Istvan Kovacs, meci de top  Românul va fi la centru în partida dintre echipele finaliste în Liga Campionilor în 2022
Istvan Kovacs
Liga Campionilor

Istvan Kovacs, meci de top Românul va fi la centru în partida dintre echipele finaliste în Liga Campionilor în 2022

George Neagu
Publicat: 02.11.2025, ora 12:22
Actualizat: 02.11.2025, ora 12:22
  • Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre Liverpool și Real Madrid din etapa #4 din Liga Campionilor.
  • Partida va avea loc marți, 4 noiembrie, de la ora 22:00, și va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit destul de des în Liga Campionilor în anii precedenți. Cel mai încins duel dintre cele două formații a fost în 2022, în finala Ligii Campionilor.

Trofeul a fost câștigat atunci de Real Madrid, care s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Vinicius în minutul 59.

Istvan Kovacs, delegat la Liverpool - Real Madrid

În partida de marți, Istvan Kovacs va fi ajutat de tușierii Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Arbitru de rezervă va fi Marcel Bîrsan, în timp ce în camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania) și asistent Fedayi San (Elveția), potrivit uefa.com.

În acest sezon din Liga Campionilor, Istvan Kovacs a mai arbitrat alte două partide. Este vorba de Olympiacos - Pafos, scor 0-0, din prima rundă, și Villarreal - Juventus, scor 2-2, în etapa 2.

Liverpool și Real Madrid s-au întâlnit și în sezonul trecut, în faza grupei principale. Acel meci a fost câștigat de formația engleză, cu scorul de 2-0, după golurile marcate de Mac Allister (min. 52) și Gakpo (min. 77).

În acest moment, Liverpool se află pe locul 10, cu 6 puncte obținute în 3 partide, în timp ce Real Madrid se poziționează pe locul 5, cu maximum de puncte după tot atâtea partide.

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG39
2Bayern Munchen39
3Inter39
4Arsenal39
5Real Madrid39
6Borussia Dortmund37
7Manchester City37
8Newcastle36
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona36
10Liverpool36
11Chelsea36
12Sporting36
13Qarabag36
14Galatasaray36
15Tottenham35
16PSV34
17Atalanta34
18Marseille33
19Atletico Madrid33
20Club Brugge33
21Athletic Bilbao33
22Frankfurt33
23Napoli33
24Union SG33
Zona echipelor eliminate⤵️
25Juventus32
26Bodo/Glimt32
27AS Monaco32
28Slavia Praga32
29Pafos32
30Bayer Leverkusen32
31Villarreal31
32Copenhaga31
33Olympiacos31
34Kairat Almaty31
35Benfica30
35Ajax30

Real Madrid liverpool Liga Campionilor arbitru Istvan Kovacs
