Israel e în mijlocul unui conflict total. UEFA ar vrea să suspende naționala alb-albastră, dar America lui Donald Trump combate vehement acest plan și e susținută de FIFA.

Pe 11 octombrie, naționala Israelului ar trebui să joace la Oslo, împotriva Norvegiei.

Trei zile mai târziu, aceeași selecționată alb-albastră are revanșa cu Italia, la Udine.

Ambele confruntări în preliminariile CM 2026. Echipa lui Ran Ben Shimon e pe locul 3 în grupa I, cu nouă puncte, la fel ca squadra azzurra (2), dar cu un meci în plus disputat.

Pe 2 octombrie, Maccabi Tel Aviv are duel „acasă”, la Backa Topola, în Serbia, cu Dinamo Zagreb, în etapa a doua de Europa League, după 0-0 cu PAOK Salonic.

Nu ar fi exclus ca nici reprezentativa, nici Maccabi să nu mai aibă nicio partidă!

UEFA, gata de o decizie radicală. Reacția Palestinei: „Israel ar trebui sancționat”

Săptămâna viitoare, UEFA ar putea lua o decizie radicală. Excluderea Israelului din cauza războiului care a distrus Gaza în ultimii doi ani.

Chiar dacă următoarea reuniune a Comitetului Executiv este pe 3 decembrie, la Nyon, e posibil să se schimbe programul de urgență.

Și, dacă se ajunge la vot, majoritatea simplă a ComEx va fi pentru suspendarea Israelului, susține The Guardian.

Relația Ceferin (stânga) - Infantino, UEFA vs FIFA, a fost și tensionată de multe ori Foto: Imago

Potrivit cotidianului britanic, Jibril Rajoub (președintele federației palestiniene) se va întâlni tot săptămâna viitoare cu Aleksandr Ceferin și Kirsty Coventry, liderii UEFA și CIO.

„Israelienilor nu ar trebui să li se permită să participe la niciun meci, indiferent dacă e organizat de UEFA sau FIFA”, a afirmat Rajoub pentru postul norvegian TV2.

Israel a violat principiile, valorile și statutele FIFA. De aceea, ar trebui sancționat. Sper ca UEFA să respecte spiritul său Jibril Rajoub, președintele forului palestinian

Mesajul SUA, extrem de clar: susține total Israelul. Combate planul suspendării

Situația e explozivă. Donald Trump a anunțat că nu vrea să vadă Israelul exclus din fotbal pentru a i se lua orice șansă naționalei de calificare la Mondialul din 2026.

Trump ar vrea să vadă Israelul la CM 2026 Foto: Imago

Și un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american a avertizat pentru Sky News:

„Vom face tot posibilul să blocăm orice încercare de a suspenda naționala Israelului la Cupa Mondială”.

Ce va face Infantino? Se profilează alt conflict FIFA - UEFA. Israel depinde de UEFA

Cum Gianni Infantino, președintele FIFA, e foarte apropiat de Trump, fiind văzut de multe ori la Casa Albă pentru a promova CM, se va reaprinde conflictul dintre organismul condus de el și UEFA.

În acest caz, chiar dacă UEFA va hotărî excluderea continentală a Israelului, FIFA nu va confirma această decizie la nivel internațional.

Dar oricum va acționa Infantino ulterior, naționala israeliană tot nu ar mai putea ajunge la Mondialul american dacă i se va interzice să continue preliminariile europene pentru CM 2026.

