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Handbal
09:00
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Citește mai mult
Începe Mondialul. România e acolo!  Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor”
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Campionate
25.11
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate
Citește mai mult
Blat de zeci de mii de dolari! Mărturisire la Parchet. Cine a instigat, cine și cât a plătit, cine a luat banii. Au pariat pe meci în străinătate

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 23 rapid 7 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share