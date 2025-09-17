Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze
Istvan Kovacs, la eliminarea lui Taremi. Captură Prima Sport
Liga Campionilor

Arbitrii români, seară dificilă Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.09.2025, ora 23:30
  • Primele meciurile de miercuri seară, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2 și Olympiacos-Pafos 0-0, din Liga Campionilor nu au dus lipsă de faze controversate.
  • Arbitrii Marian Barbu, respectiv Istvan Kovacs, au avut de luat decizii importante.

Marian Barbu s-a aflat la debutul său în Liga Campionilor, în comparație cu experimentatul Istvan Kovacs, care a arbitrat finala UCL din sezonul trecut dintre PSG și Inter, scor 5-0.

Slavia Praga-Bodo/Glimt. Marian Barbu a avut o seară plină

Marian Barbu, 37 de ani, a avut un debut dificil în Liga Campionilor. Acesta s-a aflat la centrul partidei dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

La primul gol marcat în minutul 23 de Slavia Praga, prin Mbodji, cei de la Bodo/Glimt au solicitat o potențială poziție de offside.

Marian Barbu a verificat la VAR acea fază, însă fundașul cehilor s-a aflat în poziție regulamentară și golul a fost validat.

13 minute mai târziu, românul a verificat din nou la VAR un potențial penalty cerut de Slavia, dar, în cele din urmă, acesta a dictat fault în atac.

Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze

După începutul reprizei secunde, Bodo/Glimt a cerut un penalty, iar Marian Barbu a verificat la VAR acea fază timp de 4 minute. În cele din urmă, lovitura de la 11 metri a fost acordată oaspeților, dar Stanek a apărat șutul lui Hogh.

În meciul din Cehia, Barbu a fost însoțit de tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, în timp ce Sebastian Colțescu a fost arbitru de rezervă, Ivan Bebek din Croația arbitru VAR, iar Ovidiu Hațegan asistent VAR.

  • Meciul dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt s-a terminat la egalitate, scor 2-2.
  • Mbodji a reușit o „dublă” pentru gazde în minutele 23 și 74, în timp ce pentru norvegieni au marcat Bassi (78) și Fet (90).

Olympiacos-Pafos. Istvan Kovacs a eliminat un jucător

Istvan Kovacs, 40 de ani, a fost la centrul partidei dintre Olympiacos și Pafos.

În minutul 26, românul l-a eliminat pe Bruno, jucătorul lui Pafos, după ce a încasat al doilea galben după un fault dur la Pirola. Cu 11 minute mai devreme, brazilianul văzuse primul avertisment.

Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze

Grecii au comentat decizia lui Kovacs. „Acțiune stupidă a brazilianului de la Pafos și al doilea cartonaș galben justificat. Își părăsește echipa foarte devreme”, a notat gazzetta.gr.

În minutul 72, Pafos a scăpat pe contraatac, iar Mehdi Taremi, jucătorul grecilor, l-a faultat pe atacantul ciprioților pentru a evita un posibil gol.

Istvan Kovacs i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului iranian, chiar dacă acesta nu se afla în postura de ultim apărător.

Gazdele au protestat vehement. Românul a fost chemat la VAR și, în cele din urmă, a anulat cartonașul roșu pe care i l-a arătat lui Taremi și i-a dat, în schimb, galben.

Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze

Istvan Kovacs a fost ajutat de tușierii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan au fost la VAR.

  • În cele din urmă, partida de la Pireu s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Programul de joi al primei runde din Liga Campionilor

  • 19:45 – Club Brugge vs Monaco
  • 19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen
  • 22:00 – Frankfurt vs Galatasaray
  • 22:00 – Manchester City vs Napoli
  • 22:00 – Newcastle vs Barcelona
  • 22:00 – Sporting vs Kairat Almaty

Calendarul Ligii Campionilor:

  • 16-18 septembrie - etapa I;
  • 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
  • 21-22 octombrie - etapa III;
  • 4-5 noiembrie - etapa IV;
  • 25-26 noiembrie - etapa V;
  • 9-10 decembrie - etapa VI;
  • 20-21 ianuarie - etapa VII;
  • 28 ianuarie - etapa VIII;
  • 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 10-11 și 17-18 martie - optimi;
  • 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
  • 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
  • 30 mai - finala (Budapesta).

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Slavia Praga Liga Campionilor olympiacos Istvan Kovacs Pafos marian barbu Bodo/Glimt
