„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei

FCSB - Petrolul 1-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat jocul campioanei.

Fostul internațional consideră că Ștefan Târnovanu putea salva golul marcat de Robert Sălceanu.

FCSB a făcut un nou pas greșit în duelul cu Petrolul și rămâne la 4 puncte distanță de ultimul loc de play-off, ocupat momentan de Farul.

FCSB - Petrolul 1-1 . Ilie Dumitrescu: „ Le-a lipsit luciditatea”

Pe lângă Târnovanu, despre care crede că putea interveni altfel la supergolul lui Sălceanu, fostul atacant e de părere că FCSB n-a gestionat limpede situațiile pe care le-a avut.

„FCSB a avut momente foarte bune de joc. Stoian a mai avut una singur cu portarul. Cred că la șutul ăla (n.r. al lui Robert Sălceanu) putea să facă mai mult și Târnovanu. La valoarea lui putea să scoată.

Thiam a intrat bine. Le-a lipsit luciditatea și modul cum au interpretat fazele. Au fost situații. Pe final a fost o oarecare încărcătură”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Pentru formația lui Charalambous urmează un nou duel european, joi, de la 22:00, cu Steaua Roșie, la Belgrad, iar în Liga 1 se deplasează pe terenul Farului, duminică, de la 20:30.

VIDEO. Golul marcat de Sălceanu în FCSB - Petrolul 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport