Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia

BOSNIA - ROMÂNIA. Protestul pregătit de BH Fanaticos complică și situația celor 550 de fani români care vin să susțină naționala lui Lucescu.

Polițiștii din Zenica nu au informații despre ce presupune protestul ultrașilor și nici dacă au în plan o confruntare cu fanii români.

Cea mai mare problemă e faptul că fanaticii din Bosnia vor sta în aceeași peluză cu fanii români.

Bosnia - România se joacă sâmbătă, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

România va fi susținută la Zenica de aproximativ 550 de suporteri, dintre care 450 provin din marile galerii, iar alți circa 100 vin pe cont propriu.

Prioritatea FRF este protejarea lor încă de la intrarea în Bosnia. Toți au primit setul complet de recomandări, iar suporterii organizați vor fi preluați de la graniță și monitorizați permanent până la intrarea în stadion.

Protestul complică situația

Alertele vin însă din zona ultrasilor bosniaci. BH Fanaticos, gruparea ultras a gazdelor, pregătește un protest, iar îngrijorarea e amplificată de faptul că poliția locală nu are nicio informație concretă: nu știe unde sunt, când pleacă spre stadion, ce tip de protest intenționează și nici dacă există un risc real de confruntare cu fanii români.

Stau în peluza cu românii

Problema majoră este că, în cazul în care BH Fanaticos vor intra pe stadion, ei vor fi amplasați în aceeași peluză cu suporterii români, despărțiți doar de o zonă tampon și de un dispozitiv de ordine suplimentar.

Federația bosniacă de fotbal a cerut deja sporirea normelor de securitate, nu doar din cauza ultrasilor locali, ci și pentru că în 2022 au existat incidente serioase la Zenica, ceea ce a determinat măsuri de precauție suplimentare.

VIDEO. Antrenamentul oficial al României

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport