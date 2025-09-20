Zi decisivă pentru Israel UEFA, aproape să ia o decizie radicală: „Veste apocaliptică! 17-18 din 20 votează pentru excludere”

Comitetului Executiv UEFA ar urma să voteze marți excluderea echipelor de club din Israel și a naționalei din toate competițiile organizate de forul european.

E război de aproape doi ani în Orientul Mijlociu, iar tot mai multe țări își exprimă opoziția față de Israel.

Guvernul de la Madrid a anunțat recent că ia în calcul să retragă naționala Spaniei de la Campionatul Mondial din 2026, dacă reprezentativa Israelului va fi lăsată să participe.

Marți, ziua decisivă pentru fotbalul din Israel: „Veste apocaliptică”

UEFA va organiza marți o ședință unde va decide dacă formațile din Israel, dar și naționala, vor fi excluse din competițiile europene.

Presa din „Țara Sfântă” se gândește deja la ce e mai rău și anunță că oficialii din Qatar pun cea mai mare presiune pe reprezentanții forului european.

„Fotbalul israelian se teme că va primi vestea apocaliptică: excluderea din competițiile europene.

Am aflat că cei din Qatar exercită o presiune enormă aupra UEFA pentru a supune la vot excluderea încă de marți, iar în ultima săptămână s-a lucrat pe toate fronturile pentru a forma o majoritate.

În acest moment, se pare că există o majoritate covârșitoare împotriva Israelului, 17-18 dintre cei 20 de votanți, doar două sau trei țări exprimându-și opoziția fermă față de excluderea Israelului.

Federația de Fotbal din Israel solicită ajutorul prietenilor țării noastre la nivel sportiv și diplomatic. Pericolul clar este reprezentat de vocile din interiorul UEFA despre excluderea iminentă a fotbalului israelian. Qatarul își folosește toate armele pentru a se asigura că Israelul e exclus”, notează israelhayom.co.il.

Israel are o singură reprezentată în acest sezon al cupelor europene. Este vorba de Macabi Tel Aviv, formație ce ar trebui să evolueze în faza principală din Europa League.

De partea cealaltă, naționala din Israel ocupă locul 3 în Grupa I, din preliminariile CM 2026, cu 9 puncte.

