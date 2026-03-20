Ionuț Radu, în sferturi Spectacol total în Europa League! Meci incredibil în Italia, decis în min. 111 după 7 goluri

- Seară spectaculoasă returul optimilor Europa League, unde am avut parte de o medie de aproape 4 goluri pe meci.
- Celta Vigo, Freiburg, Porto, Nottingham, Braga, Real Betis, Bologna și Aston Villa și-au asigurat un loc în sferturi, alături de Braga care obținuse calificarea încă de miercuri.
Ionuț Radu (28 de ani) își continuă parcursul excelent alături de Celta Vigo și merge în sferturi după o victorie obținuă pe terenul lui Lyon.
În runda următoare, ibericii vor da peste o formație din Germania, Freiburg.
S-au stabilit sferturile Europa League
Meciul serii a fost de departe Roma - Bologna. După 1-1 în tur, pe Olimpico a fost un adevărat recital. Oaspeții au condus cu 1-0 și apoi cu 3-1, însă romanii au reușit să egaleze și să împingă duelul în prelungiri.
Bologna a dat lovitura în minutul 111 prin Cambiaghi și s-a calificat în sferturi. E la doar două meciuri distanță de a-și egala cel mai bun parcurs european după 27 de ani, când evoluau în semifinalele Cupei UEFA.
Printre cele 8 echipe rămase în cursa pentru trofeu se regăsesc numai reprezentante ale campionatelor importante din Vest. Nicio surpriză pe listă: Anglia (2 echipe), Spania (2), Portugalia (2), Italia (1) și Germania (1).
Partidele din sferturi vor avea loc pe 9, respectiv 16 aprilie.
Sferturile Europa League:
- Braga - Real Betis
- Freiburg - Celta Vigo
- Porto - Nottingham Forest
- Bologna - Aston Villa
Tabloul principal din Europa League:
Freiburg - Genk 5-1 (în tur 0-1)
- Au marcat: M. Ginter (min. 19), I. Matanovic (min. 25), V. Grifo (min. 53), Y. Suzuki (min. 57), M. Eggestein (min. 79) / M. Smets (min. 39)
- Arbitru: M. Oliver
- Stadion: Europa-Park Stadion
Lyon - Celta Vigo 0-2 (în tur 1-1)
- Au marcat: Rueda (min. 61), F. Jutgla (min. 90+2)
- Arbitru: I. Peljto
- Stadion: Parc Olympique Lyonnais
Midtjylland - Nottingham 1-2, 0-3 pen. (1-0 în tur)
- Au marcat: M. Erlic (min. 69 / Domniguez (min. 40), Yates (min. 52)
- Arbitru: F. Zwayer
- Stadion: MCH Arena
AS Roma - Bologna 3-4 d. prel. (în tur 1-1)
- Au marcat: Ndicka (min. 32), D. Malen (min. 69), Lo. Pellegrini (min. 80) / J. Rowe (min. 22), Bernardeschi (min. 45+2), S. Castro (min. 58), N. Cambiaghi (min. 111)
- Arbitru: I. Kovacs
- Stadion: Stadio Olimpico
Aston Villa - Lille 2-0 (în tur 1-0)
- Au marcat: McGinn (min. 54), L. Bailey (min. 85)
- Arbitru: D. Massa
- Stadion: Villa Park
Betis - Panathinaikos 4-0 (în tur 0-1)
- Au marcat: Ruibal (min. 8), Amrabat (min. 45+1), Cucho Hernandez (min. 53), Antony (min. 66)
- Arbitru: T. Stieler
- Stadion: Estadio de La Cartuja
Porto - Stuttgart 2-0 (în tur 2-1)
- Au marcat: William Gomes (min. 21), V. Froholdt (min. 72)
- Arbitru: A. Taylor
- Stadion: Estadio do Dragao
S-a jucat miercuri:
Braga - Ferencvaros 4-0 (în tur 0-2)
- Au marcat: Horta (min. 11, min. 53), Grillitsch (min. 15), G. Martinez (min. 34)