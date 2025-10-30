Serena, acuzată de vrăjitorie Williams, dezvăluiri despre cel mai nebunesc zvon apărut în timpul carierei sale: „Practicam magia neagră!”

Fosta jucătoare de tenis Serena Williams (44 de ani) a vorbit în cadrul podcastului „Stockton Street” despre zvonurile apărute despre ea în timpul carierei.

Podcastul „Stockton Street” este produs de fosta jucătoare de tenis împreună cu Venus Williams. Serena a discutat despre întâmplările din carieră alături de sora ei și artista Ciara, câștigătoare a premiului Grammy.

Serena Williams: „Susținea că practicam magia neagră pentru a o învinge”

Serena Williams a dezvăluit că, în perioada în care juca, a apărut la un moment dat zvonul că americanca ar fi practicat vrăjitoria. Motivul? A învins, în mod repetat, o adversară.

„Cel mai nebunesc lucru pe care l-am auzit vreodată despre mine a fost că practicam vrăjitoria, magia neagră, pentru că învingeam o fată de multe ori. Ea susținea că practicam magia neagră pentru a o învinge”, a declarat Serena Williams, potrivit dailymail.co.uk.

Venus Williams, sora Serenei, a completat mai apoi pe un ton glumeț: „Din câte am înțeles, cineva din echipa adversarei a consultat un vrăjitor pentru a o învinge (n.r. - pe Serena)”.

Mai multe jucătoare de tenis nu au reușit niciodată să o învingă pe Serena Williams. Agnieszka Radwanska a pierdut toate cele 10 întâlniri cu americanca, iar sora ei, Urszula, a pierdut cele cinci meciuri cu Serena.

Madison Keys nu a reușit nici ea să câștige niciunul dintre cele trei meciuri împotriva Serenei.

23 de titluri de Grand Slam a cucerit Serena Williams în carieră

În ciuda faptului că Venus este cu un an mai în vârstă decât Serena, aceasta încă joacă. Ultimul ei meci s-a încheiat cu o înfrângere, în august, în fața Karolinei Muchova, scor 3-6, 6-2, 1-6, în primul tur de la US Open.

Serena Williams s-a retras în septembrie 2022, la 27 de ani după ce a devenit profesionistă și la 25 de ani după ce a câștigat primul său titlu important.

