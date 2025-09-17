Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze

- Primele meciurile de miercuri seară, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2 și Olympiacos-Pafos 0-0, din Liga Campionilor nu au dus lipsă de faze controversate.
- Arbitrii Marian Barbu, respectiv Istvan Kovacs, au avut de luat decizii importante.
Marian Barbu s-a aflat la debutul său în Liga Campionilor, în comparație cu experimentatul Istvan Kovacs, care a arbitrat finala UCL din sezonul trecut dintre PSG și Inter, scor 5-0.
Slavia Praga-Bodo/Glimt. Marian Barbu a avut o seară plină
Marian Barbu, 37 de ani, a avut un debut dificil în Liga Campionilor. Acesta s-a aflat la centrul partidei dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
La primul gol marcat în minutul 23 de Slavia Praga, prin Mbodji, cei de la Bodo/Glimt au solicitat o potențială poziție de offside.
Marian Barbu a verificat la VAR acea fază, însă fundașul cehilor s-a aflat în poziție regulamentară și golul a fost validat.
13 minute mai târziu, românul a verificat din nou la VAR un potențial penalty cerut de Slavia, dar, în cele din urmă, acesta a dictat fault în atac.
După începutul reprizei secunde, Bodo/Glimt a cerut un penalty, iar Marian Barbu a verificat la VAR acea fază timp de 4 minute. În cele din urmă, lovitura de la 11 metri a fost acordată oaspeților, dar Stanek a apărat șutul lui Hogh.
În meciul din Cehia, Barbu a fost însoțit de tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, în timp ce Sebastian Colțescu a fost arbitru de rezervă, Ivan Bebek din Croația arbitru VAR, iar Ovidiu Hațegan asistent VAR.
- Meciul dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt s-a terminat la egalitate, scor 2-2.
- Mbodji a reușit o „dublă” pentru gazde în minutele 23 și 74, în timp ce pentru norvegieni au marcat Bassi (78) și Fet (90).
Olympiacos-Pafos. Istvan Kovacs a eliminat un jucător
Istvan Kovacs, 40 de ani, a fost la centrul partidei dintre Olympiacos și Pafos.
În minutul 26, românul l-a eliminat pe Bruno, jucătorul lui Pafos, după ce a încasat al doilea galben după un fault dur la Pirola. Cu 11 minute mai devreme, brazilianul văzuse primul avertisment.
Grecii au comentat decizia lui Kovacs. „Acțiune stupidă a brazilianului de la Pafos și al doilea cartonaș galben justificat. Își părăsește echipa foarte devreme”, a notat gazzetta.gr.
În minutul 72, Pafos a scăpat pe contraatac, iar Mehdi Taremi, jucătorul grecilor, l-a faultat pe atacantul ciprioților pentru a evita un posibil gol.
Istvan Kovacs i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului iranian, chiar dacă acesta nu se afla în postura de ultim apărător.
Gazdele au protestat vehement. Românul a fost chemat la VAR și, în cele din urmă, a anulat cartonașul roșu pe care i l-a arătat lui Taremi și i-a dat, în schimb, galben.
Istvan Kovacs a fost ajutat de tușierii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan au fost la VAR.
- În cele din urmă, partida de la Pireu s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.
Programul de joi al primei runde din Liga Campionilor
- 19:45 – Club Brugge vs Monaco
- 19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen
- 22:00 – Frankfurt vs Galatasaray
- 22:00 – Manchester City vs Napoli
- 22:00 – Newcastle vs Barcelona
- 22:00 – Sporting vs Kairat Almaty
Calendarul Ligii Campionilor:
- 16-18 septembrie - etapa I;
- 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
- 21-22 octombrie - etapa III;
- 4-5 noiembrie - etapa IV;
- 25-26 noiembrie - etapa V;
- 9-10 decembrie - etapa VI;
- 20-21 ianuarie - etapa VII;
- 28 ianuarie - etapa VIII;
- 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
- 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
- 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
- 10-11 și 17-18 martie - optimi;
- 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
- 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
- 30 mai - finala (Budapesta).