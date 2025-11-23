Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”

Justin Ștefan, secretarul general al LPF, și Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, s-au arătat deschiși ca etapa din Liga 1 dinaintea barajului pentru CM 2026, Turcia – România să fie amânată.

Turcia - România se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00. Câștigătoarea duelului va da peste învingătoarea partidei Slovacia - Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, anunța după tragerea la sorți că și-ar dori ca Federația Turcă să amâne etapa de dinaintea barajului.

Tocmai pentru ca acesta să aibă mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea partidei cu România.

Justin Ștefan: „Selecționerul va analiza și va vedea dacă are nevoie de o eventuală amânare”

Secretarul general al LPF a fost întrebat dacă acest lucru se va aplica și cu etapa din Liga 1 premergătoare barajului.

Acesta susține că nu are nicio problemă cu acest lucru, însă subliniază că acest lucru se poate întâmpla doar în urma unei cereri deschise a lui Mircea Lucescu către FRF.

În plus, Justin Ștefan susține că stagiunea din România s-ar putea prelungi cu o săptămână, în cazul în care nu există date disponibile pentru meciurile care ar urma să fie amânate.

„În măsura în care Federația și echipa tehnică ne vor înainta o asemenea solicitare, o vom analiza. Cu siguranță că, în măsura în care vor vrea să se amâne o etapă, cred că și noi, și televiziunile, vom lua în considerare chestiunea aceasta și vom încerca să găsim soluții de reprogramare.

Acum, trebuie văzut dacă există aceste soluții de reprogramare.

O să vedem la momentul respectiv. În momentul de față, nu avem o solicitare oficială, dar, având în vedere experiența din trecut, e posibil ca cei care conduc zona tehnică a echipei naționale și selecționerul să-și dorească această chestiune. Bineînțeles că vom căuta soluții împreună cu televiziunile.

Presupun că selecționerul va analiza și va vedea dacă are nevoie de o eventuală amânare, pentru a avea jucătorii disponibili mai devreme, că până la urmă acesta este obiectivul.

În măsura în care va exista o astfel de solicitare, vom analiza împreună cu reprezentanții televiziunilor ce variante de reprogramare avem.

Dacă nu vor fi ferestre disponibile, o să vedem dacă putem să mai ne întindem un pic cu finalizarea campionatului.

Clar că va trebui să analizăm împreună și cu Federația această chestiune, că mai sunt și date de Cupa României, care sunt datele lor. Deci, o să fie un dialog în trei”, a declarat Justin Ștefan, potrivit prosport.ro.

Orlando Nicoară: „Decizia e la FRF și LPF”

Directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, nu are nimic împotrivă ca etapa să fie amânată, având în vedere că este vorba despre o partidă extrem de importantă pentru fotbalul românesc.

„Nu trebuie să ne gândim noi la asta, pentru că este o decizie pe care o poate lua Federația împreună cu Liga Profesionistă de Fotbal.

Dacă cele două instituții se pun de acord și decid acest lucru și se găsesc date pentru a juca etapa respectivă, evident că noi nu putem să nu fim de acord.

Decizia e la FRF și LPF. Nouă doar ar trebui să ne comunice când anume se va juca etapa respectivă. Noi am fost de acord și cu amânarea meciurilor echipelor din cupele europene.

Până la urmă, e vorba de o calificare pentru fotbalul românesc. Nu putem noi să ne împotrivim”, a declarat Orlando Nicoară pentru sursa citată.

În acest moment, nu se știe ce meciuri ar putea fi amânate, deoarece sezonul regulat din Liga 1 urmează să se termine la începutul lunii martie, iar play-off-ul ar urma să înceapă în perioada 14 - 15 martie.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

