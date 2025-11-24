Al Nassr - Al-Khaleej 4-1. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul gazdelor, a marcat un gol de senzație.

Lusitanul se apropie de borna de 1000 de goluri marcate la nivel profesionist.

În minutul 90+5, formația din Riyadh a forțat marcarea unui gol, deși era o diferență de două reușite pe tabelă.

Cristiano Ronaldo a ajuns la 954 de goluri cu o foarfecă de excepție

Aflat pe flancul drept, Nawaf Boushal a centrat în careu, spre Cristiano Ronaldo.

Lusitanul, scăpat din marcaj, a executat o „foarfecă” spre colțul stâng al porții oaspeților.

Anthony Moris, portarul lui Al-Khaleej, a plonjat pentru a respinge balonul, dar nu a putut să îl oprească în drumul spre plasă.

Cu această reușită, Cristiano Ronaldo a ajuns la borna #954 de goluri la nivel profesionist. Dacă va reuși să mai înscrie încă 46 de goluri, lusitanul ar deveni primul fotbalist din istorie care ajunge la 1.000 de goluri.

Deși Pele a susținut permanent că a marcat 1.283 de goluri, doar 762 sunt recunoscute oficial, fiind pe 3 în ierarhia istorică, după Ronaldo și Messi (895).

Eu nu urmăresc recordurile, ci recordurile mă urmăresc pe mine. Cristiano Ronaldo, în octombrie 2023

Al Nassr se află în fruntea clasamentului primei ligi din Arabia Saudită, cu 27 de puncte din 9 meciuri. Poziția secundă este ocupată de rivala Al-Hilal, care are 4 puncte mai puțin.

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator all-time al preliminariilor CM

Veteranul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Campionatului Mondial, după ce a doborât recordul deținut de Carlos Ruiz (Guatemala), jucător retras din activitate.

Starul lui Al-Nassr a ajuns la 41 de reușite în preliminarii, fiind urmat în clasament de Ruiz, cu 39, și de Leo Messi, cu 36.

143 de goluri a marcat Cristiano Ronaldo pentru naționala Portugaliei în 226 de meciuri

