„Vin după tine idiotule!” Fostul patron de club amenință un jucător legendar pentru analiza de la TV

Alan Sugar (78 de ani), fostul patron al lui Tottenham, l-a amenințat pe Jamie Redknapp (52 de ani), legenda lui Liverpool și analist Sky Sports.

Situație bizară în Anglia, unde Jamie Redknapp e amenințat cu tribunalul pentru comentariile făcute la Sky Sports.

În timpul emisiunii speciale de sâmbătă, înainte de duelul dintre West Ham și Tottenham (0-3), Redknapp a vorbit despre demisia lui Daniel Levy, președintele formației lui Radu Drăgușin.

„Au câștigat primul trofeu după 17 ani (n.r. - Europa League), dar antrenorul și președintele au plecat în decurs de 6 luni.

Un singur lucru vreau să spun. Eu l-am criticat pe Daniel Levy, erau niște lucruri pe care le-a făcut care nu mi-au plăcut, dar, când vorbim de baza de antrenament, de condiții, de infrastructură, pentru că au unul dintre cele mai moderne stadioane din lume, el a făcut o treabă bună.

Dacă te gândești la cum a lăsat Alan Sugar clubul, atunci era un dezastru complet. Acum, Daniel Levy îl lasă într-o situație foarte bună și oamenii care sunt acum la conducere pot avea încredere că îl pot duce mai departe”, spus Redknapp.

Jamie Redknapp este unul dintre simbolurile lui Liverpool, pentru care a evoluat între 1991 și 2002, reușind să câștige Cupa Ligii, Supercupa, Cupa UEFA și Supercupa Europei. Fostul mijlocaș a evoluat și pentru Tottenham până în 2005.

"Daniel Levy has left this club in a really good way"



Jamie Redknapp on the departure of Daniel Levy from Tottenham Hotspur 🗣️ pic.twitter.com/n4lEfISxgN — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 13, 2025

Cuvintele sale l-au enervat însă pe Alan Sugar, fostul acționar și președinte al londonezilor, care a reacționat dur pe contul său de Twitter:

„Jamie Redknapp este un idiot. Spune numai tâmpenii. A spus că atunci când Daniel Levy a preluat-o pe Spurs, Alan Sugar a lăsat un dezastru în urmă. El și Sky vor fi contactați luni de avocații mei”.

Ulterior a revenit cu un nou mesaj în care l-a menționat pe fostul jucător al lui Liverpool: „Vin după tine, idiotule!”.

Cine e Alan Sugar

Alan Sugar a condus-o pe Tottenham între 1991 și 2001, însă rezultatele echipei au fost foarte slabe. A câștigat un singur trofeu, Cupa Ligii în 1999, și nu a terminat niciodată mai sus de locul 7. În perioada lui, pentru londonezi au evoluat jucători ca Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, Teddy Sheringham sau Jurgen Klinsmann.

Cu ultimii doi a și avut conflicte de la distanță. Shreringham a dezvăluit în autobiografia sa că Sugar a fost motivul pentru care a plecat de la Spurs în 1997. Ar fi fost acuzat că s-a dat lovit atunci când a lipsit o bună perioadă de timp din cauza accidentărilor.

Sugar s-a contrat și cu Klinsmann, care, după ce Tottenham a ratat calificarea în cupele europene, în 1995, a cerut să fie lăsat să plece la Bayern Munchen.

Ulterior, omul de afaceri a apărut la TV cu tricoul lui Klinsmann, despre care a spus că „nu e bun nici măcar să-ți speli mașina cu el”.

Neamțul a replicat: „Vorbește doar despre bani. Nu vorbește niciodată despre fotbal. E un mare semn de întrebare atunci când vorbim dacă Sugar chiar iubește clubul și fotbalul. Întrebarea e: ce iubește mai mult, afacerea sau fotbalul?”.

Dumitrescu spunea în trecut că a primit de la Sugar un BMW 735 cadou după ce a semnat cu Tottenham.

