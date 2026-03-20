Ionuț Radu, în sferturi Spectacol total în Europa League! Meci incredibil în Italia, decis în min. 111 după 7 goluri
Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 00:39
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 04:14
  • Seară spectaculoasă returul optimilor Europa League, unde am avut parte de o medie de aproape 4 goluri pe meci.
  • Celta Vigo, Freiburg, Porto, Nottingham, Braga, Real Betis, Bologna și Aston Villa și-au asigurat un loc în sferturi, alături de Braga care obținuse calificarea încă de miercuri.

Ionuț Radu (28 de ani) își continuă parcursul excelent alături de Celta Vigo și merge în sferturi după o victorie obținuă pe terenul lui Lyon.

În runda următoare, ibericii vor da peste o formație din Germania, Freiburg.

S-au stabilit sferturile Europa League

Meciul serii a fost de departe Roma - Bologna. După 1-1 în tur, pe Olimpico a fost un adevărat recital. Oaspeții au condus cu 1-0 și apoi cu 3-1, însă romanii au reușit să egaleze și să împingă duelul în prelungiri.

Bologna a dat lovitura în minutul 111 prin Cambiaghi și s-a calificat în sferturi. E la doar două meciuri distanță de a-și egala cel mai bun parcurs european după 27 de ani, când evoluau în semifinalele Cupei UEFA.

Printre cele 8 echipe rămase în cursa pentru trofeu se regăsesc numai reprezentante ale campionatelor importante din Vest. Nicio surpriză pe listă: Anglia (2 echipe), Spania (2), Portugalia (2), Italia (1) și Germania (1).

Partidele din sferturi vor avea loc pe 9, respectiv 16 aprilie.

Sferturile Europa League:

  • Braga - Real Betis
  • Freiburg - Celta Vigo
  • Porto - Nottingham Forest
  • Bologna - Aston Villa

Tabloul principal din Europa League:

Freiburg - Genk 5-1 (în tur 0-1)

  • Au marcat: M. Ginter (min. 19), I. Matanovic (min. 25), V. Grifo (min. 53), Y. Suzuki (min. 57), M. Eggestein (min. 79) / M. Smets (min. 39)
  • Arbitru: M. Oliver
  • Stadion: Europa-Park Stadion

Lyon - Celta Vigo 0-2 (în tur 1-1)

  • Au marcat: Rueda (min. 61), F. Jutgla (min. 90+2)
  • Arbitru: I. Peljto
  • Stadion: Parc Olympique Lyonnais

Midtjylland - Nottingham 1-2, 0-3 pen. (1-0 în tur)

  • Au marcat: M. Erlic (min. 69 / Domniguez (min. 40), Yates (min. 52)
  • Arbitru: F. Zwayer
  • Stadion: MCH Arena

AS Roma - Bologna 3-4 d. prel. (în tur 1-1)

  • Au marcat: Ndicka (min. 32), D. Malen (min. 69), Lo. Pellegrini (min. 80) / J. Rowe (min. 22), Bernardeschi (min. 45+2), S. Castro (min. 58), N. Cambiaghi (min. 111)
  • Arbitru: I. Kovacs
  • Stadion: Stadio Olimpico

Aston Villa - Lille 2-0 (în tur 1-0)

  • Au marcat: McGinn (min. 54), L. Bailey (min. 85)
  • Arbitru: D. Massa
  • Stadion: Villa Park

Betis - Panathinaikos 4-0 (în tur 0-1)

  • Au marcat: Ruibal (min. 8), Amrabat (min. 45+1), Cucho Hernandez (min. 53), Antony (min. 66)
  • Arbitru: T. Stieler
  • Stadion: Estadio de La Cartuja

Porto - Stuttgart 2-0 (în tur 2-1)

  • Au marcat: William Gomes (min. 21), V. Froholdt (min. 72)
  • Arbitru: A. Taylor
  • Stadion: Estadio do Dragao

S-a jucat miercuri:

Braga - Ferencvaros 4-0 (în tur 0-2)

  • Au marcat: Horta (min. 11, min. 53), Grillitsch (min. 15), G. Martinez (min. 34)

Top stiri
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Diverse
19.03
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său: „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Citește mai mult
„Să profiți de copilul tău...” Burleanu, criticat dur după ce l-a jignit pe contracandidatul său:  „M-a șocat!” / „E politician, n-are treabă cu fotbalul”
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Nationala
19.03
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Citește mai mult
Drăgușin, arma noastră secretă Poate ajuta naționala în baraj cu ce face acum la Tottenham? Ce îi place lui Igor Tudor la el!
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Superliga
19.03
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
Citește mai mult
Matteo Duțu și-a aflat pedeapsa  Cât va lipsi fundașul lui Dinamo, după ce a văzut „roșu” direct în meciul cu Rapid
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
B365
19.03
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul
Citește mai mult
BREAKING | Probleme la metrou, unde a picat sistemul online de plată în mai multe stații. Nu poți cumpăra bilet nici de la turnicheți, nici de la automat, nu merge nici internetul

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 51 rapid 45 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share