„Astăzi am avut o nouă discuție" Răzvan Burleanu, ultimele detalii despre Mircea Lucescu și barajul pentru CM 2026: „Asta e prioritatea noastră"

Publicat: 09.02.2026, ora 17:18
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a oferit cele mai noi detalii în legătură cu starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Mircea Lucescu a ajuns, din nou, la spital, în urmă cu o săptămână și a fost nevoit să rămână internat la Spitalul Universitar din București toată săptămâna.

Lucescu are în plan să plece în Belgia și Italia, pentru o a doua părere despre boala cu care se confruntă. Verdictul medicilor străini va fi decisiv pentru viitorul său pe banca naționalei României.

Răzvan Burleanu, detalii despre starea selecționerului României: „Lucescu se simțea foarte bine”

Astăzi am avut din nou o discuție cu domnul Lucescu, înainte de a fi externat. Situația lui medicală nu s-a schimbat față de vineri, suntem în continuare în același scenariu.

Domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru o a doua opinie medicală, astfel încât, până în 20 februarie, să putem lua o decizie în ceea ce privește posibilitatea domnului Lucescu de a continua să stea pe banca tehnică a echipei naționale pentru meciurile din luna martie.

Nu pot să dau multe detalii, dar ce pot să spun este că domnul Lucescu se simțea foarte bine astăzi. Însă, în continuare, ținând cont de vârsta lui și de toată această experiență medicală neplăcută prin care a fost nevoit să treacă și, totodată, pentru a se simți mult mai încrezător, are nevoie să apeleze la o a doua opinie medicală”, a spus Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

România - San Marino, meci
Întrebat ce crede despre declarația lui Lucescu că ar renunța la națională în favoarea lui Hagi, Burleanu a răspuns:

„Am agreat împreună că, până pe 20 februarie, să putem lua o decizie fermă și să prioritizăm starea de sănătate a domnului Lucescu și să putem fi siguri că avem un selecționer care e în condiții optime pentru a pregăti aceste meciuri extrem de importante pentru naționala României.

Toți selecționerii cu care am lucrat la nivelul FRF știu foarte bine că niciodată nu am discutat cu un alt selecționer atât timp cât selecționerul în exercițiu era în mandatul său pentru a-și îndeplini obiectivele.

La fel stau lucrurile și în momentul de față, nu a existat nicio discuție între mine sau un posibil înlocuitor al domnului Lucescu. Toate aceste lucruri le vom face după 20 februarie, dacă starea medicală a domnului Lucescu nu îi va permite să stea pe banca tehnică.

Prioritatea noastră ca Federație este starea de sănătate a domnului Lucescu, fiindcă meciurile de echipă națională sunt total diferite de meciurile echipelor de club, la nivel de stres, de tensiune. Și el, și noi vrem să fim siguri că nu vom avea surprize neplăcute”, a spus Răzvan Burleanu.

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Cele trei meciuri s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

