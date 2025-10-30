Gata să-l vândă pe Munteanu Iuliu Mureșan a dezvăluit strategia de transferuri de la CFR Cluj: „Poate pleca la FCSB” » Pe ce sumă?
Louis Munteanu. Foto: Imago
Gata să-l vândă pe Munteanu Iuliu Mureșan a dezvăluit strategia de transferuri de la CFR Cluj: „Poate pleca la FCSB" » Pe ce sumă?

Ionuț Cojocaru
Publicat: 30.10.2025, ora 16:44
Actualizat: 31.10.2025, ora 09:30
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clubului CFR Cluj, a vorbit despre strategia clujenilor după numirea noului tehnician, Daniel Pancu (48 de ani).

Vicecampioana din sezonul trecut ocupă locul 13 în Superliga, cu 13 puncte acumulate, iar echipa încearcă să redreseze parcursul negativ din acest sezon.

Iuliu Mureșan: „Louis Munteanu poate pleca și la FCSB”

„Aici, unde stăm noi, e și Rapidul, în cantonament. Cinci-șase jucători de la CFR joacă titulari: toată apărarea, plus Bolgado, Keita, închizătorul și Petrila, care sunt cedați de CFR Rapidului.

Înseamnă că jucătorii au fost aleși bine, clubul a făcut profit de pe urma lor și a asigurat bugetul. Această politică o să o avem și de acum înainte. Și avem jucători interesanți care pot fi vânduți la iarnă.

Pentru Louis Munteanu au fost discuții și era foarte aproape să fie transferat, fiind un jucător valoros. Noi am dat cel mai bun număr nouă din campionat, pe Bîrligea, la FCSB.

Louis nu e număr nouă, e un jucător creativ și se demarcă cu ușurință. Sigur că a intrat în atenția multor cluburi de afară, iar multe dintre acestea îl urmăresc”, a declarat Iuliu Mureșan, la Digi Sport.

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, dezvăluit că vrea să ofere 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Iuliu Mureșan susține că jucătorul ar putea fi cedat oricărei echipe oferă o sumă „corespunzătoare”.

Toată lumea e interesată de jucători buni, deci nu e nicio problemă. Sigur că poate pleca și la FCSB, pe o sumă corespunzătoare pleacă la orice echipă. Nu avem politica de a nu da la echipele concurente. Iuliu Mureșan

Louis Munteanu este cotat la 5 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

În sezonul 2024-2025, acesta a înscris 25 de goluri în 42 de meciuri jucate.

Atacantul nu se ridică la nivelul așteptărilor și în acest sezon, în care a marcat doar două goluri în cele 14 meciuri jucate.

Iuliu Mureșan: „Nu are nimeni salariu de un milion”

Președintele CFR-ului afirmă că jucătorii vedetă, Slimani Marcus Coco și Zouma, au salarii sub 500.000 de euro.

„Cu salariile nu e așa cum s-a spus. Nu are nimeni salariu de un milion, nici de 500.000 la CFR.

Slimani a venit pe o sumă mai mică decât mulți jucători români, pentru că îl interesa să reintre în formă, să joace la națională și e un jucător foarte serios, de mare caracter.”

Mureșan a explicat și motivul pentru care fotbaliștii aduși, cu experiență în cele mai puternice campionate, nu evoluează la nivelul așteptat.

Au revenit nepregătiți toți după ce n-au jucat câteva luni și unii după accidentări grave. Coco a jucat, era cel mai bine fizic dintre toți cei care au venit, și s-a accidentat. Nu e grav, după meciul cu Dinamo va putea să revină. Slimani e în creștere, e un exemplu pentru ceilalți jucători. Cu Zouma mai avem niște probleme, ca urmare a nepregătirii și a unei accidentări serioase pe care a avut-o. Încercăm să-l punem pe picioare și pe el. Iuliu Mureșan

