Hansi Flick. Foto: Imago
Liga Campionilor

Flick îl atacă pe Kovacs Antrenorul Barcelonei, după faza controversată din meciul cu Atletico: „Pentru ce avem VAR?!" » Simeone îl apără pe român!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 10:42
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 10:43
  • Barcelona - Atletico Madrid 0-2. Hansi Flick (61 de ani), antrenorul catalanilor, și-a exprimat nemulțumirea profundă față de brigada de arbitri condusă de „centralul” român Istvan Kovacs (41 de ani).
  • Reprezentanții lui Atletico Madrid au apărat deciziile brigăzii.

Cea mai controversată fază a meciului s-a petrecut în minutul 54, când portarul lui Atletico Madrid a pus mingea jos și a trimis-o cu piciorul spre fundașul Pubill, care a atins-o apoi cu mâna pentru a o așeza din nou.

Barcelona - Atletico Madrid 0-2. Hansi Flick: „Ar fi trebuit să fie penalty și să dea al doilea galben”

Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, în ciuda protestelor venite din partea catalanilor, aflați în inferioritate numerică.

Un eventual cartonaș galben acordat lui Pubill la acea fază ar fi fost al doilea, ceea ce ar fi dus automat la eliminarea sa.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a susținut că faza trebuia sancționată cu lovitură de pedeapsă și că fundașul ar fi trebuit sancționat.

Nu înțeleg de ce nu intervine VAR-ul. Este normal să se facă greșeli, dar în astfel de situații, atunci pentru ce avem VAR? Ar fi trebuit să fie penalty și al doilea galben, deci roșu”, a declarat Flick, potrivit marca.com.

De partea cealaltă, Diego Simeone a evitat să intre într-o analiză tehnică a momentului, dar a spus că în astfel de faze contează mai ales cum este interpretat jocul.

„Dacă jucătorul și arbitrul au considerat că faza începea atunci, ține de interpretarea firească a jocului. După aceea, putem căuta toate situațiile pe care le vrem”, a declarat Simeone.

Și portarul lui Atletico, Juan Musso, a avut o poziție asemănătoare.

Dacă rezumăm meciul la acea fază... Haideți să vorbim despre meci. Ei au făcut un joc foarte bun. Este o echipă foarte valoroasă. Faza lui Pubill nu schimbă nimic. Dacă Marc Pubill ar fi vrut să obțină un avantaj pentru că era sub presiune, atunci s-ar fi putut interpreta altfel, dar nu este cazul. Mingea nu era în joc, asta trebuie să spună arbitrul. Arbitrul decide. Juan Musso

Nu este primul astfel de caz în Liga Campionilor: alte două faze asemănătoare au avut verdicte diferite

Faza controversată de pe Camp Nou a readus în discuție și alte episoade asemănătoare din Liga Campionilor, care au fost judecate însă în mod diferit.

Un prim exemplu este cel din meciul Arsenal - Bayern, disputat în urmă cu două sezoane, când o neînțelegere între David Raya și Gabriel a dus la o situație aproape identică.

Deși jucătorul lui Arsenal a atins mingea cu mâna după ce aceasta fusese pusă în joc, atunci nu s-a acordat penalty, decizie care a provocat nemulțumiri, inclusiv din partea lui Thomas Tuchel.

Un caz asemănător a avut loc și în meciul dintre Club Brugge și Aston Villa, în minutul 51, la scorul de 0-0. Atunci, Tyrone Mings a luat mingea în mână în propriul careu, crezând că aceasta nu fusese încă pusă în joc după repunerea portarului Emiliano Martinez.

De această dată, arbitrul Tobias Stieler a acordat penalty, considerând că mingea era deja în joc.

Champions League Liga Campionilor Atletico Madrid Istvan Kovacs fc barcelona Diego Simeone hansi flick
Știrile zilei din sport
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Nationala
09.04
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Citește mai mult
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Superliga
09.04
„Te vom iubi mereu” Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Citește mai mult
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Diverse
09.04
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Citește mai mult
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Campionatul Mondial
09.04
Kovacs merge la Mondial Brigada românească de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Citește mai mult
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
Lacrimi pentru Lucescu Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
Lacrimi pentru Lucescu  Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
22:16
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe  ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
20:02
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
22:20
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs! Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs!  Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Top stiri
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Diverse
09.04
„Era împăcat cu sine” Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”
Citește mai mult
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Diverse
09.04
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Citește mai mult
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Diverse
09.04
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Citește mai mult
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
B365
08.04
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share