Moment de gală la WTA Finals FOTO: Simona Halep, alături de Aryna Sabalenka la premierea numărului 1 mondial: „O onoare!”

Simona Halep (34 de ani) a fost prezentă la gala WTA Finals, alături de Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.

Sabalenka a primit premiul pentru poziția #1 în clasamentul WTA la finalul sezonului, în prima zi a Turneului Campioanelor.

Turneul Campioanelor a debutat sâmbătă la Riad, iar Sabalenka a fost premiată în aceeași zi pentru sezonul extraordinar pe care l-a avut.

Simona Halep, altăuri de Aryna Sabalenka la WTA Finals

Jucătoarea din Belarus a primit premiul pentru clasarea pe prima poziție WTA la final de sezon, moment la care a fost prezentă și Simona Halep, alături de Garbine Muguruza, care este și director al turneului.

„Un teren. Trei numere #1 la nivel mondial. E o onoare să împărtășesc încă o dată acest lucru cu aceste două campioane incredibile! Chiar dacă doar pentru câteva fotografii.

P.S. Am aflat astăzi că doar 12 jucători din istorie au terminat pe locul 1 mondial la sfârșitul anului de mai multe ori și sunt mândră să fiu printre ei”, a scris Simona Halep pe Facebook.

Sabalenka va debuta astăzi în grupele de la Turneul Campioanelor, de la ora 16:00, contra lui Jasmine Paolini (29 de ani, 8 WTA). Competiția se desfășoară în perioada 1-8 noiembrie.

Simona Halep a devenit numărul 1 WTA în octombrie 2017, ocupând această poziție timp de 64 de săptămâni.

