Enervați de Chivu PSV, replică acidă după ce Inter a forțat transferul lui Perisic: „Așa se întâmplă în zilele noastre”

Marcel Brands, directorul sportiv lui PSV Eindhoven, a vorbit despre interesul Interului pentru Ivan Perisic (36 de ani) la Inter Milano.

La 36 de ani, Perisic era dorit de formația antrenată de Cristi Chivu, unde mai evoluase între 2015 și 2022.

PSV a decis viitorul lui Ivan Perisic: „Așa se întâmplă în zilele noastre”

Extrema croată a impresionat în ultimele sezoane la PSV și era dorit de Chivu. Olandezii susțin însă că Perisic nu va pleca și i-au acuzat pe italieni că au discutat cu jucătorul fără acordul clubului.

„S-a scris mult despre asta, dar nu am auzit niciodată nimic.

Am vorbit cu Perisic despre asta. Se pare că a fost abordat. Așa se întâmplă în zilele noastre, se pare. Dar el rămâne” , a spus Marcel Brands, potrivit voetablprimeur.nl.

Perisic și-a prelungit anul trecut contractul cu PSV, iar noua înțelegere va expira în vara lui 2027. Olandezii nu sunt dispuși să renunțe la croat fără să obțină câteva milioane de euro. Inter nu e însă dispusă să plătească o sumă mare.

5 goluri și 10 pase decisive are Perisic în 28 de meciuri oficiale disputate în acest sezon pentru PSV

Ivan Perisic ar vrea să semneze cu Inter

Presa din Italia a scris și ea despre discuțiile dintre Inter și Perisic, care și-ar fi dat acordul pentru revenirea pe „Giuseppe Meazza” dacă Inter ajunge la un acord cu PSV, conform gazzetta.it.

În perioada petrecută la Inter, Perisic a jucat 254 de meciuri, reușind să înscrie 55 de goluri și să ofere 50 de pase decisive.

Mai mult, croatul a câștigat și trei trofee alături de Inter: un titlu în Serie A (2021), o Cupă a Italiei (2022) și Supercupa Italiei (2022).

De-a lungul carierei, Ivan Perisic a mai evoluat pentru granzii din Bundesliga, Bayern Munchen și Borussia Dortmund.

Alături de bavarezi, a cucerit un trofeu al Ligii Campionilor, în sezonul 2019-2020.

