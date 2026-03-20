„Cele 5 voturi pot fi 5 dosare" Răzvan Burleanu, amenințat cu procese: „Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali"
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 10:24
  • Contestatarii lui Răzvan Burleanu interpretează cele cinci voturi împotrivă într-o cheie juridică, considerându-le punctul de plecare pentru acțiuni în instanță împotriva Federației Române de Fotbal.

Alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal s-au încheiat cu o victorie clară pentru Răzvan Burleanu, însă cele cinci voturi acordate contracandidatului Ilie Drăgan reprezintă un semnal puternic de nemulțumire din partea unor membri.

Răzvan Burleanu, avertizat de opozanți: „Cele cinci voturi se pot transforma în cinci dosare ”

Contestatarii acuză mai multe aspecte: legalitatea alegerilor, candidatura lui Burleanu (41 de ani) pentru al patrulea mandat și prezentarea bilanțului financiar.

Sursele GOLAZO.ro susțin că tensiunile din fotbalul românesc sunt mari: „Cele cinci voturi pentru Ilie Drăgan se pot transforma în cinci dosare împotriva lui Răzvan Burleanu și a Federației Române de Fotbal”.

Adrian Mititelu: „Atacăm în instanță tot”

Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, unul dintre cei mai vocali contestatari ai conducerii FRF, confirmă mișcările juridice care se pregătesc în culise, după debandada de la Adunarea Generală din 18 martie. „Atacăm în instanță tot”, a transmis Mititelu.

Alături de FCU Craiova mai sunt sigur FCSB și clubul de futsal United Galați, al cărui patron Toader Ștefu, este de mult timp la cuțite cu Răzvan Burleanu.

„Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali”

De altfel, înaintea alegerilor acesta a declarat pentru GOLAZO.rosecretarul general, Radu Vișan, a sunat amenințător la club pentru că i-a dat adeziune de candidatură lui Ilie Drăgan.

„Sperăm să se țină de cuvânt și Gigi Becali. Apele sunt tulburi la federație. Circul făcut de oamenii lui Burleanu nu e întâmplător. Ceva fierbe.

Au probleme mari cu milioane de euro. Burleanu a trecut la pachet toate punctele financiare de pe ordinea de zi. Vom ataca acest lucru în instanță”, spune unul dintre membrii revoltați.

Gigi Becali: „Vom contesta la TAS alegerea lui Burleanu”

Patronul FCSB a anunțat înaintea alegerilor că va contesta la TAS dreptul lui Răzvan Burleanu a candida pentru a patra oară, deși statutul FRF prevede că «nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF mai mult de trei mandate»

„Am decis ca MM Stoica să se ducă miercuri la Adunarea Generală a FRF și va vota împotriva lui Răzvan Burleanu. După Adunare, vom merge la TAS și vom contesta alegerea lui Răzvan Burleanu în funcția de președinte.

Este în ilegalitate, nu mai avea dreptul să fie ales, pentru că a depășit numărul de mandate.

Nu am nimic cu Răzvan Burleanu, dar fac acest lucru pentru demnitatea mea. Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Surse GOLAZO.ro: „Circul a fost o regie pusă la punct de Gabriel Bodescu”

Adunarea Generală de alegeri de la FRF a fost marcată de incidente reprobabile. Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul lui Răzvan Burleanu, nu a fost lăsat să-și țină discursul electoral, iar bodyguarzii federației au încercat să scoată cu forța afară din sală.

„A fost un circ, o regie pusă la punct cu o seară înainte, de Gabriel Bodescu, la banchetul de la «Phoenicia».

Nu întâmplător cel care a declanșat toată această situație a fost Adrian Petre, președintele AJF Buzău și vicepreședintele Consiliului Județean Buzău. A zis «Ce să mai pierdem timpul» și a supus la vot să nu mai țină discursul Ilie Drăgan.

Apoi, coordonați de Gabriel Bodescu, au intrat în scenă Laurențiu Candrea, președintele Școlii de Fotbal Oțelul Galați, și controversatul Adrian Teodorescu, de la clubul feminin Prahova Ploiești.

„O vedea cineva circul care a fost și va analiza ce s-a întâmplat. Lucrurile sunt foarte grave la FRF”, susțin contestatarii lui Răzvan Burleanu.

Candidatura lui Burleanu va fi analizată atât de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cât și în instanțele civile din România.

Ilie Drăgan (stânga), pus sub presiune de Gabriel Bodescu și Laurențiu Candrea / Captură video: Golazo.ro

