„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat  transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali +6 foto
Victor Angelescu
Superliga

„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 22:46
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 22:46
  • Victor Angelescu (41 de ani) a venit cu detalii despre modul în care s-a realizat transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid, după acuzațiile făcute de Gigi Becali.

Președintele Rapidului a venit cu explicații, după ce patronul FCSB a afirmat că impresarul Ioan Becali, vărul său, l-a „trădat” prin transferul lui Moruțan la rivala din Liga 1.

Victor Angelescu: „Giovanni Becali nu are treabă cu Rapid”

Oficialul giuleștenilor a transmis acum că el este cel care l-a contactat pe impresar, iar Moruțan bătuse palma cu Rapid înainte ca FCSB să fie interesată de el.

„În primul rând, nu e adevărat și o să vă și spun de ce. Dar, presupunând că ar fi adevărat, Giovanni Becali nu are treabă cu Rapid. Dacă l-a trădat Giovanni, nu are de ce să nu ia Rapid titlul, pentru că noi n-am făcut nimic greșit.

Este total neadevărat, repet, probabil că domnul Becali, nu știu… nu ne cunoaștem atât de bine, am vorbit cu dânsul, îl apreciez, e un om care a investit în fotbal, deci nu am nimic, dar ar trebui să mă creadă pe cuvânt.

Pentru că atunci când FCSB a vrut să-l ia (n.r. - pe Moruțan), el era deja la Rapid. Chiar dacă nu semnase, am avut un acord deja, cu două săptămâni înainte.

Și ca să vă zic și povestea legată de Giovanni, nu este adevărat. Pentru că nu Giovanni Becali l-a direcționat către Rapid, ci eu l-am sunat pe el pentru Moruțan.

La început mi-a și spus că el nu crede că se poate realiza transferul, pentru că are un salariu foarte mare la Aris, se gândește la alte campionate, cum ar fi Turcia. Prima oară am înțeles, apoi m-am gândit că de ce să mă dau bătut, trebuie să rezolv cumva.

Pot să spun clar că eu am fost cel care l-a sunat non-stop pe Giovanni Becali ca să fac acest transfer, până când am ajuns la un consens. Am venit cu mai multe opțiuni”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.

Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg
Olimpiu Moruțan, prezentat oficial la Rapid Foto Iosif Popescu GOLAZO.ro.jpeg

Gigi Becali: „Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou! Niciodată nu o să ia Rapid titlul”

Patronul celor de la FCSB a explicat de ce consideră că Rapid nu va reuși să câștige titlul de campioană: „Dumnezeu va face dreptate!”.

„E valoros Moruțan. E valoros. Ce, nu-l știam pe Moruțan, cine e Moruțan? A jucat foarte bine, nu că bine (n.r. în meciul cu UTA).

Pe Moruțan eu l-am dat. Cadou. I l-am dat cadou lui Giovanni. Domnule că cutare, că sunt prieten cu cutare, cu familie. I l-am dat lui Giovanni, eu, cadou. Și el, cadoul, după aia, l-a dat la dușmanul meu.

Niciodată n-o să-l ia (n.r. - Rapid nu va câștiga titlul)! Acum vorbesc serios. Dumnezeu va face dreptate. Eu, încredere mea, este în Dumnezeu. Bă, dacă ți l-a dat omul cadou, îl duci la dușmanul lui? Nu are cum să câștige pentru că nu îl lasă Dumnezeu.

Poate să fie Moruțan cel mai bun. Dar nu câștigă cu Moruțan, niciodată. Pentru că nu îl lasă Dumnezeu. Nu are cum.

Eu tot timpul, orice fac în viața mea, mă duc la dreptate. Și dreptatea nu are cum să fie. Noi, oamenii, nu ne dăm seama, că Dumnezeu face dreptatea”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

După 23 de etape, Rapid ocupă locul secund în Liga 1, cu 45 de puncte, unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. De cealaltă parte, FCSB se află pe 11, cu doar 31 de puncte.

rapid bucuresti gigi becali Ioan Becali olimpiu morutan victor angelescu
