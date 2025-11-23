Yulia Lemeshchenko (42 de ani), fostă campioană a Ucrainei la powerlifting, a fost condamnată în Rusia la 19 ani de închisoare.

Halterofila a fost acuzată de trădare, sabotaj și pregătirea unui atac terorist.

Anchetatorii spun că, în octombrie 2024, sportiva a aruncat în aer stâlpii unei linii de înaltă tensiune lângă Sankt Petersburg, iar apoi l-a urmărit în Voronej pe un colonel rus implicat în bombardarea Harkovului.

Ea a fost reținută în ianuarie 2025, conform zona.media.

În declarația finală, Lemeshchenko a explicat că a ales să susțină Ucraina, deși nu s-a născut acolo, și a vorbit despre trăirile sale din timpul războiului.

„ Am spus deja că în orice război există confruntarea dintre două părți, iar fiecare parte își apără adevărul și dreptatea proprie . Eu am ales una dintre părți.

Nu sunt cetățeancă a țării pentru care am decis să lupt, dar cu toate acestea consider Ucraina casa mea. Iubesc această țară, iubesc infinit Harkovul.

Harkov are un district numit Saltiovka de Nord. Acolo locuiau aproximativ 500.000 de oameni. Acolo locuiau câțiva cunoscuți ai mei, coafeza mea. După bombardamentele rusești în acest cartier nu a rămas nicio clădire întreagă. Niciuna. Nu vorbesc doar de geamuri sparte, ci de scări de bloc prăbușite.

Lângă casa mea au avut loc explozii. La parter locuia vecina mea Ania cu fiul ei Nikita, în vârstă de patru ani. Un obuz a explodat chiar sub ferestrele lor, sub primul etaj. Apartamentul a fost complet distrus. Ce s-a întâmplat cu Ania și cu fiul ei nu știu nici acum, dacă sunt în viață sau nu”, a declarat sportiva.

În acest război mi-au murit prieteni, un văr de-ai mei, colegi. Războiul este îngrozitor. Nu puteam să stau deoparte. Oamenii implicați într-un război fie încearcă să lupte, fie fug. Fug poate din lașitate, din slăbiciune. Eu nu mă consider nici lașă, nici slabă. Am decis să lupt împotriva acestui lucru. Yulia Lemeshchenko, fostă campioană la powerlifting

În instanță, sportiva a afirmat că scopul său a fost „să fie utilă Ucrainei” și că acțiunile ei nu au vizat victime civile.

„Poate că prin ceea ce spun acum îmi agravez situația, dar onoarea și conștiința mea sunt mai importante pentru mine. Am făcut ceea ce am considerat necesar în limitele puterilor mele.

Să regret, să mă căiesc, poate o voi face pe patul de moarte, dar deocamdată lucrurile stau așa cum sunt. Nu mai am nimic de adăugat ”, a mai spus sportiva.

Care este povestea sportivei din Rusia, care a ajutat Ucraina în război

Lemeshchenko s-a mutat în 2014 din Voronej la Harkov cu soțul și fiul ei. Acolo a început să practice powerlifting și în 2021 a devenit campioană a Ucrainei la categoria 57 kg.

După începutul invaziei ruse, a plecat o perioadă în Germania, dar s-a întors în 2023, iar în 2024 a făcut la Kiev cursuri de tragere, pilotare de drone și fabricare de explozibili, după ce a explodat un proiectil la fereastra sa.

În august 2024, Lemeshchenko a ajuns la Voronej după un drum prin Odesa, Chișinău și Tbilisi și a luat legătura cu LSR (Legiunea Libertatea Rusiei - formațiune militară anti-Kremlin, formată în principal din cetățeni ruși care luptă de partea Ucrainei împotriva armatei ruse).

A primit bani pentru acte de sabotaj și a fabricat aproximativ 10 kg de explozibil, pentru care a primit 15.000 de dolari și aproximativ 350.000 de ruble (aproape 4.450 de dolari).

În octombrie, a aruncat în aer stâlpii unei linii electrice lângă Sankt Petersburg, iar pentru asta a primit o nouă plată, în valoare de 300.000 de ruble (3.800 de dolari).

În noiembrie, i s-a cerut să-l găsească în Voronej pe colonelul Alexei Loboda, acuzat de atacuri asupra Harkovului, iar instanța a întrebat-o apoi de ce l-a urmărit.

„Îmi apăram casa”, a spus Lemeshchenko.

„Dar Staryi Oskol nu este casa dumneavoastră?”

„Casa mea este Harkov!”

Judecătorul a întrebat-o de ce a ales metode atât de radicale în loc să ajute, de exemplu, ca infirmieră.

Pot răspunde doar cu o întrebare retorică: de ce recurge Rusia la metode violente și distruge orașele Ucrainei? A început războiul, înțelegeți? Yulia Lemeshchenko, fostă campioană la powerlifting

Când judecătorul i-a spus că prin explozia liniilor electrice a lăsat spitale fără curent, Lemeshchenko a răspuns că ținta ei era o fabrică de drone.

Ea a adăugat că și la Harkov ea și fiul ei stăteau des fără curent din cauza bombardamentelor și a spus că îi pare rău dacă oameni din Sankt Petersburg au avut de suferit.

Lemeshchenko a mai declarat că, în timpul anchetei, a fost amenințată și agresată de ofițeri FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei), dar a susținut mereu că a spus adevărul.

