Care e miza cu Bosnia Diferența dintre victorie, egal și eșec: pentru fiecare situație ne așteaptă o altă listă de adversari la baraj

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 17:49
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 20:04
  • Certitudinea e că România va fi la barajul din martie 2026, indiferent de ceea ce se va întâmpla în meciul de la Zenica.
  • Rezultatul cu Bosnia ne va spune însă în ce urnă vom fi la tragerea la sorți pentru play-off. Toate variantele, mai jos.

Vom disputa barajul de la finalul lunii martie, iar joia viitoare ne vom afla și adversarii. Totul va depinde de urna în care naționala noastră se va afla la tragerea la sorți din 20 noiembrie. Sigur nu vom fi în prima urnă. În schimb, există posibilitatea să fim în oricare din celelalte 3. Iar răspunsul stă în rezultatul meciului cu Bosnia, de sâmbătă seara.

Sunt 3 variante, presupunând că vom câștiga la scor cu San Marino, iar Bosnia va pierde în ultima etapă, în Austria.

VARIANTA 1: batem Bosnia, aproape sigur în urna 2

Un succes la Zenica ne-ar aduce puncte bonus în clasamentul FIFA, unde am trece peste Cehia și am avea șanse mari să fim în a doua urnă valorică. Ar însemna că vom juca primul baraj pe teren propriu, iar lista adversarelor s-ar alege dintre:

  • Slovacia
  • Cehia
  • Albania
  • Kosovo

Partida, cu una dintre naționalele de mai sus, ar avea loc pe 26 martie, la București!

VARIANTA 2: remiză la Zenica, jucăm în deplasare primul baraj

Egalul ne garantează doar că vom disputa primul baraj în deplasare, fiindcă sigur am fi în una dintre ultimele două urne valorice. Dacă Bosnia va pierde cu Austria, atunci vom termina pe locul 2 și vom fi în urna a treia, iar adversara se va alege dintre:

  • Scoția
  • Ungaria
  • Țara Galilor
  • Slovacia / Cehia

VARIANTA 3: pierdem cu Bosnia, atunci va fi infern

În această situație vom fi la baraj grație traseului din Liga Națiunilor și vom fi extrași din ultima urnă valorică. Vom disputa în deplasare primul baraj, iar adversara se va alege dintre următoarele naționale:

  • Italia
  • Turcia
  • Ucraina
  • Polonia

Situațiile prezentate mai sus țin cont de configurația clasamentelor din grupele preliminare din acest moment, însă mai sunt multe meciuri importante de disputat și mai pot apărea modificări.

Indiferent de varianta în care ne vom regăsi, joia viitoare, când se va efectua tragerea la sorți, se vor stabili și meciurile din finale. Gazda acestor meciuri nu va mai ține cont de nici un criteriu sportiv, ci va fi decisă de tragerea la sorți. Data meciurilor din finale e 31 martie 2026.

Pe scurt, ceea ce trebuie să știm despre miza meciului cu Bosnia, de sâmbătă, se regăsește în tabelul următor: lista adversarilor posibili la primul baraj în funcție de ceea ce reușim la Zenica:

VICTORIEREMIZĂEȘEC
Jucăm acasăJucăm în deplasareJucăm în deplasare
SlovaciaScoția Italia
Cehia Ungaria Turcia
Albania Țara Galilor Ucraina
Kosovo Slovacia / Cehia Polonia

În cea mai fericită variantă pentru noi, pe axa meciul de mâine, cel de marți, cu San Marino și apoi tragerea la sorți, de joia viitoare, am putea fi în următorul scenariu

  • Jucăm primul baraj, acasă, cu Albania
  • Jucăm finala barajului, tot acasă, cu Polonia

În schimb, în cel mai negru scenariu, joia viitoare am putea fi în următoarea situație:

  • Jucăm primul baraj, în deplasare, cu Italia
  • Am avea al doilea baraj, tot în deplasare, cu Scoția

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA– Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri Gol.Punctaj
1. Austria619-315
2. Bosnia613-513
3. România611-610
4. Cipru711-98
5. San Marino71-320

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

