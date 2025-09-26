- Volodimir Zelenski a atras atenția la ONU despre Georgia și Moldova, Kakha Kaladze reacționând.
- Fostul stoper al lui Dinamo Kiev și AC Milan e primarul Tbilisi din 2017.
Volodimir Zelenski a avertizat de multe ori că Georgia se apropie tot mai mult de Rusia, din 2012, de când țara e condusă de Visul Georgian, partidul conservator cu o politică externă antioccidentală și prorusă.
Zelenski, la ONU: „Am pierdut Georgia. Nu ne permitem să pierdem și Moldova”
Acum, președintele ucrainean a făcut-o încă o dată. Vorbind în Adunarea Generală ONU, acesta a tras alarma înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, programate duminică.
„Am pierdut deja Georgia în Europa. Drepturile omului și caracterul european al sistemului statal sunt în declin acolo. Georgia este dependentă de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova”, a declarat Zelenski la New York.
Kaladze, spre Zelenski: „Să spună ce a făcut Ucrainei”
De la Tbilisi, i-a răspuns primarul capitalei georgiene, Kakha Kaladze, secretarul-general al partidului de la putere, fost jucător la Dinamo Kiev și AC Milan.
La fel de agresiv ca în trecut. „Toată lumea ar trebui să lase Georgia în pace.
Zelenski să se uite la propria țară și să spună ce a pierdut, ce a făcut poporului său, țării lui, să vadă nenorocirile provocate.
În Ucraina e și mai multă mizerie cu participarea și implicarea sa directă”.
Timpul va trece și Zelenski va trebui să răspundă. Lăsați țara și poporul nostru în pace! Noi avem grijă de țara noastră, menținem pacea și continuăm dezvoltarea economică Kakha Kaladze, primarul Tbilisi, ex-internațional georgian
Kaladze are și el alegeri la Tbilisi
Kaladze, 47 de ani, se pregătește de alegerile la primărie, pe 4 octombrie.
Intrat în politică în 2012, a fost vicepremier (2012-2017) și ministru al energiei (2016-2017) înainte de a deveni al 10-lea primar la Tbilisi, în 2017.