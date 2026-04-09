Barcelona - Atletico Madrid 0-2. Hansi Flick (61 de ani), antrenorul catalanilor, și-a exprimat nemulțumirea profundă față de brigada de arbitri condusă de „centralul” român Istvan Kovacs (41 de ani).

Reprezentanții lui Atletico Madrid au apărat deciziile brigăzii.

Cea mai controversată fază a meciului s-a petrecut în minutul 54, când portarul lui Atletico Madrid a pus mingea jos și a trimis-o cu piciorul spre fundașul Pubill, care a atins-o apoi cu mâna pentru a o așeza din nou.

Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue, în ciuda protestelor venite din partea catalanilor, aflați în inferioritate numerică.

Un eventual cartonaș galben acordat lui Pubill la acea fază ar fi fost al doilea, ceea ce ar fi dus automat la eliminarea sa.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a susținut că faza trebuia sancționată cu lovitură de pedeapsă și că fundașul ar fi trebuit sancționat.

„Nu înțeleg de ce nu intervine VAR-ul. Este normal să se facă greșeli, dar în astfel de situații, atunci pentru ce avem VAR? Ar fi trebuit să fie penalty și al doilea galben, deci roșu”, a declarat Flick, potrivit marca.com.

De partea cealaltă, Diego Simeone a evitat să intre într-o analiză tehnică a momentului, dar a spus că în astfel de faze contează mai ales cum este interpretat jocul.

„Dacă jucătorul și arbitrul au considerat că faza începea atunci, ține de interpretarea firească a jocului. După aceea, putem căuta toate situațiile pe care le vrem”, a declarat Simeone.

Și portarul lui Atletico, Juan Musso, a avut o poziție asemănătoare.

Dacă rezumăm meciul la acea fază... Haideți să vorbim despre meci. Ei au făcut un joc foarte bun. Este o echipă foarte valoroasă. Faza lui Pubill nu schimbă nimic. Dacă Marc Pubill ar fi vrut să obțină un avantaj pentru că era sub presiune, atunci s-ar fi putut interpreta altfel, dar nu este cazul. Mingea nu era în joc, asta trebuie să spună arbitrul. Arbitrul decide. Juan Musso

Nu este primul astfel de caz în Liga Campionilor: alte două faze asemănătoare au avut verdicte diferite

Faza controversată de pe Camp Nou a readus în discuție și alte episoade asemănătoare din Liga Campionilor, care au fost judecate însă în mod diferit.

Un prim exemplu este cel din meciul Arsenal - Bayern, disputat în urmă cu două sezoane, când o neînțelegere între David Raya și Gabriel a dus la o situație aproape identică.

Deși jucătorul lui Arsenal a atins mingea cu mâna după ce aceasta fusese pusă în joc, atunci nu s-a acordat penalty, decizie care a provocat nemulțumiri, inclusiv din partea lui Thomas Tuchel.

Un caz asemănător a avut loc și în meciul dintre Club Brugge și Aston Villa, în minutul 51, la scorul de 0-0. Atunci, Tyrone Mings a luat mingea în mână în propriul careu, crezând că aceasta nu fusese încă pusă în joc după repunerea portarului Emiliano Martinez.

De această dată, arbitrul Tobias Stieler a acordat penalty, considerând că mingea era deja în joc.

After Aston Villa were awarded a goal kick, Emiliano Martínez appeared to pass the ball towards Tyrone Mings, who thought was being asked to take the set piece.



But as Mings picked up the ball to position it, the referee awarded Club Brugge a penalty and they scored it 😮 pic.twitter.com/qwJLq6X6t6 — ESPN UK (@ESPNUK) November 6, 2024

