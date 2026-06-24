Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză

Istvan Kovacs va conduce și al doilea joc la Campionatul Mondial, în ultima etapă din faza grupelor

Collina, șeful arbitrilor FIFA, a ales însă să-l trimită la o partidă care nu are nici o importanță, una dintre echipe fiind deja câștigătoare de grupă, cealaltă e eliminată matematic

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Duminică dimineața, Istvan Kovacs va fi din nou pe teren la un meci de la acest turneu final. Surpriza mare vine însă din alegerea pe care șeful arbitrilor de la FIFA a făcut-o în privința centralului din România. L-a trimis la un meci care practic e amical și nu mai are absolut nici o miză, de nici un fel.

Kovacs va arbitra Argentina - Iordania. Naționala lui Messi a câștigat deja grupa, în vreme ce Iordania, pierzând în primele două etape cu Austria și Algeria, va termina sigur pe ultimul loc și va părăsi întrecerea.

Sunt două meciuri în ultima etapă a fazei grupelor care nu mai au nici o importanță asupra clasamentului: SUA - Turcia și Argentina - Iordania. La primul, Collina a ales un central algerian, la al doilea pe Kovacs.

În schimb, toate meciurile grele din această a treia rundă, la care puteau fi trimiși arbitri europeni, vor avea la centru un nume care fie se află la același nivel cu Istvan, adică au în palmares finala Champions League (exemple Marciniak, Turpin, Vincic), fie chiar sub el ca și evaluare a UEFA.

Exemple de meciuri importante, cu calificarea pe masă, pe care le vor conduce arbitri europeni

FRANCOIS LETEXIER

Capul Verde - Arabia Saudită

SZYMON MARCINIAK

Iran - Egipt

ANTHONY TAYLOR

Senegal - Irak

CLEMENT TURPIN

Paraguay - Australia

GLENN NYBERG

Coasta de Fildeș - Curacao

MICHAEL OLIVER

Franța - Norvegia

FELIX ZWAYER

Congo - Uzbekistan

DANNIE MAKKELIE

Maroc - Haiti

Doar și din aceste delegări rezultă modul în care Collina cataloghează și ierarhizează centralii europeni de la acest turneu final. Practic, meciurile cele mai tari și mai greu de condus din această săptămână au fost alese să fie conduse de 4 nume mari: Marciniak, Turpin, Letexier și Oliver.

Există 3 arbitri europeni, cu excepția elvețianului Scharer (doar de rezervă la acest Mondial), care au primit un singur joc pe parcursul fazei grupelor: Hernandez (Spania), Eskas (Norvegia) și Pinheiro (Portugalia).

După grupe, în faza eliminatorie se vor mai juca 32 de partide (16-imi, optimi, sferturi, semifinale și cele două finale). Volumul total din grupe e de 72 de partide.

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