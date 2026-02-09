Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă”

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.

Președintele FRF a explicat că la Mogoșoaia se construiește un centru pentru VAR, iar dacă totul decurge conform planului, sistemul va fi utilizat și în Liga 2.

Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul VAR în Liga 2

„Am fost implicat în acest grup de lucru care s-a format la nivelul FRF, CCA (Comisia Centrală a Arbitrilor) și eAD, ca deținător de drepturi TV, pe această inițiativă de a amenaja un hub pentru VAR-ul din Superliga.

Construcția va avea loc la Mogoșoaia, suntem în linie dreaptă. La final de martie, început de aprilie vom termina construcția de la Mogoșoaia, unde va avea loc acest hub.

Echipamentele, după ce ne vom finaliza procedura de identificare a partenerului, ar trebui să ajungă în luna aprilie-mai la București. Dacă implementarea va funcționa perfect, ceea ce ne dorim este ca, din 2027, să putem să extindem implementarea inclusiv pe meciuri din Liga 2.

În primă fază lucrăm cu această țintă de play-off, urmând să o putem extinde pe tot sistemul competițional”, a spus Burleanu, în cadrul conferinței de presă.

Ce este sistemul VAR

VAR, sau Video Assistant Referee (Arbitru Asistent Video), este un sistem introdus în fotbal pentru a ajuta arbitrii să ia decizii corecte în situații importante, care ar putea influența rezultatul meciului.

VAR permite arbitrului principal să revadă anumite faze pe un ecran situat la marginea terenului atunci când există suspiciuni de greșeli. Aceste revizuiri sunt folosite doar pentru decizii esențiale, cum ar fi:

Goluri (posibil ofsaid, fault anterior)

Lovituri de pedeapsă

Cartonașe roșii directe

Identitatea jucătorului sancționat

Sistemul a fost testat în mai multe competiții importante și a fost oficializat în Legile Jocului de către IFAB în 2018. În același an, VAR a fost folosit pentru prima dată la Cupa Mondială din Rusia, conform frf.ro.

Meciurile din Liga 2 se vor relua pe 19 februarie, etapa #18 debutând cu partida FC Voluntari - Steaua.

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul 17 43 2 Sepsi Sf. Gheorghe 17 36 3 FC Bihor 17 35 4 FC ASA Tg. Mureș 17 33 5 FC Voluntari 17 33 6 CSM Reșița 17 32 7 Chindia Târgoviște 17 30 8 Steaua București 17 30 9 Metalul Buzău 17 29 10 Poli Iași 17 25 11 Concordia Chiajna 17 24 12 CS Afumați 17 24 13 FC Bacău 17 23 14 CSM Slatina 17 22 15 Ceahlăul P. Neamț 17 18 16 CSC 1599 Șelimbăr 17 16 17 Gloria Bistrița 17 16 18 CSC Dumbrăvița 17 15 19 CS Din. București 17 12 20 CSM Olimpia Satu Mare 17 10 21 Câmpulung 17 9 22 Tunari 17 8

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport