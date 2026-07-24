Guardiola refuză Italia!   Antrenorul s-a decis după negocierile purtate cu federația » Noua țintă pentru Squadra Azzurra

Pep Guardiola (55 de ani), liber de contract după despărțirea de Manchester City, a refuzat oferta de a deveni noul selecționer al Italiei.

Ce antrenor e favorit acum să preia banca naționalei, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Giovanni Malago, președintele Federației Italiene, a confirmat că au existat discuții cu Guardiola, dar pretențiile salariale imense ale antrenorului au blocat negocierile.

Pep Guardiola a refuzat naționala Italiei: „Nu mă simt pregătit”

Paolo Maldini și Leonardo Araujo au mers la Barcelona pentru a purta discuții cu Guardiola, în încercarea de a-l convinge să accepte postul de selecționer al Italiei, dar tehnicianul a refuzat.

„ Mulțumesc, sunt onorat, dar în acest moment nu mă simt pregătit ”, a fost răspunsul lui Guardiola, conform gazzetta.it.

În acest moment, spaniolul și-ar dori să petreacă mai mult timp cu familia și să ia o pauză de la fotbal, după 10 ani petrecuți la Manchester City.

Un alt motiv pentru care Guardiola ar fi refuzat oferta federației italiene reprezintă ideea în sine de a conduce o echipă națională, lucru care nu ar fi pe placul antrenorului.

„Dacă fac asta, vreau să o fac 100%”, ar fi transmis Pep Guardiola în timpul negocierilor.

Paolo Maldini i-a prezentat tehnicianului un proiect pe termen foarte lung, de opt sau chiar zece ani, dar Guardiola își dorește în acest moment să se deconecteze de la fotbal.

Federația italiană trece la planul B: Andrea Pirlo

În contextul în care Pep Guardiola a refuzat propunerea de a deveni selecționerul Italiei, federația a început deja să se gândească la o nouă variantă.

Iar principalul favorit ar fi Andrea Pirlo, actualul antrenor al echipei United FC, din Emiratele Arabe Unite.

Paolo Maldini și Leonardo Araujo au încredere că Pirlo poate redresa naționala Italiei, care nu se mai regăsește de câțiva ani.

Juventus, Karagumruk și Sampdoria sunt echipele pe care le-a mai pregătit Andrea Pirlo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport