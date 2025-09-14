„Vin după tine idiotule!” Fostul patron de club amenință un jucător legendar pentru analiza de la TV
Alan Sugar (78 de ani), fostul patron al lui Tottenham, l-a amenințat pe Jamie Redknapp (52 de ani, foto), legenda lui Liverpool și analist Sky Sports. Foto: Imago
Campionate

„Vin după tine idiotule!” Fostul patron de club amenință un jucător legendar pentru analiza de la TV

alt-text Publicat: 14.09.2025, ora 19:27
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 19:27
  • Alan Sugar (78 de ani), fostul patron al lui Tottenham, l-a amenințat pe Jamie Redknapp (52 de ani), legenda lui Liverpool și analist Sky Sports.

Situație bizară în Anglia, unde Jamie Redknapp e amenințat cu tribunalul pentru comentariile făcute la Sky Sports.

În timpul emisiunii speciale de sâmbătă, înainte de duelul dintre West Ham și Tottenham (0-3), Redknapp a vorbit despre demisia lui Daniel Levy, președintele formației lui Radu Drăgușin.

Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă”
Citește și
Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă”
Citește mai mult
Florentin Petre vrea în locul lui Kopic „Secundul” lui Dinamo a dezvăluit ce îi lipsește pentru a deveni antrenor principal: „Am o singură problemă”

Jamie Redknapp, amenințat pentru analiza de la TV: „Vin după tine idiotule!”

„Au câștigat primul trofeu după 17 ani (n.r. - Europa League), dar antrenorul și președintele au plecat în decurs de 6 luni.

Un singur lucru vreau să spun. Eu l-am criticat pe Daniel Levy, erau niște lucruri pe care le-a făcut care nu mi-au plăcut, dar, când vorbim de baza de antrenament, de condiții, de infrastructură, pentru că au unul dintre cele mai moderne stadioane din lume, el a făcut o treabă bună.

Dacă te gândești la cum a lăsat Alan Sugar clubul, atunci era un dezastru complet. Acum, Daniel Levy îl lasă într-o situație foarte bună și oamenii care sunt acum la conducere pot avea încredere că îl pot duce mai departe”, spus Redknapp.

Jamie Redknapp este unul dintre simbolurile lui Liverpool, pentru care a evoluat între 1991 și 2002, reușind să câștige Cupa Ligii, Supercupa, Cupa UEFA și Supercupa Europei. Fostul mijlocaș a evoluat și pentru Tottenham până în 2005.

Cuvintele sale l-au enervat însă pe Alan Sugar, fostul acționar și președinte al londonezilor, care a reacționat dur pe contul său de Twitter:

„Jamie Redknapp este un idiot. Spune numai tâmpenii. A spus că atunci când Daniel Levy a preluat-o pe Spurs, Alan Sugar a lăsat un dezastru în urmă. El și Sky vor fi contactați luni de avocații mei”.

Ulterior a revenit cu un nou mesaj în care l-a menționat pe fostul jucător al lui Liverpool: „Vin după tine, idiotule!”.

Cine e Alan Sugar

Alan Sugar a condus-o pe Tottenham între 1991 și 2001, însă rezultatele echipei au fost foarte slabe. A câștigat un singur trofeu, Cupa Ligii în 1999, și nu a terminat niciodată mai sus de locul 7. În perioada lui, pentru londonezi au evoluat jucători ca Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, Teddy Sheringham sau Jurgen Klinsmann.

Cu ultimii doi a și avut conflicte de la distanță. Shreringham a dezvăluit în autobiografia sa că Sugar a fost motivul pentru care a plecat de la Spurs în 1997. Ar fi fost acuzat că s-a dat lovit atunci când a lipsit o bună perioadă de timp din cauza accidentărilor.

Sugar s-a contrat și cu Klinsmann, care, după ce Tottenham a ratat calificarea în cupele europene, în 1995, a cerut să fie lăsat să plece la Bayern Munchen.

Ulterior, omul de afaceri a apărut la TV cu tricoul lui Klinsmann, despre care a spus că „nu e bun nici măcar să-ți speli mașina cu el”.

Neamțul a replicat: „Vorbește doar despre bani. Nu vorbește niciodată despre fotbal. E un mare semn de întrebare atunci când vorbim dacă Sugar chiar iubește clubul și fotbalul. Întrebarea e: ce iubește mai mult, afacerea sau fotbalul?”.

Dumitrescu spunea în trecut că a primit de la Sugar un BMW 735 cadou după ce a semnat cu Tottenham.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller  a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul
Campionate
16:19
Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul
Citește mai mult
Hat-trick chiar de ziua lui! VIDEO. Thomas Muller  a făcut spectacol în MLS. Echipa lui și-a zdrobit adversarul
Scandal uriaș în Franța Fostul președinte al unui club mare din Ligue 1, acuzat că a hărțuit sexual angajatele din club » Ce fapte sinistre ar fi comis
Campionate
15:09
Scandal uriaș în Franța Fostul președinte al unui club mare din Ligue 1, acuzat că a hărțuit sexual angajatele din club » Ce fapte sinistre ar fi comis
Citește mai mult
Scandal uriaș în Franța Fostul președinte al unui club mare din Ligue 1, acuzat că a hărțuit sexual angajatele din club » Ce fapte sinistre ar fi comis

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
Trebuiau piloții de F-16 să doboare drona? Când un F-16 trage cu tunul, lansează 600 de „gloanțe” pe secundă, iar fiecare dintre acestea este nedirijat
tottenham analiza AMENINTARI jamie redknapp alan sugar
Știrile zilei din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
08:56
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Stranieri
12:31
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
Citește mai mult
Mesaj pentru Man Sursele GOLAZO.ro din Olanda spun ce așteaptă antrenorul lui PSV de la Dennis: „Nu m-a convins”
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Alte sporturi
12:00
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
Citește mai mult
„Ne omoară poporul!” Ce s-a întâmplat la Ucraina - Belarus, meci pentru bronz la un turneu major: „Acesta este adevăratul curaj!”
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Superliga
13:26
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Citește mai mult
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:54
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
17:50
„Cerea sfatul unui vrăjitor” Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
„Cerea sfatul unui vrăjitor”  Dezvăluire despre un fost președinte din Serie A » Ce i-a cerut unui jucător: „Ca să alung deochiul”
16:36
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Cristian Geambașu Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Campionate
11:59
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Citește mai mult
Cu Hansi Flick nu e de glumă! Raphinha nu a scăpat de furia antrenorului
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Campionate
11:08
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Citește mai mult
Chivu, decizie radicală? Gazzetta dello Sport anunță scenariul pe care l-ar pregăti românul
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Ciclism
10:32
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Citește mai mult
Haos La Vuelta 2025 Ultima etapă, suspendată după protestele pro-palestiniene. Ceremonia de premiere, improvizată la Marriott » Turul Franței 2026, în pericol
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
09:49
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
15.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share