Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat"
Laszlo Bölöni (cu spatele) s-a întâlnit cu Iuliu Hajnal (în scaun cu rotile) la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă” (captură video: Facebook Zi de zi Mureș)
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat"

Viorel Tudorache
Publicat: 21.10.2025, ora 17:00
Actualizat: 21.10.2025, ora 20:14
  • Iuliu Hajnal (74 de ani) a ținut să fie prezent la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Luni, 20 octombrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, s-a trăit un moment unic. Premiera în România a documentarului „Bölöni – Legenda care ne leagă” a fost mai mult decât o proiecție de film, a fost o întâlnire cu memoria, prietenia și respectul.

Loți, în lacrimi Bölöni a trăit emoții puternice la  premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș: „Nu știu dacă merit atâta căldură”
Loți, în lacrimi Bölöni a trăit emoții puternice la premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș: „Nu știu dacă merit atâta căldură”
Loți, în lacrimi Bölöni a trăit emoții puternice la  premiera filmului său, acasă, la Târgu Mureș: „Nu știu dacă merit atâta căldură”

Iuliu Hajnal, în scaun cu rotile la lansarea filmului despre Bölöni

Într-o atmosferă plină de căldură, Ladislau Bölöni (73 de ani) a fost primit cu aplauze și emoții sincere din partea celor care l-au iubit și admirat de-a lungul anilor.

Loți Bölöni a trăit primul moment emoționant al serii încă de la intrarea în Sala de Concerte a Palatului Culturii din Târgu Mureș, acolo unde îl aștepta o sală arhiplină.

Fostul mare fotbalist al României s-a oprit câteva secunde în fața unui vechi prieten și coechipier: Iuliu „Gyuszi” Hajnal, fost jucător emblematic al ASA Târgu Mureș, aflat în scaun cu rotile după luni grele de recuperare.

Bölöni l-a îmbrățișat și l-a mângâiat cu palma pe obraz, iar privirile lor s-au întâlnit. Gestul a fost răsplătit cu aplauze puternice.

VIDEO cu momentul emoționant al întâlnirii dintre Loți Bölöni și Iuliu Hajnal

Iuliu Hajnal a suferit două atacuri cerebrale în 4 luni

În iulie, Iuliu Hajnal (74 de ani) a fost internat în stare gravă la Spitalul Județean din Târgu Mureș, după ce a suferit o hemoragie cerebrală.

Fostul internațional a petrecut săptămâni în Terapie Intensivă și apoi la secția de neurologie, unde a început un lung proces de recuperare. Hajnal a fost trei zile în comă.

După externare, Iuliu Hajnal a rămas cu pareză pe partea stângă și dificultăți de vorbire, fiind nevoit să se deplaseze în scaun cu rotile.

Laszlo Hajnal: „Tata nu mai vede, zărește doar umbre”

Fostul fotbalist a fost însoțit la eveniment de fiul său, László Hajnal, care a avut grijă ca tatăl său să poată participa la momentul special.

„Tata a vrut neapărat să fie prezent, chiar dacă îi este greu să se deplaseze. Loți îl vizitează pe tata de câte ori vine la Târgu Mureș.

Din păcate, tata nici nu mai vede, zărește doar umbre. Am fi vrut să-i facem transplant de retină la Barcelona, dar e greu din cauza problemelor pe care le are la inimă”, a mărturisit László Hajnal pentru GOLAZO.ro.

Iuliu Hajnal (dreapta) - captură video: Facebook/radiococo Iuliu Hajnal (dreapta) - captură video: Facebook/radiococo
Iuliu Hajnal (dreapta) - captură video: Facebook/radiococo

Hajnal, susținut de Bölöni în momentele critice

Foștii colegi au fost alături de Iuliu Hajnal în momentele critice, iar László Bölöni i-a transmis un puternic mesaj de încurajare prin intermediul presei locale.

„Ai câștigat multe lupte pe teren, Gyuszi, așa că trebuie să o câștigi și pe aceasta! Te așteptăm sănătos înapoi, deci trebuie să te faci bine – avem încredere în tine!

Mai este nevoie de tine în familia ASA de altădată, așa că îți dorim putere și însănătoșire! Însănătoșire grabnică, Gyuszi!”, a transmis László Bölöni.

„Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (1).jpg
„Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (1).jpg

„Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (1).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (2).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (3).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (4).jpg „Bölöni - legenda care ne leagă”, lansarea filmului documentar la Tg. Mureș FOTO Facebook Csibi Attila Zoltán (5).jpg
Cornel Cacovean: „Hajnal a recidivat. A suferit din nou un accident vascular, în urmă cu trei săptămâni”

Prezent la evenimentul de la Palatul Culturii din Târgu Mureș, Cornel Cacovean (77 de ani), fostul președinte al ASA Târgu Mureș, a declarat pentru GOLAZO.ro:

„După ce a fost externat și a făcut recuperare două luni, Hajnal a recidivat. El a suferit din nou un accident vascular, în urmă cu trei săptămâni.

A ieșit din spital acum zece zile și a ținut neapărat să fie prezent la premiera filmului lui Laci Bölöni. Medicii i-au recomandat să continue exercițiile de recuperare pentru a preîntâmpina alte atacuri cerebrale”.

Iuliu Hajnal Iuliu Hajnal
Iuliu Hajnal

LPF l-a ajutat pe Hajnal cu 20.000 de lei

Cacovean a mai precizat că Liga Profesionistă de Fotbal l-a sprijinit financiar pe Hajnal, cu 20.000 de lei, acordați în două tranșe, prin intervenția președintelui Gino Iorgulescu.

În 2013, LPF a creat un fond lunar de 8.333 de euro pentru ajutorarea foştilor fotbalişti aflaţi într-o situaţie financiară precară, suma fiind obţinută în urma reducerilor salariilor preşedintelui Gino Iorgulescu şi secretarului general Justin Ştefan.

Hajnal are pensie 2.300 de lei

Astăzi, Hajnal trăiește dintr-o pensie modestă de 2.300 de lei, dar privește cu mândrie la cariera sa.

„Noi aveam salarii de la întreprindere. Am fost angajatul Combinatului Chimic. Și-avem pe patru ore salariu de la Combinat.

Ca să ne plătească până la opt ore, restul era suportat de armată. Indemnizația de efort era de 200 de lei, prima de victorie, 50 de lei acasă și 100 de lei în deplasare.

Regret foarte mult că nu m-am dus la Steaua. Am avut oferte foarte serioase pe care le-am refuzat. Ofertă chiar de la ministrul apărării. Steaua m-a luat cu japca și-am zis nu! N-am vrut să plec”, a povestit Hajnal, în 2023, pentru gsp.ro.

  • Hajnal Gyula a fost unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului ASA Târgu Mureș, pentru care a jucat între 1969 și 1983, adunând 380 de meciuri și marcând 70 de goluri.
  • A îmbrăcat de 12 ori tricoul naționalei României, fiind considerat un simbol al fotbalului local și un model de devotament.
Iuliu Hajnal, în tricoul echipei ASA Târgu Mureș Iuliu Hajnal, în tricoul echipei ASA Târgu Mureș
Iuliu Hajnal, în tricoul echipei ASA Târgu Mureș

Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare"
Superliga
21.10
Superliga
21.10
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii: „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Citește mai mult
Noul stadion prinde contur Primarul dă detalii:  „E cea mai mare sumă adusă vreodată! Eu semnez convenția cu CNI pentru cofinanțare”
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€"
Superliga
21.10
Superliga
21.10
Dinamo, în deficit financiar Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Citește mai mult
Dinamo, în deficit financiar   Andrei Nicolescu, despre situația pe 2025: „Doar în play-off am fost pe minus cu 600.000€”
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Gimnastica
21.10
Gimnastica
21.10
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Citește mai mult
Vânează prima medalie după 10 ani Voinea s-a calificat în finalele de la bârnă și sol la Mondiale! Golgotă a prins și ea o finală, după ghinionul de la individual compus
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Europa League
21.10
Europa League
21.10
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
Citește mai mult
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB - Bologna  Fanii iau cu asalt Arena Națională pentru meciul campioanei din runda #3 din Europa League
09:00
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
09:05
Îi calcă pe urmele tatălui său Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
Îi calcă pe urmele tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez
23:55
„Dublă" Dennis Man în UCL! Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
„Dublă” Dennis Man în UCL!  Românul de la PSV a înscris de două ori cu Napoli + Interul lui Chivu are maximum de puncte
22:42
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul" pe bancă
Petrescu se întoarce la CFR! OFICIAL Mandorlini a fost demis! Varga a anunțat când revine „Bursucul” pe bancă
Mai multe știri de ultimă oră

„Își dorește să plece" Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute"
Campionate
21.10
Campionate
21.10
„Își dorește să plece” Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
Citește mai mult
„Își dorește să plece”  Apropiatul lui Edi Iordănescu, noi detalii despre situația acestuia la Legia: „O să mai discute”
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii" » Când va fi prezentat
Superliga
21.10
Superliga
21.10
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Citește mai mult
U Cluj are un nou antrenor Cristiano Bergodi s-a înțeles cu „șepcile roșii” » Când va fi prezentat
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Diverse
21.10
Diverse
21.10
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Citește mai mult
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat"
Diverse
21.10
Diverse
21.10
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”
Citește mai mult
Hajnal, în scaun cu rotile Întâlnire emoționantă între Ladislau Bölöni și fostul său coleg de la ASA Târgu Mureș » „A recidivat”

