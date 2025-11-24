Istvan Kovacs, ce gest! Tricoul în care a arbitrat Liverpool - PSG, scos la licitație! Unde ajung banii și cum poți participa
Istvan Kovacs și-a donat tricoul pentru o licitație caritabilă (FOTO: Instagram @strajeriisportului)
Istvan Kovacs, ce gest! Tricoul în care a arbitrat Liverpool - PSG, scos la licitație! Unde ajung banii și cum poți participa

alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 10:51
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 10:56
  • Istvan Kovacs (41 de ani) și-a donat tricoul în care a arbitrat returul „dublei” Liverpool - PSG din optimile Ligii Campionilor, sezonul 2024/25.
  • Tricoul a fost scos la licitație, iar banii obținuți vor fi folosiți pentru organizarea unei petreceri pentru copiii Școlii Speciale de Surzi nr. 1 din București.

Gest superb făcut de cel mai arbitru român, care a condus de-a lungul carierei finalele Conference League (2022), Europa League (2024) și Champions League (2025).

Tricoul lui Istvan Kovacs, scos la licitație. Surpriză pentru copii de Moș Nicolae

Prețul de pornire al licitației pentru tricoul semnat de Istvan Kovacs este de 500 de lei, iar aceasta va fi deschisă până pe data de 1 decembrie.

  • Cei care vor să participe pot licita în comentariile postării celor de la Străjerii Sportului.

„Continuăm seria licitațiilor pentru strângerea de fonduri din cadrul campaniei «MAGIA GHETUTELOR» cu TRICOUL singurului arbitru din lume care are 3 finale Europene — arbitrul român Istvan Kovacs.

Acesta si-a donat tricoul in care a arbitrat Liverpool - PSG (1 - 4 după penaltiuri) din data de 11 martie 2025, cu semnătura acestuia. Mulțumim pentru implicare!

Fondurile strânse se vor duce către Asociația Motivație în Psihoeducație. Fii susținătorul Campaniei Magia Ghetuțelor, tu pui darul, Moșul pune magia iar ei pun zâmbetul!”, au transmis Străjerii Sportului.

„A zis «da» fără să stea pe gânduri”

Iulian Stelea, managerul echipei care organizează această licitație, a dezvăluit cum vor fi folosiți banii obținuți în urma campaniei.

„L-am contactat telefonic (n.r. pe Istan Kovacs) și din prima clipă a zis «da», fără să stea pe gânduri, apoi a spus că va fi mereu «pro» pentru cauze umanitare.

Campania «Magia Ghetuțelor» este demarată de echipa de minifotbal Străjerii Sportului și de Asociația pentru Motivație în Psihoeducație pentru copiii Școlii Speciale de Surzi nr. 1 din București.

Banii se vor duce integral în conturile asociației. Cu ajutorul banilor și al articolelor strânse până la data de 1 decembrie, vom organiza o petrecere de Moș Nicolae pentru copii.

Îi mulțumim încă o dată lui Istvan Kovacs pentru gestul său. Și trebuie să mai știți că la licitație va fi scos și tricoul portarului numărul 1 al României, Ionuț Radu, este vorba despre tricoul de la meciul România – San Marino 7-1”, a spus Stelea, citat de prosport.ro.

Nu este primul gest de acest gen făcut de Istvan Kovacs. În vara anului 2022, acesta și-a scos la licitație un tricou pentru a-l ajuta pe Patrick, fiul fostei handbaliste Valeria Motogna (fostă Beșe).

