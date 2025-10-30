Serena, acuzată de vrăjitorie Williams, dezvăluiri despre cel mai nebunesc zvon apărut în timpul carierei sale: „Practicam magia neagră!”

- Fosta jucătoare de tenis Serena Williams (44 de ani) a vorbit în cadrul podcastului „Stockton Street” despre zvonurile apărute despre ea în timpul carierei.
Podcastul „Stockton Street” este produs de fosta jucătoare de tenis împreună cu Venus Williams. Serena a discutat despre întâmplările din carieră alături de sora ei și artista Ciara, câștigătoare a premiului Grammy.
Serena Williams: „Susținea că practicam magia neagră pentru a o învinge”
Serena Williams a dezvăluit că, în perioada în care juca, a apărut la un moment dat zvonul că americanca ar fi practicat vrăjitoria. Motivul? A învins, în mod repetat, o adversară.
„Cel mai nebunesc lucru pe care l-am auzit vreodată despre mine a fost că practicam vrăjitoria, magia neagră, pentru că învingeam o fată de multe ori. Ea susținea că practicam magia neagră pentru a o învinge”, a declarat Serena Williams, potrivit dailymail.co.uk.
Venus Williams, sora Serenei, a completat mai apoi pe un ton glumeț: „Din câte am înțeles, cineva din echipa adversarei a consultat un vrăjitor pentru a o învinge (n.r. - pe Serena)”.
Mai multe jucătoare de tenis nu au reușit niciodată să o învingă pe Serena Williams. Agnieszka Radwanska a pierdut toate cele 10 întâlniri cu americanca, iar sora ei, Urszula, a pierdut cele cinci meciuri cu Serena.
Madison Keys nu a reușit nici ea să câștige niciunul dintre cele trei meciuri împotriva Serenei.
În ciuda faptului că Venus este cu un an mai în vârstă decât Serena, aceasta încă joacă. Ultimul ei meci s-a încheiat cu o înfrângere, în august, în fața Karolinei Muchova, scor 3-6, 6-2, 1-6, în primul tur de la US Open.
Serena Williams s-a retras în septembrie 2022, la 27 de ani după ce a devenit profesionistă și la 25 de ani după ce a câștigat primul său titlu important.