Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă”
Răzvan Burleanu. Foto: Vlad Nedelea / GOLAZO.ro
Liga 2

Când apare VAR în Liga 2 Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul: „Aceasta este prima țintă”

Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 09.02.2026, ora 16:54
Actualizat: 09.02.2026, ora 16:54
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a dezvăluit când ar putea fi introdus sistemul VAR în Liga 2.

Președintele FRF a explicat că la Mogoșoaia se construiește un centru pentru VAR, iar dacă totul decurge conform planului, sistemul va fi utilizat și în Liga 2.

Răzvan Burleanu a anunțat când ar putea fi implementat sistemul VAR în Liga 2

„Am fost implicat în acest grup de lucru care s-a format la nivelul FRF, CCA (Comisia Centrală a Arbitrilor) și eAD, ca deținător de drepturi TV, pe această inițiativă de a amenaja un hub pentru VAR-ul din Superliga.

Construcția va avea loc la Mogoșoaia, suntem în linie dreaptă. La final de martie, început de aprilie vom termina construcția de la Mogoșoaia, unde va avea loc acest hub.

Echipamentele, după ce ne vom finaliza procedura de identificare a partenerului, ar trebui să ajungă în luna aprilie-mai la București. Dacă implementarea va funcționa perfect, ceea ce ne dorim este ca, din 2027, să putem să extindem implementarea inclusiv pe meciuri din Liga 2.

În primă fază lucrăm cu această țintă de play-off, urmând să o putem extinde pe tot sistemul competițional”, a spus Burleanu, în cadrul conferinței de presă.

Ce este sistemul VAR

VAR, sau Video Assistant Referee (Arbitru Asistent Video), este un sistem introdus în fotbal pentru a ajuta arbitrii să ia decizii corecte în situații importante, care ar putea influența rezultatul meciului.

VAR permite arbitrului principal să revadă anumite faze pe un ecran situat la marginea terenului atunci când există suspiciuni de greșeli. Aceste revizuiri sunt folosite doar pentru decizii esențiale, cum ar fi:

  • Goluri (posibil ofsaid, fault anterior)
  • Lovituri de pedeapsă
  • Cartonașe roșii directe
  • Identitatea jucătorului sancționat

Sistemul a fost testat în mai multe competiții importante și a fost oficializat în Legile Jocului de către IFAB în 2018. În același an, VAR a fost folosit pentru prima dată la Cupa Mondială din Rusia, conform frf.ro.

Meciurile din Liga 2 se vor relua pe 19 februarie, etapa #18 debutând cu partida FC Voluntari - Steaua.

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1743
2Sepsi Sf. Gheorghe1736
3FC Bihor1735
4FC ASA Tg. Mureș1733
5FC Voluntari1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua București1730
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC 1599 Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Din. București1712
20CSM Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

FRF liga 2 razvan burleanu var
