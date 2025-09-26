Volodimir Zelenski a atras atenția la ONU despre Georgia și Moldova, Kakha Kaladze reacționând.

Fostul stoper al lui Dinamo Kiev și AC Milan e primarul Tbilisi din 2017.

Volodimir Zelenski a avertizat de multe ori că Georgia se apropie tot mai mult de Rusia, din 2012, de când țara e condusă de Visul Georgian, partidul conservator cu o politică externă antioccidentală și prorusă.

Zelenski, la ONU: „Am pierdut Georgia. Nu ne permitem să pierdem și Moldova”

Acum, președintele ucrainean a făcut-o încă o dată. Vorbind în Adunarea Generală ONU, acesta a tras alarma înaintea alegerilor parlamentare din Moldova, programate duminică.

Volodimir Zelenski, la sediul ONU Foto: Imago

„Am pierdut deja Georgia în Europa. Drepturile omului și caracterul european al sistemului statal sunt în declin acolo. Georgia este dependentă de Rusia. Europa nu-și poate permite să piardă și Moldova”, a declarat Zelenski la New York.

Yesterday at the UN General Assembly, President Zelensky warned that “we have already lost Georgia in Europe”. Sadly, he is right: despite the courage of its people, the country is drifting into Russia’s grip. Moldova now faces the same threat, and on 28 September its… pic.twitter.com/JL5hdIdMGJ — European Democrats (@democrats_eu) September 25, 2025

Kaladze, spre Zelenski: „Să spună ce a făcut Ucrainei”

De la Tbilisi, i-a răspuns primarul capitalei georgiene, Kakha Kaladze, secretarul-general al partidului de la putere, fost jucător la Dinamo Kiev și AC Milan.

La fel de agresiv ca în trecut. „Toată lumea ar trebui să lase Georgia în pace.

Kakha Kaladze e primarul Tbilisi de opt ani Foto: Imago

Zelenski să se uite la propria țară și să spună ce a pierdut, ce a făcut poporului său, țării lui, să vadă nenorocirile provocate.

În Ucraina e și mai multă mizerie cu participarea și implicarea sa directă”.

Timpul va trece și Zelenski va trebui să răspundă. Lăsați țara și poporul nostru în pace! Noi avem grijă de țara noastră, menținem pacea și continuăm dezvoltarea economică Kakha Kaladze, primarul Tbilisi, ex-internațional georgian

Kaladze are și el alegeri la Tbilisi

Kaladze, 47 de ani, se pregătește de alegerile la primărie, pe 4 octombrie.

Intrat în politică în 2012, a fost vicepremier (2012-2017) și ministru al energiei (2016-2017) înainte de a deveni al 10-lea primar la Tbilisi, în 2017.

