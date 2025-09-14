Scandal uriaș în Franța Fostul președinte al unui club mare din Ligue 1, acuzat că a hărțuit sexual angajatele din club » Ce fapte sinistre ar fi comis

Saint-Etienne, club legendar din fotbalul francez, se află în centrul unui scandal uriaș, după ce fostul președinte, Ronald Romeyer (80 de ani), a fost acuzat de hărțuire sexuală.

Ronald Romeyer ar fi comis faptele în perioada în care a condus clubul francez, între 2006 și 2024.

Fostul președinte al celor de la Saint-Etienne , acuzat de hărțuire sexuală

Romeyer este anchetat de Parchetul din Saint-Etienne, după ce ar fi hărțuit sexual mai mulți angajați din cadrul clubului. Acesta ar fi făcut și comentarii sexiste la adresa subalternilor săi.

Cei de la Saint-Etienne au declarat că condamnă toate formele de violență, atât în teren cât și în afara lui. De asemenea, clubul francez colaborează cu autoritățile, oferind toate informațiile necesare parchetului.

„El neagă că ar fi comis vreo infracțiune și neagă orice hărțuire sexuală. Este rănit de aceste acuzații, dar trebuie să rămână calm. Se va apăra cu fermitatea necesară când va veni momentul”, a transmis avocatul lui Romeyer, conform mundodeportivo.com.

Martin Pradel, responsabil de ancheta internă, a declarat că majoritatea victimelor au ales să ascundă cele întâmplate pentru a-și proteja carierele profesionale.

Majoritatea persoanelor implicate au ales sa minimizeze sau să minimalizeze situația, de cele mai multe ori pentru a-și proteja carierele. Martin Pradel

Printre acuzațiile care i-au fost aduse lui Ronald Romeyer se numără: comentarii despre dimensiunea sânilor și aspectul fizic al angajatelor sau săruturi și îmbrățișări oferite cu forța. De asemenea, acesta și-ar fi atins în mod repetat angajatele în zonele intime.

De-a lungul istoriei sale, Saint-Etienne a câștigat zece titluri, șase Cupe ale Franței, o Cupă a Ligii și cinci Supercupe ale Franței.

