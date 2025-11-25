Chivulete, atacat de Balaj Arbitrul VAR a fost taxat dur pentru gafa din meciul UTA - U Cluj: „Blochează locul!”

Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1, a criticat dur greșeala comisă de Andrei Florin Chivulete (39 de ani) în meciul UTA – U Cluj 0-2.

În partida de sâmbătă, Marius Coman a deschis scorul în minutul 24, în urma unui corner. Reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid, însă, în decursul zilei de duminică, Comisia Centrală a Arbitrilor a transmis că golul trebuia validat.

Cristi Balaj, după gafa lui Chivulete: „Vassaras se încăpățânează să-l țină pe lista FIFA”

„Bîrsan a arbitrat bine la UTA – U Cluj. A fost o intervenție VAR în minutul 31, când golul a fost anulat eronat. Din păcate, e o greșeală impardonabilă în cabina VAR unde au fost Chivulete și Antonie . Încerc să-mi găsesc cuvintele, să fiu elegant, din păcate consider că cei doi nu sprijină arbitrajul românesc în acest moment.

Chivulete nici nu mai primește delegări internaționale și totuși Kyros Vassaras se încăpățânează să-l țină pe lista FIFA. Blochează locul unui arbitru care probabil ar avea perspective. Până și cei de la UEFA s-au lămurit de el.

Am văzut multe situații în care a greșit și a arbitrat în continuare. Ăsta este motivul pentru care lipsește acea contrare și dorință de a nu greși. Nu că a avut un interes, nu punem la îndoială calitatea morală a lor.

Sunt flower-power, «mai lasă-mă să te las, pentru că și dacă am greșit nu se întâmplă nimic». Sancțiunea este la cel mic nivel”, a declarat Balaj, conform fanatik.ro.

Să mai stai și 6 minute să faci o analiză greșită. Felicitări arbitrului asistent care a acordat gol. Și felicitări și celor de la CCA pentru faptul că au venit rapid cu acel comunicat care a detensionat în mare măsură atmosfera Cristi Balaj, fost arbitru

Comisia Centrală a Arbitrilor: „Golul trebuia validat”

Precizările făcute de CCA, potrivit frf.ro:

După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de offside.

Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.

După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat.

Partida a fost condusă la centru de Marcel Bîrsan, asistat de Mihăiță Necula și Cosmin Vătămanu. În camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Andrei Antonie (asistent).

FOTO. Golul anulat al lui Marius Coman în UTA Arad - U Cluj 0-2

