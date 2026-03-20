Ionuț Radu, în sferturi Spectacol total în Europa League! Meci incredibil în Italia, decis în min. 111 după 7 goluri

Seară spectaculoasă returul optimilor Europa League, unde am avut parte de o medie de aproape 4 goluri pe meci.

Celta Vigo, Freiburg, Porto, Nottingham, Braga, Real Betis, Bologna și Aston Villa și-au asigurat un loc în sferturi, alături de Braga care obținuse calificarea încă de miercuri.

Ionuț Radu (28 de ani) își continuă parcursul excelent alături de Celta Vigo și merge în sferturi după o victorie obținuă pe terenul lui Lyon.

În runda următoare, ibericii vor da peste o formație din Germania, Freiburg.

S-au stabilit sferturile Europa League

Meciul serii a fost de departe Roma - Bologna. După 1-1 în tur, pe Olimpico a fost un adevărat recital. Oaspeții au condus cu 1-0 și apoi cu 3-1, însă romanii au reușit să egaleze și să împingă duelul în prelungiri.

Bologna a dat lovitura în minutul 111 prin Cambiaghi și s-a calificat în sferturi. E la doar două meciuri distanță de a-și egala cel mai bun parcurs european după 27 de ani, când evoluau în semifinalele Cupei UEFA.

Printre cele 8 echipe rămase în cursa pentru trofeu se regăsesc numai reprezentante ale campionatelor importante din Vest. Nicio surpriză pe listă: Anglia (2 echipe), Spania (2), Portugalia (2), Italia (1) și Germania (1).

Partidele din sferturi vor avea loc pe 9, respectiv 16 aprilie.

Sferturile Europa League:

Braga - Real Betis

Freiburg - Celta Vigo

Porto - Nottingham Forest

Bologna - Aston Villa

Tabloul principal din Europa League:

Freiburg - Genk 5-1 (în tur 0-1 )

Au marcat: M. Ginter (min. 19), I. Matanovic (min. 25), V. Grifo (min. 53), Y. Suzuki (min. 57), M. Eggestein (min. 79) / M. Smets (min. 39)

Arbitru : M. Oliver

: M. Oliver Stadion: Europa-Park Stadion

Lyon - Celta Vigo 0-2 (în tur 1-1 )

Au marcat: Rueda (min. 61), F. Jutgla (min. 90+2)

Arbitru : I. Peljto

: I. Peljto Stadion: Parc Olympique Lyonnais

Midtjylland - Nottingham 1-2 , 0-3 pen. ( 1-0 în tur)

Au marcat: M. Erlic (min. 69 / Domniguez (min. 40), Yates (min. 52)

Arbitru : F. Zwayer

: F. Zwayer Stadion: MCH Arena

AS Roma - Bologna 3-4 d. prel. (în tur 1-1 )

Au marcat: Ndicka (min. 32), D. Malen (min. 69), Lo. Pellegrini (min. 80) / J. Rowe (min. 22), Bernardeschi (min. 45+2), S. Castro (min. 58), N. Cambiaghi (min. 111)

Arbitru : I. Kovacs

: I. Kovacs Stadion: Stadio Olimpico

Aston Villa - Lille 2-0 (în tur 1-0 )

Au marcat: McGinn (min. 54), L. Bailey (min. 85)

Arbitru : D. Massa

: D. Massa Stadion: Villa Park

Betis - Panathinaikos 4-0 (în tur 0-1 )

Au marcat: Ruibal (min. 8), Amrabat (min. 45+1), Cucho Hernandez (min. 53), Antony (min. 66)

Arbitru : T. Stieler

: T. Stieler Stadion: Estadio de La Cartuja

Porto - Stuttgart 2-0 (în tur 2-1 )

Au marcat: William Gomes (min. 21), V. Froholdt (min. 72)

Arbitru : A. Taylor

: A. Taylor Stadion: Estadio do Dragao

S-a jucat miercuri:

Braga - Ferencvaros 4-0 (în tur 0-2 )

Au marcat: Horta (min. 11, min. 53), Grillitsch (min. 15), G. Martinez (min. 34)

