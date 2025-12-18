Terorizată la Real Madrid Fosta angajată a „galacticilor”, dezvăluiri șocante: „Râdeau de mine şi îşi băteau joc”

Itziar Gonzalez de Arriba (47 de ani), fosta nutriționistă a echipei Real Madrid, a vorbit pentru prima dată despre calvarul pe care l-a trăit în perioada în care era angajata clubului de pe „Santiago Bernabeu”.

Real Madrid a apelat la Itziar Gonzalez într-o perioadă în care accidentările musculare reprezentau o problemă serioasă.

Cu o pregătire amplă în domeniul medicinei, ea a lucrat separat cu Dani Carvajal și Rodrygo, doi jucători afectați de accidentări, care, sub îngrijirea sa, au depășit problemele.

Părea o carte de vizită excelentă pentru Gonzalez, dar realitatea s-a dovedit a fi exact opusul, scrie marca.com.

Itziar Gonzalez: „Râdeau de mine şi îşi băteau joc”

Serviciile medicale ale clubului, care au trecut printr-o restructurare majoră vara trecută, nu au privit cu ochi buni situația și, potrivit lui Itziar, totul a degenerat într-un mediu insuportabil pentru ea.

După luni de îndoieli, temeri și un proces juridic deschis, Itziar a decis să vorbească despre ceea ce ea descrie drept „un adevărat infern”.

„Cei din stafful medical au creat un mediu ostil pentru mine, încă din primul minut. În prima zi, mi-au spus că sunt acolo ca un capriciu al președintelui, dar că știu cum să-l manipuleze și că vor face tot ce vor ei.

Mi-au spus că o să-l convingă că sunt nebună și că o să mă dea afară. Nu m-au prezentat, nu m-au salutat, nu au vorbit cu mine. Nu s-au întâlnit niciodată cu mine, chiar dacă i-am întrebat în repetate rânduri. Nu mi-au răspuns la e-mailuri sau mesaje.

Îmi vorbeau doar ocazional, când dădeau peste mine pe holuri, ca să-mi spună că fac totul greșit și că nu ar trebui să fac nimic, că oamenii nu mă vor acolo, că jucătorii sunt dezgustați de mine.

În prima săptămână m-au acuzat că am furat un lot întreg de suplimente și am reușit să-mi dovedesc nevinovăția, dar m-am speriat și, de atunci încolo, am comunicat mereu în scris, ca să nu se mai întâmple asemenea momente”, a dezvăluit Itziar Gonzalez.

Itziar Gonzalez: „Am lucrat la Real Madrid cu multă frică”

Iberica și-a continuat dezvăluirile:

„Lucram cu multă frică, fără odihnă și cu multă frustrare, pentru că simţeam că ceea ce fac este inutil. Dar am continuat să o fac în fiecare zi, fără pauză, până pe 4 august (n.r. ziua când a fost concediată).

În plus, știam că instrucțiunile pe care le transmit zilnic nu sunt respectate de serviciile medicale și că li se dădeau lucruri diferite jucătorilor față de ceea ce propuneam eu.

Îmi puneau tot felul de obstacole în calea de a-mi face treaba: la bufet serveau mâncărurile pe care le-am trecut pe «lista neagră», chelnerița râdea de mine și le spunea constant jucătorilor să nu mă asculte, că nu știu despre ce vorbesc , bucătarul nu servea ce ceream, ci ce avea poftă, cum ar fi produse de patiserie înainte de meci.

Managerul nu cumpăra ce recomandam eu, persoana care ar trebui să pregătească suplimentele oferea alte suplimente decât cele specificate de mine, medicii și fizioterapeuții le spuneau jucătorilor să nu-mi urmeze instrucțiunile, nu-mi dădeau nicio informație despre cum se simt jucătorii sau ce li se administrează (medicamente, vitamine etc.).

Chiar dacă insistam şi le explicam că pot exista interacțiuni cu unele suplimente, ceea ar putea fi dăunător pentru fotbalişti, nu mă luau în considerare.

Râdeau constant de mine, își băteau joc de mine în grupurile de WhatsApp, le spuneau jucătorilor să ia lucruri diferite de cele pe care le recomandam eu”, a adăugat Itziar.

Întrebată de ce a ales să facă acum aceste dezvăluiri și nu în acel moment, Itziar Gonzalez a replicat:

„Pentru că toată lumea – oameni din interior, oameni care nu aveau nicio idee, familie, prieteni, cunoștințe, jurnaliști – mi-au spus că Real Madrid are multă putere și că vor denatura informațiile împotriva mea și că vor să-mi facă rău, să-mi deterioreze numele și reputația.

Încă am coșmaruri în fiecare noapte. Vreau să închid acest capitol pentru totdeauna și simt că până nu-mi spun povestea, nu voi putea să o închid”.

