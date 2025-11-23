Mazilu, în lotul lui Dinamo! Motivul pentru care Kopic l-a luat la Botoșani, deși tânărul jucător nu va juca
Foto: Captură Instagram/@dinamobucurestiofficial
Superliga

Mazilu, în lotul lui Dinamo! Motivul pentru care Kopic l-a luat la Botoșani, deși tânărul jucător nu va juca

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 22:36
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 22:36
  • Adrian Mazilu (20 de ani) a fost inclus în lotul lui Dinamo pentru meciul de la Botoșani.
  • Tânărul jucător a suferit o accidentare la coapsă în 2024, care l-a ținut departe de teren mai bine de un an.

Astfel, Adrian Mazilu se află în premieră în lotul lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani, din cadrul etapei 17 a Ligii 1.

Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”
Citește și
Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”
Citește mai mult
Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”

Adrian Mazilu e în lot, dar nu va juca

Cu toate că se află în lotul „câinilor” pentru partida cu FC Botoșani, Adrian Mazilu nu va evolua împotriva formației antrenate de Leo Grozavu.

Mazilu s-a antrenat alături de colegii săi vineri, dar Zeljko Kopic nu-l va folosi la Botoșani pentru că vrea ca el sa se obișnuiască din nou cu un program de echipă.

Antrenorul lui Dinamo dorește să-l introducă treptat pe Mazilu în grup, în condițiile în care tânărul jucător se confruntă cu un blocaj psihic din cauza problemelor de sănătate din ultimii ani.

Ultimul meci oficial în care Mazilu a evoluat datează din 7 aprilie 2024, când a jucat în ultimele 9 minute ale partidei pierdute de Vitesse, 0-3, cu NEC Nijmegen.

VIDEO. Dinamo a ajuns la Botoșani

O altă surpriză în lotul lui Dinamo este mijlocașul Casian Soare, în vârstă de 18 ani. Acesta a revenit după câteva luni de recuperare din cauza unei accidentări.

Din cauză că Alexandru Musi este indisponibil pentru partida cu Botoșani, Dinamo este în căutarea unei soluții pentru regula U21. Adrian Caragea (20 de ani) ar putea fi titular în partida de luni cu echipa antrenată de Leo Grozavu.

Zeljko Kopic, despre Adrian Mazilu: „Am și o veste bună”

„Am și o veste bună: ieri (n.r. - vineri) Mazilu a făcut primul antrenament cu echipa. Ieri și azi s-a antrenat complet cu noi. Nu va juca încă, dar va fi parte din echipă, vreau să îl conectez din nou cu grupul.

Săptămâna trecută a făcut niște teste ca să vedem cum sunt mușchii. Lucrurile merg mai bine. Ieri și azi a avut antrenamente bune, sunt mulțumit”, a declarat antrenorul lui Dinamo înaintea duelului cu Botoșani, potrivit dinamo1948.club.

În ianuarie 2024, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Mazilu de la Farul Constanța, formație alături de care a devenit campion în 2023, iar în această vară Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l readuce în țară de la formația engleză.

1 milion de euro
este cota de piață a lui Adrian Mazilu, potrivit Transfermarkt

Citește și

Pleacă Slimani de la CFR? Presa din Africa scrie că atacantul n-a încasat niciun salariu până acum: „O situație îngrijorătoare”
Superliga
21:53
Pleacă Slimani de la CFR? Presa din Africa scrie că atacantul n-a încasat niciun salariu până acum: „O situație îngrijorătoare”
Citește mai mult
Pleacă Slimani de la CFR? Presa din Africa scrie că atacantul n-a încasat niciun salariu până acum: „O situație îngrijorătoare”
Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”
Superliga
21:20
Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”
Citește mai mult
Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
dinamo bucuresti liga 1 fc botosani adrian mazilu
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share