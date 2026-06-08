I-a închis ușa în nas Realului! Starul de 150 de milioane de euro nu e de vânzare: „Perez se poate scuti de efort”
Michael Olise/ Foto: IMAGO
Campionate

I-a închis ușa în nas Realului! Starul de 150 de milioane de euro nu e de vânzare: „Perez se poate scuti de efort”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 08.06.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 08.06.2026, ora 22:14
  • Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, a avut un mesaj ferm pentru Florentino Perez, omologul său de la Real Madrid, în ceea ce privește situația lui Michael Olise (24 de ani).
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Oficialul grupării de pe „Santiago Bernabeu” a anunțat că marți va face o ofertă de aproximativ 150 de milioane de euro pentru un fotbalist de la un club din Champions League.

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Bayern i-a închis ușa în nas Realului! Olise nu e de vânzare

Cele mai multe speculații indică numele lui Olise, deși Perez a precizat că nu ar fi vorba despre el.

În acest context, președintele lui Bayern Munchen, Herbert Hainer, a reacționat și a dezvăluit că n-a primit vreo ofertă din partea Realului.

Oficialul bavarezilor a subliniat că francezul nu este de vânzare, iar madrilenii își pot lua gândul de la el.

„Michael Olise este jucător la Bayern și are un contract pe termen lung. Nu suntem un club care vinde jucători.

Michael Olise/ Foto: IMAGO Michael Olise/ Foto: IMAGO
Michael Olise/ Foto: IMAGO

Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă, lucru care nu s-a întâmplat până acum, poate să-și scutească efortul, nici măcar pentru 150 de milioane de euro sau mai mult”, a declarat Herbert Hainer, citat de marca.com.

Olise este un jucător grozav, dar nu este Olise. Nici Doku nu este… Vom face o ofertă importantă, de cel puțin 150 de milioane. Normal ar fi ca jucătorul să fie de la mijlocul terenului în sus. Și nu este Haaland. Și nu este din Premier League. Iar primul lucru pe care îl vom face va fi să discutăm cu clubul. Este un transfer care să entuziasmeze, pentru că despre asta este vorba. Florentino Perez, președintele lui Real Madrid

Olise, sezon spectaculos la Bayern Munchen

Olise a ajuns la Bayern Munchen în vara lui 2024, când era transferat de la Crystal Palace, în schimbul sumei de 53 de milioane de euro.

Atacantul francez s-a impus rapid ca titular la gruparea antrenată de Vicent Kompany (40 de ani).

Fotbalistul născut la Londra mai are contract cu Bayern până în anul 2029.

22 de goluri
și 31 de pase decisive a reușit Olise în sezonul 2025/2026 din Bundesliga

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