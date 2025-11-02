Istvan Kovacs, meci de top  Românul va fi la centru în partida dintre echipele finaliste în Liga Campionilor în 2022

Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre Liverpool și Real Madrid din etapa #4 din Liga Campionilor.

Partida va avea loc marți, 4 noiembrie, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit destul de des în Liga Campionilor în anii precedenți. Cel mai încins duel dintre cele două formații a fost în 2022, în finala Ligii Campionilor.

Trofeul a fost câștigat atunci de Real Madrid, care s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Vinicius în minutul 59.

Istvan Kovacs, delegat la Liverpool - Real Madrid

În partida de marți, Istvan Kovacs va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Arbitru de rezervă va fi Marcel Bîrsan, în timp ce în camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania) și asistent Fedayi San (Elveția), potrivit uefa.com.

În acest sezon din Liga Campionilor, Istvan Kovacs a mai arbitrat alte două partide. Este vorba de Olympiacos - Pafos, scor 0-0, din prima rundă, și Villarreal - Juventus, scor 2-2, în etapa 2.

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit și în sezonul trecut, în faza grupei principale. Acel meci a fost câștigat de formația engleză, cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Mac Allister (min. 52) și Gakpo (min. 77).

În acest moment, Liverpool se află pe locul 10, cu 6 puncte obținute în 3 partide, în timp ce Real Madrid se poziționează pe locul 5, cu maximum de puncte după tot atâtea partide.

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 PSG 3 9 2 Bayern Munchen 3 9 3 Inter 3 9 4 Arsenal 3 9 5 Real Madrid 3 9 6 Borussia Dortmund 3 7 7 Manchester City 3 7 8 Newcastle 3 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Barcelona 3 6 10 Liverpool 3 6 11 Chelsea 3 6 12 Sporting 3 6 13 Qarabag 3 6 14 Galatasaray 3 6 15 Tottenham 3 5 16 PSV 3 4 17 Atalanta 3 4 18 Marseille 3 3 19 Atletico Madrid 3 3 20 Club Brugge 3 3 21 Athletic Bilbao 3 3 22 Frankfurt 3 3 23 Napoli 3 3 24 Union SG 3 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Juventus 3 2 26 Bodo/Glimt 3 2 27 AS Monaco 3 2 28 Slavia Praga 3 2 29 Pafos 3 2 30 Bayer Leverkusen 3 2 31 Villarreal 3 1 32 Copenhaga 3 1 33 Olympiacos 3 1 34 Kairat Almaty 3 1 35 Benfica 3 0 35 Ajax 3 0

