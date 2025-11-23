Mazilu, în lotul lui Dinamo! Motivul pentru care Kopic l-a luat la Botoșani, deși tânărul jucător nu va juca

Adrian Mazilu (20 de ani) a fost inclus în lotul lui Dinamo pentru meciul de la Botoșani.

Tânărul jucător a suferit o accidentare la coapsă în 2024, care l-a ținut departe de teren mai bine de un an.

Astfel, Adrian Mazilu se află în premieră în lotul lui Dinamo pentru meciul cu FC Botoșani, din cadrul etapei 17 a Ligii 1.

Adrian Mazilu e în lot, dar nu va juca

Cu toate că se află în lotul „câinilor” pentru partida cu FC Botoșani, Adrian Mazilu nu va evolua împotriva formației antrenate de Leo Grozavu.

Mazilu s-a antrenat alături de colegii săi vineri, dar Zeljko Kopic nu-l va folosi la Botoșani pentru că vrea ca el sa se obișnuiască din nou cu un program de echipă.

Antrenorul lui Dinamo dorește să-l introducă treptat pe Mazilu în grup, în condițiile în care tânărul jucător se confruntă cu un blocaj psihic din cauza problemelor de sănătate din ultimii ani.

Ultimul meci oficial în care Mazilu a evoluat datează din 7 aprilie 2024, când a jucat în ultimele 9 minute ale partidei pierdute de Vitesse, 0-3, cu NEC Nijmegen.

O altă surpriză în lotul lui Dinamo este mijlocașul Casian Soare, în vârstă de 18 ani. Acesta a revenit după câteva luni de recuperare din cauza unei accidentări.

Din cauză că Alexandru Musi este indisponibil pentru partida cu Botoșani, Dinamo este în căutarea unei soluții pentru regula U21. Adrian Caragea (20 de ani) ar putea fi titular în partida de luni cu echipa antrenată de Leo Grozavu.

Zeljko Kopic, despre Adrian Mazilu: „Am și o veste bună”

„Am și o veste bună: ieri (n.r. - vineri) Mazilu a făcut primul antrenament cu echipa. Ieri și azi s-a antrenat complet cu noi. Nu va juca încă, dar va fi parte din echipă, vreau să îl conectez din nou cu grupul.

Săptămâna trecută a făcut niște teste ca să vedem cum sunt mușchii. Lucrurile merg mai bine. Ieri și azi a avut antrenamente bune, sunt mulțumit”, a declarat antrenorul lui Dinamo înaintea duelului cu Botoșani, potrivit dinamo1948.club.

În ianuarie 2024, Brighton plătea 3 milioane de euro pentru a-l aduce pe Mazilu de la Farul Constanța, formație alături de care a devenit campion în 2023, iar în această vară Dinamo a plătit 400.000 de euro pentru a-l readuce în țară de la formația engleză.

1 milion de euro este cota de piață a lui Adrian Mazilu, potrivit Transfermarkt

