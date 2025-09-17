Arbitrii români, seară dificilă  Istvan Kovacs, salvat de VAR în Liga Campionilor + Și Marian Barbu a verificat 3 faze

Primele meciurile de miercuri seară, Slavia Praga-Bodo/Glimt 2-2 și Olympiacos-Pafos 0-0, din Liga Campionilor nu au dus lipsă de faze controversate.

Arbitrii Marian Barbu, respectiv Istvan Kovacs, au avut de luat decizii importante.

Marian Barbu s-a aflat la debutul său în Liga Campionilor, în comparație cu experimentatul Istvan Kovacs, care a arbitrat finala UCL din sezonul trecut dintre PSG și Inter, scor 5-0.

Slavia Praga-Bodo /Glimt. Marian Barbu a avut o seară plină

Marian Barbu, 37 de ani, a avut un debut dificil în Liga Campionilor. Acesta s-a aflat la centrul partidei dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

La primul gol marcat în minutul 23 de Slavia Praga, prin Mbodji, cei de la Bodo/Glimt au solicitat o potențială poziție de offside.

Marian Barbu a verificat la VAR acea fază, însă fundașul cehilor s-a aflat în poziție regulamentară și golul a fost validat.

13 minute mai târziu, românul a verificat din nou la VAR un potențial penalty cerut de Slavia, dar, în cele din urmă, acesta a dictat fault în atac.

După începutul reprizei secunde, Bodo/Glimt a cerut un penalty, iar Marian Barbu a verificat la VAR acea fază timp de 4 minute. În cele din urmă, lovitura de la 11 metri a fost acordată oaspeților, dar Stanek a apărat șutul lui Hogh.

În meciul din Cehia, Barbu a fost însoțit de tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, în timp ce Sebastian Colțescu a fost arbitru de rezervă, Ivan Bebek din Croația arbitru VAR, iar Ovidiu Hațegan asistent VAR.

Meciul dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt s-a terminat la egalitate, scor 2-2.

Mbodji a reușit o „dublă” pentru gazde în minutele 23 și 74, în timp ce pentru norvegieni au marcat Bassi (78) și Fet (90).

Olympiacos-Pafos . Istvan Kovacs a eliminat un jucător

Istvan Kovacs, 40 de ani, a fost la centrul partidei dintre Olympiacos și Pafos.

În minutul 26, românul l-a eliminat pe Bruno, jucătorul lui Pafos, după ce a încasat al doilea galben după un fault dur la Pirola. Cu 11 minute mai devreme, brazilianul văzuse primul avertisment.

Grecii au comentat decizia lui Kovacs. „Acțiune stupidă a brazilianului de la Pafos și al doilea cartonaș galben justificat. Își părăsește echipa foarte devreme”, a notat gazzetta.gr.

În minutul 72, Pafos a scăpat pe contraatac, iar Mehdi Taremi, jucătorul grecilor, l-a faultat pe atacantul ciprioților pentru a evita un posibil gol.

Istvan Kovacs i-a arătat direct cartonașul roșu jucătorului iranian, chiar dacă acesta nu se afla în postura de ultim apărător.

Gazdele au protestat vehement. Românul a fost chemat la VAR și, în cele din urmă, a anulat cartonașul roșu pe care i l-a arătat lui Taremi și i-a dat, în schimb, galben.

Istvan Kovacs a fost ajutat de tușierii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, iar Cătălin Popa şi Marcel Bîrsan au fost la VAR.

În cele din urmă, partida de la Pireu s-a încheiat la egalitate, scor 0-0.

Programul de joi al primei runde din Liga Campionilor

19:45 – Club Brugge vs Monaco

19:45 – FC Copenhaga vs Leverkusen

22:00 – Frankfurt vs Galatasaray

22:00 – Manchester City vs Napoli

22:00 – Newcastle vs Barcelona

22:00 – Sporting vs Kairat Almaty

Calendarul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).

