„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!” +16 foto
Sorin Cârțu FOTO: Sport Pictures
„O ținem așa tot timpul?” Sorin Cârțu a răspuns tranșant despre demisia lui Rădoi: „Nu există!”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 15:59
  • Sorin Cârțu (69 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a vorbit despre discuțiile legate de plecarea lui Mirel Rădoi (44 de ani) de la echipă.

După perioada grea traversată de Universitatea Craiova în ultimele meciuri, Rădoi ar fi luat în calcul posibilitatea de a părăsi echipa.

Sorin Cârțu, despre posibilitatea ca Mirel Rădoi să plece de la U Craiova: „O ținem așa tot timpul?”

Sorin Cârțu a declarat că nu există posibilitatea ca Mirel Rădoi să părăsească formația olteană.

„Ce tensiune? Tu l-ai auzit pe domnul Rotaru, pe cineva dintre acționari că vor să-l demită pe Rădoi, sau că Rădoi vrea să-și dea demisia? Vrea să se mențină un aer trepidant. Nu există!

Atâta timp cât s-a pronunțat domnul Rotaru, care este autorizat. Când e vorba de demisie, iei hârtia și scrii. Eu nu am auzit. Bine, am fost și plecat. Am fost la Real cu Barca.

Universitatea Craiova a fost periculoasă de la început. Au fost «tălpi» cu anumiți arbitri. E clar că, atât timp cât nu este un adevăr, este ceva. Dar o ținem așa tot timpul? Eu nu am purtat nicio discuție cu el”, a declarat Sorin Cârțu, citat de fanatik.ro.

Mirel Rădoi: „Sunt sigur de poziția mea”

La finalul meciul cu Sănătatea Cluj, scor 4-1 pentru Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a vorbit despre posibila sa plecare și a infirmat că și-ar fi dorit să părăsească echipa.

„Dacă de fiecare dată sunt aici, în fața dumneavoastră, înseamnă că sunt sigur de poziția mea. Toți, indiferent că vorbim aici de acționari sau de restul oamenilor din club, am ajuns la o concluzie.

Dacă uneia dintre părți nu îi convine ceva, avem puterea de a ne spune față-n față, iar asta nu aduce decât claritate pentru toată lumea. Eu simt sprijin absolut.

Când lucrurile nu vor mai merge iar dânșii vor considera că e cazul să se schimbe ceva, atunci lucrurile pot fi simple de ambele părți”, a declarat Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Sorin Cartu
