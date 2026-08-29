Istvan Kovacs, în centrul unei faze controversate în Arabia Saudită, la Al-Khaleej - Al-Hilal 1-5.

Arbitrul a dictat vineri seară lovitură de pedeapsă pentru o fază identică cu cea la care nu a dat penalty în aprilie, la Barcelona - Atletico 0-2, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor.

Descoperă ce s-a întâmplat în rândurile de mai jos. Și decizia UEFA care l-a făcut să schimbe totul.

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Istvan Kovacs a fost obligat de UEFA să recunoască faptul că a greșit în primăvară, la un meci de Champions League.

Și a luat imediat o altă decizie într-un caz identic în campionatul Arabiei Saudite.

Kovacs nu a dat 11 metru când Pubill a pus mâna pe minge la Barcelona - Atletico

Pe 8 aprilie, în turul „sferturilor” Ligii, la Barcelona - Atletico 0-2, s-a întâmplat primul moment.

În minutul 54, la 0-1, portarul oaspeților i-a pasat mingea colegului Pubill la un aut de poartă. Stoperul a pus mâna pe balon înainte de a relua jocul.

Catalanii au cerut penalty și cartonaș galben lui Pubill (ceea ce ar fi dus la eliminarea acestuia), dar Istvan Kovacs a considerat că mingea nu era încă în joc când goalkeeperul i-a trimis-o lui Pubill și a lăsat partida să continue.

Ceea ce a declanșat protestul lui Hansi Flick la final. Barcelona a cerut atunci suspendarea „centralului”, dar UEFA nu l-a pedepsit.

UEFA a susținut că a greșit Kovacs. Și arbitrul a dat penalty la saudiți! Regulă nouă

Acum însă, imediat după tragerea la sorți a fazei principale în competițiile europene, șeful Comisiei Arbitrilor UEFA a anunțat ce trebuia să facă și în primăvară Kovacs.

Italianul Roberto Rosetti a susținut că acea fază era de penalty și că de aici înainte se va aștepta ca toți „centralii” să dicteze 11 metri la acțiuni similare, potrivit Marca.com. A impus o regulă nouă!

Vineri seară, Kovacs a condus un meci din campionatul Arabiei Saudite, Al-Khaleej - Al-Hilal (1-5) și a avut exact același moment ca la Barcelona - Atletico.

În minutul 64, Bono, portarul lui Al-Hilal, i-a pasat mingea (era oprită) în careul mic lui Koulibaly, care a pus mâna pe ea ca Pubill și a degajat-o! Iar Kovacs a hotărât să dea penalty, decizie confirmată de VAR două minute mai târziu. Protestele albaștrilor nu au schimbat nimic.

Bounou passa la palla a Koulibaly che non si accorge di ciò e prende la palla con le mani: calcio di rigore! 🫣🥶



Rigore che poi verrà sbagliato e in ogni caso inutile ai fini del punteggio visto che l’Al Hilal di Inzaghi era già sul 5-1. pic.twitter.com/bwVaNt8vl7 — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) August 28, 2026

Totuși, Bono a apărat lovitura de pedeapsă, iar scorul a rămas același.

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