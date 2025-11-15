Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 

Istvan Kovacs (41 de ani) a avut o repriză complicată în Slovacia - Irlanda de Nord, scor 1-0.

Cele două formații s-au întâlnit în etapa #5 a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din vara anului viitor.

Kovacs a anulat două reușite ale Slovaciei în repriza secundă, ambele după intervenția VAR.

Kovacs, două goluri anulate în Slovacia - Irlanda de Nord

Dacă în prima repriză nu a întâmpinat probleme, Kovacs a fost pus la încercare în partea secundă, când a avut parte de două momente tensionate.

Pprimul în minutul 55, atunci când Milan Skriniar marcase pentru gazde, însă reușita sa a fost anulată după intervenția VAR pentru o poziție de ofsaid.

Al doilea moment important al meciului s-a consumat în minutul 68, atunci când Slovacia a marcat din nou, de data aceasta prin David Strelec.

Kovacs a mers din nou la monitor, de data aceasta pentru un posibil henț. Ca urmare a verificării, „centralul” a decis să anuleze și această reușită, provocând furie în rândul slovacilor.

Când părea că meciul se îndreaptă spre o remiză, Slovacia a dat lovitura în prelungiri prin Tomas Bobicek. Atacantul a fost găsit în careu de o centrare trimisă de Laszlo Benes, a șutat puternic din apropiere și l-a învins pe portarul britanic.

România a fost cu ochii pe meci

Cu această victorie, Slovacia și-a asigurat prezența cel puțin la baraj, dar încă se mai poate califica dacă obține o nouă victorie cu Germania. De partea cealaltă, Irlanda de Nord va merge la baraj prin intermediul Nations League.

România era interesată de deznodământul partidei, fiind avantajată de o victorie a Irlandei de Nord. Eliminarea Slovaciei, mai bine clasată în ierarhia FIFA, i-ar fi ajutat pe „tricolori” să ajungă în urna 2 la tragerea la sorți și să evolueze pe teren propriu în semifinale.

