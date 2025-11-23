„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei

- FCSB - Petrolul 1-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat jocul campioanei.
- Fostul internațional consideră că Ștefan Târnovanu putea salva golul marcat de Robert Sălceanu.
FCSB a făcut un nou pas greșit în duelul cu Petrolul și rămâne la 4 puncte distanță de ultimul loc de play-off, ocupat momentan de Farul.
FCSB - Petrolul 1-1. Ilie Dumitrescu: „Le-a lipsit luciditatea”
Pe lângă Târnovanu, despre care crede că putea interveni altfel la supergolul lui Sălceanu, fostul atacant e de părere că FCSB n-a gestionat limpede situațiile pe care le-a avut.
„FCSB a avut momente foarte bune de joc. Stoian a mai avut una singur cu portarul. Cred că la șutul ăla (n.r. al lui Robert Sălceanu) putea să facă mai mult și Târnovanu. La valoarea lui putea să scoată.
Thiam a intrat bine. Le-a lipsit luciditatea și modul cum au interpretat fazele. Au fost situații. Pe final a fost o oarecare încărcătură”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.
Pentru formația lui Charalambous urmează un nou duel european, joi, de la 22:00, cu Steaua Roșie, la Belgrad, iar în Liga 1 se deplasează pe terenul Farului, duminică, de la 20:30.