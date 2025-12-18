Terorizată la Real Madrid  Fosta angajată a „galacticilor”, dezvăluiri șocante: „Râdeau de mine şi îşi băteau joc” +15 foto
Itziar Gonzalez/ Foto: Instagram @@itziargonzalezdearriba
Campionate

Terorizată la Real Madrid Fosta angajată a „galacticilor”, dezvăluiri șocante: „Râdeau de mine şi îşi băteau joc”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 23:39
  • Itziar Gonzalez de Arriba (47 de ani), fosta nutriționistă a echipei Real Madrid, a vorbit pentru prima dată despre calvarul pe care l-a trăit în perioada în care era angajata clubului de pe „Santiago Bernabeu”.

Real Madrid a apelat la Itziar Gonzalez într-o perioadă în care accidentările musculare reprezentau o problemă serioasă.

Cu o pregătire amplă în domeniul medicinei, ea a lucrat separat cu Dani Carvajal și Rodrygo, doi jucători afectați de accidentări, care, sub îngrijirea sa, au depășit problemele.

Părea o carte de vizită excelentă pentru Gonzalez, dar realitatea s-a dovedit a fi exact opusul, scrie marca.com.

Prăbușire după FCSB Feyenoord, eliminată și din Cupa Olandei. Ultrașii, clipe de furie în fața lui Van Persie: „Dispari!”
Citește și
Prăbușire după FCSB Feyenoord, eliminată și din Cupa Olandei. Ultrașii, clipe de furie în fața lui Van Persie: „Dispari!”
Citește mai mult
Prăbușire după FCSB Feyenoord, eliminată și din Cupa Olandei. Ultrașii, clipe de furie în fața lui Van Persie: „Dispari!”

Itziar Gonzalez: „Râdeau de mine şi îşi băteau joc”

Serviciile medicale ale clubului, care au trecut printr-o restructurare majoră vara trecută, nu au privit cu ochi buni situația și, potrivit lui Itziar, totul a degenerat într-un mediu insuportabil pentru ea.

După luni de îndoieli, temeri și un proces juridic deschis, Itziar a decis să vorbească despre ceea ce ea descrie drept „un adevărat infern”.

„Cei din stafful medical au creat un mediu ostil pentru mine, încă din primul minut. În prima zi, mi-au spus că sunt acolo ca un capriciu al președintelui, dar că știu cum să-l manipuleze și că vor face tot ce vor ei.

Mi-au spus că o să-l convingă că sunt nebună și că o să mă dea afară. Nu m-au prezentat, nu m-au salutat, nu au vorbit cu mine. Nu s-au întâlnit niciodată cu mine, chiar dacă i-am întrebat în repetate rânduri. Nu mi-au răspuns la e-mailuri sau mesaje.

Îmi vorbeau doar ocazional, când dădeau peste mine pe holuri, ca să-mi spună că fac totul greșit și că nu ar trebui să fac nimic, că oamenii nu mă vor acolo, că jucătorii sunt dezgustați de mine.

În prima săptămână m-au acuzat că am furat un lot întreg de suplimente și am reușit să-mi dovedesc nevinovăția, dar m-am speriat și, de atunci încolo, am comunicat mereu în scris, ca să nu se mai întâmple asemenea momente”, a dezvăluit Itziar Gonzalez.

Itziar Gonzalez: „Am lucrat la Real Madrid cu multă frică”

Iberica și-a continuat dezvăluirile:

„Lucram cu multă frică, fără odihnă și cu multă frustrare, pentru că simţeam că ceea ce fac este inutil. Dar am continuat să o fac în fiecare zi, fără pauză, până pe 4 august (n.r. ziua când a fost concediată).

În plus, știam că instrucțiunile pe care le transmit zilnic nu sunt respectate de serviciile medicale și că li se dădeau lucruri diferite jucătorilor față de ceea ce propuneam eu.

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (12).jpg
Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (12).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (2).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (3).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (4).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

Îmi puneau tot felul de obstacole în calea de a-mi face treaba: la bufet serveau mâncărurile pe care le-am trecut pe «lista neagră», chelnerița râdea de mine și le spunea constant jucătorilor să nu mă asculte, că nu știu despre ce vorbesc, bucătarul nu servea ce ceream, ci ce avea poftă, cum ar fi produse de patiserie înainte de meci.

Managerul nu cumpăra ce recomandam eu, persoana care ar trebui să pregătească suplimentele oferea alte suplimente decât cele specificate de mine, medicii și fizioterapeuții le spuneau jucătorilor să nu-mi urmeze instrucțiunile, nu-mi dădeau nicio informație despre cum se simt jucătorii sau ce li se administrează (medicamente, vitamine etc.).

Chiar dacă insistam şi le explicam că pot exista interacțiuni cu unele suplimente, ceea ar putea fi dăunător pentru fotbalişti, nu mă luau în considerare.

Râdeau constant de mine, își băteau joc de mine în grupurile de WhatsApp, le spuneau jucătorilor să ia lucruri diferite de cele pe care le recomandam eu”, a adăugat Itziar.

Întrebată de ce a ales să facă acum aceste dezvăluiri și nu în acel moment, Itziar Gonzalez a replicat:

„Pentru că toată lumea – oameni din interior, oameni care nu aveau nicio idee, familie, prieteni, cunoștințe, jurnaliști – mi-au spus că Real Madrid are multă putere și că vor denatura informațiile împotriva mea și că vor să-mi facă rău, să-mi deterioreze numele și reputația.

Încă am coșmaruri în fiecare noapte. Vreau să închid acest capitol pentru totdeauna și simt că până nu-mi spun povestea, nu voi putea să o închid”.

Citește și

„Ceasul ticăie” Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea
Diverse
17:59
„Ceasul ticăie” Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea
Citește mai mult
„Ceasul ticăie” Premierul britanic îl avertizează pe Abramovich să dea Ucrainei miliardele pentru vânzarea lui Chelsea
A venit „Luka Claus” la Lakers  FOTO: Luka Doncic le-a oferit colegilor și staff-ului câte un cadou special. Cât a costat + Reacția jucătorilor: „O nebunie”
Baschet
16:09
A venit „Luka Claus” la Lakers FOTO: Luka Doncic le-a oferit colegilor și staff-ului câte un cadou special. Cât a costat + Reacția jucătorilor: „O nebunie”
Citește mai mult
A venit „Luka Claus” la Lakers  FOTO: Luka Doncic le-a oferit colegilor și staff-ului câte un cadou special. Cât a costat + Reacția jucătorilor: „O nebunie”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
Real Madrid spania la liga Itziar Gonzalez
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share