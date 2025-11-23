Iuliu Mureșan, fără menajamente Președintele de la CFR Cluj, despre situația echipei și forma lui Louis Munteanu: „A fost foarte greșit gestionat”

Iuliu Mureșan (71 de ani) a venit cu mai multe dezvăluiri despre situația de la CFR Cluj.

În plus, oficialul ardelenilor a transmis clar că forma slabă a lui Louis Munteanu (22 de ani) este rezultatul deciziilor proaste luate la nivel de club.

Revenit în această vară ca președinte al CFR-ului, Mureșan vrea să repună echipa pe picioare, chiar dacă a subliniat multe nereguli care există în momentul de față.

Iuliu Mureșan: „Louis Munteanu a fost gestionat foarte greșit de către toată lumea”

Președintele clujenilor e convins că CFR a greșit, în vară, prin modul în care a fost gestionată situația lui Louis Munteanu.

„Da, într-adevăr, Louis Munteanu este pe aceeași linie a echipei, adică în scădere foarte mare. A fost foarte greșit gestionat de către toată lumea și de către club. Eu îmi asum ceea ce spun.

El trebuia să joace. Nu e voie, dacă ai de gând să vinzi un jucător, să nu joace două, trei etape, să nu se accidenteze.

Asta nu se poate. E imposibil să faci așa ceva. Nu e voie. S-a întâmplat și acest lucru. Sigur că și toate acele articole care apăreau, dar nu sunteți voi, presa, de vină. Că tot de la club au plecat.

El a fost dat așa peste cap, din multe puncte de vedere, dar și el este în revenire. E foarte pozitiv. Talentul lui e indiscutabil. Are o ușurință în execuție și în demarcare... Totul e ca mijlocașul să-i dea pase utile, că atunci el știe ce să facă cu mingea.

Ne-a lipsit foarte mult. Situația din clasament se datorează și scăderii mari de formă a lui Louis Munteanu. Pentru că dacă el ar fi dat măcar jumătate din golurile pe care le-a dat anul trecut, eram altfel în clasament. Sper să o facă de acum acolo”, a declarat Mureșan, la Digi Sport Matinal.

Iuliu Mureșan: „Nu ne mai gândim la play-off ”

Oficialul s-a resemnat în privința play-off-ului, iar singurul obiectiv real rămâne Cupa României.

„Echipa este într-o cădere foarte mare față de anii trecuți. Suntem pe un loc care nu ne onorează deloc. Eu sper că, începând din această seară, să creștem mult în joc, să obținem puncte și să creștem în clasament.

Nu ne mai gândim nici la play-off, pentru că e foarte greu. Putem să mai ajungem maxim pe locul șase, dar e foarte greu și asta și tot nu se oferă nimic locul șase, că nu ajungem pe podium. Singurul obiectiv care ne-ar putea aduce satisfacție rămâne Cupa României.

Când am venit la club, am constatat că ceea ce am știut și am bănuit înainte mi s-a confirmat. Deci, s-au făcut niște alegeri greșite, s-au vândut jucători, se vând jucătorii cei mai buni pentru că e sursa cea mai importantă de venit la club. Și în continuare suntem nevoiți să vindem jucători buni ca să ne asigurăm bugetul, să existăm”, a mai spus Mureșan.

Iuliu Mureșan: „Datorii sunt și vor mai fi”

Întrebat și despre situația datoriilor și a restanțelor de la CFR Cluj, Mureșan a răspuns:

„Am făcut rost de bani. Nu intru acum în amănunte să vă spun cum, dar am reușit să facem rost de toată suma și să achităm la termen.

Datorii mai sunt și vor mai fi. Dar încercăm să plătim înainte dacă putem. Se vor regla lucrurile, dar nu se pot regla într-o lună. Eu sunt de o lună la club. Nu e numai meritul meu, e și meritul meu parțial, dar e meritul tuturor.

Datorii sunt și le vom plăti pe toate, în sensul acesta spun. Și le vom plăti, dar toate la vremea lor. Am făcut o eșalonare, în termene de plată, care sunt urgente, care mai pot să suporte amânare, în sensul ăsta am vrut să răspund”.

