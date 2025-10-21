Iuliu Hajnal (74 de ani) a ținut să fie prezent la premiera filmului „Bölöni - Legenda care ne leagă”, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Luni, 20 octombrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, s-a trăit un moment unic. Premiera în România a documentarului „Bölöni – Legenda care ne leagă” a fost mai mult decât o proiecție de film, a fost o întâlnire cu memoria, prietenia și respectul.

Iuliu Hajnal, în scaun cu rotile la lansarea filmului despre Bölöni

Într-o atmosferă plină de căldură, Ladislau Bölöni (73 de ani) a fost primit cu aplauze și emoții sincere din partea celor care l-au iubit și admirat de-a lungul anilor.

Loți Bölöni a trăit primul moment emoționant al serii încă de la intrarea în Sala de Concerte a Palatului Culturii din Târgu Mureș, acolo unde îl aștepta o sală arhiplină.

Fostul mare fotbalist al României s-a oprit câteva secunde în fața unui vechi prieten și coechipier: Iuliu „Gyuszi” Hajnal, fost jucător emblematic al ASA Târgu Mureș, aflat în scaun cu rotile după luni grele de recuperare.

Bölöni l-a îmbrățișat și l-a mângâiat cu palma pe obraz, iar privirile lor s-au întâlnit. Gestul a fost răsplătit cu aplauze puternice.

VIDEO cu momentul emoționant al întâlnirii dintre Loți Bölöni și Iuliu Hajnal

Iuliu Hajnal a suferit două atacuri cerebrale în 4 luni

În iulie, Iuliu Hajnal (74 de ani) a fost internat în stare gravă la Spitalul Județean din Târgu Mureș, după ce a suferit o hemoragie cerebrală.

Fostul internațional a petrecut săptămâni în Terapie Intensivă și apoi la secția de neurologie, unde a început un lung proces de recuperare. Hajnal a fost trei zile în comă.

După externare, Iuliu Hajnal a rămas cu pareză pe partea stângă și dificultăți de vorbire, fiind nevoit să se deplaseze în scaun cu rotile.

Laszlo Hajnal: „Tata nu mai vede, zărește doar umbre”

Fostul fotbalist a fost însoțit la eveniment de fiul său, László Hajnal, care a avut grijă ca tatăl său să poată participa la momentul special.

„Tata a vrut neapărat să fie prezent, chiar dacă îi este greu să se deplaseze. Loți îl vizitează pe tata de câte ori vine la Târgu Mureș.

Din păcate, tata nici nu mai vede, zărește doar umbre. Am fi vrut să-i facem transplant de retină la Barcelona, dar e greu din cauza problemelor pe care le are la inimă”, a mărturisit László Hajnal pentru GOLAZO.ro.

Iuliu Hajnal (dreapta) - captură video: Facebook/radiococo

Hajnal, susținut de Bölöni în momentele critice

Foștii colegi au fost alături de Iuliu Hajnal în momentele critice, iar László Bölöni i-a transmis un puternic mesaj de încurajare prin intermediul presei locale.

„Ai câștigat multe lupte pe teren, Gyuszi, așa că trebuie să o câștigi și pe aceasta! Te așteptăm sănătos înapoi, deci trebuie să te faci bine – avem încredere în tine!

Mai este nevoie de tine în familia ASA de altădată, așa că îți dorim putere și însănătoșire! Însănătoșire grabnică, Gyuszi!”, a transmis László Bölöni.

Cornel Cacovean: „Hajnal a recidivat. A suferit din nou un accident vascular, în urmă cu trei săptămâni”

Prezent la evenimentul de la Palatul Culturii din Târgu Mureș, Cornel Cacovean (77 de ani), fostul președinte al ASA Târgu Mureș, a declarat pentru GOLAZO.ro:

„După ce a fost externat și a făcut recuperare două luni, Hajnal a recidivat. El a suferit din nou un accident vascular, în urmă cu trei săptămâni.

A ieșit din spital acum zece zile și a ținut neapărat să fie prezent la premiera filmului lui Laci Bölöni. Medicii i-au recomandat să continue exercițiile de recuperare pentru a preîntâmpina alte atacuri cerebrale”.

Iuliu Hajnal

LPF l-a ajutat pe Hajnal cu 20.000 de lei

Cacovean a mai precizat că Liga Profesionistă de Fotbal l-a sprijinit financiar pe Hajnal, cu 20.000 de lei, acordați în două tranșe, prin intervenția președintelui Gino Iorgulescu.

În 2013, LPF a creat un fond lunar de 8.333 de euro pentru ajutorarea foştilor fotbalişti aflaţi într-o situaţie financiară precară, suma fiind obţinută în urma reducerilor salariilor preşedintelui Gino Iorgulescu şi secretarului general Justin Ştefan.

Hajnal are pensie 2.300 de lei

Astăzi, Hajnal trăiește dintr-o pensie modestă de 2.300 de lei, dar privește cu mândrie la cariera sa.

„Noi aveam salarii de la întreprindere. Am fost angajatul Combinatului Chimic. Și-avem pe patru ore salariu de la Combinat.

Ca să ne plătească până la opt ore, restul era suportat de armată. Indemnizația de efort era de 200 de lei, prima de victorie, 50 de lei acasă și 100 de lei în deplasare.

Regret foarte mult că nu m-am dus la Steaua. Am avut oferte foarte serioase pe care le-am refuzat. Ofertă chiar de la ministrul apărării. Steaua m-a luat cu japca și-am zis nu! N-am vrut să plec”, a povestit Hajnal, în 2023, pentru gsp.ro.

Hajnal Gyula a fost unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului ASA Târgu Mureș, pentru care a jucat între 1969 și 1983, adunând 380 de meciuri și marcând 70 de goluri.

A îmbrăcat de 12 ori tricoul naționalei României, fiind considerat un simbol al fotbalului local și un model de devotament.

Iuliu Hajnal, în tricoul echipei ASA Târgu Mureș

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport