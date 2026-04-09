Arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) a stârnit furia spaniolilor, după partida Barcelona - Atletico Madrid (0-2) din turul sferturilor Ligii Campionilor.

Deși a fost criticat inclusiv de fostul mare arbitru Eduardo Iturralde Gonzalez (59 de ani), Kovacs a fost apărat de Alfonso Perez Burrull (60 de ani), un alt fost arbitru important al fotbalului spaniol.

Discuțiile de după meci s-au concentrat în special asupra fazei din minutul 53, când Barcelona a cerut penalty în urma unui moment controversat petrecut în careul lui Atletico.

Momentul care a influențat major meciul a avut loc în minutul 43, când Istvan Kovacs l-a eliminat pe Cubarsi pentru un fault din poziția de ultim apărător.

Inițial, „centralul” din Carei îi arătase doar „galben” stoperului Barcelonei, însă, după ce a revăzut faza pe monitorul VAR, și-a schimbat decizia.

Însă momentul care a provocat cele mai puternice reacții a venit în repriza secundă, în minutul 53.

Barcelona a solicitat lovitură de pedeapsă după ce, la o repunere de la poartă, mingea a fost pusă în joc de portar, iar apoi fundașul Marc Pubill a atins-o cu mâna.

Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar VAR nu a recomandat o revizuire la marginea terenului.

Spaniolii au reacționat: „Este chiar scandalos! Este una dintre cele mai grave greșeli din ultimul timp”

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez l-a criticat pe Kovacs pentru faza din repriza a doua, pe care a catalogat-o drept o eroare majoră de arbitraj.

„Este o eroare tehnică uriașă. Este penalty clar. Și apoi se mai vorbește despre arbitrii spanioli… asta chiar este scandalos.

Vorbim despre o greșeală tehnică extrem de mare, una dintre cele mai grave văzute în ultimul timp. VAR-ul trebuia să intervină și să-l cheme pe arbitru să revadă faza”, a declarat fostul arbitru, conform as.com.

La acción entre Musso y Pubill por la que el FC Barcelona pidió penalti



Si estás en EEUU, disfruta de partidos de Champions League en español en DAZN

Presa spaniolă l-a criticat, de asemenea, pe Istvan Kovacs pentru maniera în care a condus partida, care a fost al șaptelea meci arbitrat de român în actuala ediție a Ligii Campionilor.

„Arbitrajul lui Istvan Kovacs în meciul Barcelona-Atletico Madrid a fost complet sub medie, centralul fiind depășit complet. A părut copleșit pe tot parcursul meciului, părând pierdut în numeroase situații.

A fost complet deconectat de la acțiune, iar aceasta putea fi ultima sa apariție în Liga Campionilor din acest sezon”, au notat jurnaliștii spanioli.

La rândul său, analistul spaniol Pavel Fernandez a susținut că Barcelona ar fi trebuit să primească lovitură de pedeapsă la faza controversată din minutul 53:

„Juan Musso a așezat mingea în suprafața de poartă și a pus-o în joc, iar apoi Marc Pubill a oprit-o cu mâna pentru a o așeza din nou. Este penalty. Cei din camera VAR nici măcar nu și-au dat seama”,

⚽️ #BarçaAtleti

⌚️ Min. 54

💥 El @FCBarcelona reclama penalti

🔎 Juan Musso planta el balón el área de meta y pone el balón en juego, Marc Pubill lo para con la mano y lo vuelve a plantar

❌ Es penalti

🖥️ En el VAR ni se han enterado

#ChampionsLeague

Istvan Kovacs, apărat de un alt fost arbitru: „Nu era niciun adversar în apropiere”

Alfonso Perez Burrull, un alt fost arbitru spaniol cu multă experiență la cel mai înalt nivel, a avut însă o poziție diferită, luându-i apărarea lui Istvan Kovacs în privința fazei din minutul 53.

„Arbitrul a interpretat că mingea nu este în joc. Nu era niciun adversar în apropiere, iar aplicarea regulamentului înseamnă înțelegerea spiritului jocului și corectitudine”, a declarat Burrull, conform marca.com.

Brigada de arbitri delegată la meciul Barcelona - Atletico Madrid:

Arbitru: Istvan Kovacs,

Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi,

VAR: Christian Dingert,

AVAR: Tiago Martins,

Tiago Martins, Arbitru de rezervă: Szabolcs Kovacs

